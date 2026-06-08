Mẹ bỉm hot nhất làng bóng đá - Doãn Hải My căng thẳng vì học Thạc sĩ Luật, chăm con cực khéo vẫn kịp đu idol BTS

Không chỉ là nàng WAG nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, Doãn Hải My còn đang trải qua quãng thời gian "đa nhiệm" đúng nghĩa khi vừa chăm con nhỏ, vừa theo đuổi chương trình Thạc sĩ Luật, đồng thời duy trì việc kinh doanh và làm KOL mảng thời trang, làm đẹp. Mới đây, bà xã Đoàn Văn Hậu gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường hé lộ phần nào lịch trình dày đặc của mình và cách cô cân bằng, lấy lại năng lượng để luôn duy trì hình ảnh tích cực trước công chúng.

Chẳng hạn như khi quá mệt mỏi vì việc học tập căng não, người đẹp sinh năm 2001 đã tranh thủ 1 tiếng nghỉ trưa giữa hai buổi học để đi massage ngâm chân thư giãn rồi lại "vắt chân lên cổ" chạy về trường học tiếp ca chiều. Chỉ một câu nói ngắn gọn cũng đủ cho thấy áp lực mà Doãn Hải My đang đối diện. Sau khi kết hôn với tuyển thủ Đoàn Văn Hậu và sinh con trai đầu lòng, cô vẫn quyết định tiếp tục việc học, theo đuổi chương trình Thạc sĩ Luật thay vì chỉ tập trung cho công việc cá nhân hay gia đình.

Và giữa guồng quay bận rộn ấy, cậu con trai Lúa (tên thân mật ở nhà) vốn là nguồn năng lượng tích cực lớn nhất của cô, cũng có lúc khiến Doãn Hải My phải kêu trời. Bởi lẽ sau một ngày đi học mệt mỏi trở về, việc bé Lúa xếp đồ chơi khắp phòng, chạy quanh nhà và hét ầm ầm khiến bà xã Văn Hậu bất lực kêu than. Việc vừa chăm con nhỏ, vừa hoàn thành bài vở, lên lớp và sắp xếp công việc khiến lịch trình của nàng WAG nổi tiếng luôn trong tình trạng kín mít. Nhiều bà mẹ trẻ cũng bày tỏ sự đồng cảm khi nhìn thấy những khoảnh khắc "chạy deadline" và chăm con quen thuộc của Hải My.

Doãn Hải My vừa bận rộn với việc làm mẹ bỉm sữa, vẫn cố gắng theo đuổi con đường học tập

Nàng WAG dành thời gian bên con trai cưng để cân bằng những áp lực cuộc sống

Dù vậy, những khoảnh khắc Doãn Hải My giản dị bên con trai luôn nhận được nhiều sự yêu thích từ người hâm mộ. Dù bận rộn đến đâu, bà xã Văn Hậu vẫn dành thời gian đồng hành cùng con trong những hoạt động thường ngày, từ học tập đến vui chơi, chăm con cực khéo.

Không chỉ có niềm vui làm mẹ, nàng WAG còn khiến dân mạng thích thú khi khoe một "thú vui riêng" rất đậm chất fangirl. Mới đây, Doãn Hải My xuất hiện với chiếc áo thun trắng đơn giản nhưng lại khiến cộng đồng ARMY chú ý bởi đây là mẫu áo phông của nhóm nhạc đình đám BTS, trên ngực áo còn in nổi bật tên của thành viên Jungkook. Người đẹp còn hào hứng chia sẻ rằng mình đã khá khó khăn để săn được chiếc áo yêu thích mang tên idol.

Diện thiết kế tối giản nhưng tôn dáng, Hải My nhận về nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Không ít người hâm mộ nhận định rằng dù đã là mẹ một con nhưng cô vẫn giữ được phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ và không quên "đu idol" nhiệt tình như thời còn độc thân.

Từ việc học Thạc sĩ, chăm sóc gia đình đến nuôi dưỡng những sở thích cá nhân, cuộc sống của Doãn Hải My có thể không hề "màu hồng" như nhiều người tưởng tượng. Thế nhưng chính cách cô cân bằng giữa trách nhiệm và niềm vui nhỏ bé mỗi ngày lại khiến người ta chú ý.