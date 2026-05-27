Khác hẳn với hình ảnh sang chảnh, lộng lẫy thường thấy, khoảnh khắc nàng WAG Doãn Hải My diện đồ bộ, đội nón lá đứng giữa sân thóc vàng rực tại quê nhà của cầu thủ Đoàn Văn Hậu đang khiến người hâm mộ thả tim rần rần, không tiếc lời khen ngợi cho sự đảm đang, gần gũi của nàng dâu tiểu thư Hà thành.

"Giao diện" phơi thóc khiến netizen "lụi tim" vì quá đáng yêu

Trong bức ảnh mới được chia sẻ, người ta không còn nhận ra một nàng hot girl quyến rũ trên thảm đỏ hay một mẹ bỉm sữa sành điệu như thường ngày. Thay vào đó, Doãn Hải My xuất hiện với trang phục đồ bộ mặc nhà giản dị, khoác thêm chiếc áo tối màu và đặc biệt là chiếc nón lá che cái nắng gay gắt của ngày mùa. Cô nàng đứng giữa một sân gạch rộng lớn phủ đầy thóc vàng đang phơi, nở nụ cười rạng rỡ - một hình ảnh vô cùng quen thuộc và đặc trưng của nông thôn Việt Nam vào mùa thu hoạch lúa. Ngoài ra, bà xã Văn Hậu còn đi tất bọc đôi chân trần, xung quanh lấm tấm hạt thóc vương vãi, chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết cô nàng vừa làm công việc "đảo lúa" giúp thóc nhanh khô hơn.

Doãn Hải My gây sốt với hình ảnh nàng dâu phơi lúa

Dù ăn vận giản dị và gần như để mặt mộc, nhưng nhan sắc trong trẻo cùng nụ cười tươi rói, rạng rỡ của Doãn Hải My vẫn chiếm trọn điểm mười từ người hâm mộ. Sự thích thú và thần thái tràn đầy năng lượng tích cực của cô khi trải nghiệm công việc đồng áng, phụ giúp gia đình chồng phơi thóc đã nhận về "cơn mưa" lời khen. Nhiều bình luận cho rằng, chính sự tự nhiên, không ngại khó ngại khổ và nét tính cách dễ gần này là lý do giúp Doãn Hải My ngày càng được gia đình chồng lẫn khán giả yêu mến.

Sức hút từ sự chân thành đời thường

Hình ảnh mới này của Doãn Hải My một lần nữa khẳng định sức hút của cô không chỉ đến từ vẻ ngoài xinh đẹp hay cuộc sống nhung lụa, mà chính là từ sự chân thành, giản dị trong cuộc sống đời thường. Rời xa ánh đèn sân khấu và phố thị ồn ào, cô sẵn sàng trút bỏ những bộ cánh đắt tiền để trở thành một người vợ, người con dâu đảm đang, tận hưởng những niềm vui bình dị bên gia đình nhỏ. Hành động nhỏ nhưng tinh tế này của nàng tiểu thư Hà Thành đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng.

Doãn Hải My luôn cực giản dị khi về quê chồng

Cô nàng thường xuyên cùng Văn Hậu đưa con trai về quê thăm bố mẹ chồng

Doãn Hải My gần gũi khi hoà mình vào cuộc sống nơi thôn quê

Bà xã Văn Hậu chăm chỉ rửa bát phụ giúp việc nhà khi về thăm quê

Nàng tiểu thư Hà Thành và cuộc sống làm dâu giản dị

Doãn Hải My từ lâu đã là một cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng không chỉ bởi danh hiệu Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 mà còn bởi gia thế "tiểu thư Hà thành" chính hiệu. Kể từ sau đám cưới cổ tích với chàng hậu vệ tài năng của đội tuyển Việt Nam - Đoàn Văn Hậu, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi trai tài gái sắc này lại càng thu hút sự chú ý. Cư dân mạng luôn tò mò liệu một cô tiểu thư quen sống ở thành thị sẽ thích nghi ra sao với cuộc sống làm dâu ở một miền quê Thái Bình mộc mạc.

Không để người hâm mộ phải đoán già đoán non, sau 3 năm làm dâu Hưng yên, Doãn Hải My đã chứng minh mình là một nàng dâu vô cùng "nhập gia tùy tục", được netizen khen 'đẹp người đẹp nết' quả không sai.