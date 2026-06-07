Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc gia đình cầu thủ Đoàn Văn Hậu có mặt tại sân vận động Hàng Đẫy trong ngày CAHN ngâng cúp vô địch V.League 2025/26 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, dân tình lại đổ dồn sự chú ý vào Doãn Hải My, châm ngòi cho một cuộc tranh cãi nảy lửa về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu.

Trong đoạn video đang lan truyền, Doãn Hải My diện trang phục áo đấu màu đỏ đi trước cùng mẹ đẻ. Trong khi đó, mẹ chồng cô – bà Vũ Thị Nụ đi tụt lại phía sau và đang bế cháu nội (bé Lúa) trên tay để di chuyển vào khán đài.

Khoảnh khắc ngoài sân Hàng Đẫy khiến dân tình tranh cãi dữ dội (Ảnh: Quncute)

Ngay lập tức, khoảnh khắc này đã bị netizen mổ xẻ. Nhiều bình luận cho rằng top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 có thái độ "tiểu thư", thiếu tinh tế và "vô tâm" khi để mẹ chồng lớn tuổi phải vất vả ẵm bồng cháu trên một đoạn đường dài, còn bản thân thì thảnh thơi đi phía trước.

Trước làn sóng chỉ trích hướng về phía Doãn Hải My, rất đông khán giả trung lập và người hâm mộ đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ nàng WAG. Nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ ra rằng việc phán xét chỉ qua vài giây clip ngắn ngủi là vô cùng phiến diện.

Những khán giả có mặt tại sân Hàng Đẫy cho biết chuyến đi cổ vũ này có sự xuất hiện của cả mẹ đẻ và mẹ chồng Doãn Hải My. Suốt thời gian trận đấu diễn ra, cả hai bà nội - bà ngoại cùng Doãn Hải My đều liên tục luân phiên, thay nhau bế và chăm sóc em bé chứ hoàn toàn không có chuyện mẹ chồng phải "ôm đồm" vất vả từ đầu đến cuối.

Gia đình Văn Hậu cùng ăn mừng CAHN vô địch (Ảnh: HĐ)

Mặt khác, nhiều bà mẹ bỉm sữa cũng lên tiếng đồng cảm với tâm lý chung của các gia đình Việt. Bà nội vốn ở quê không có điều kiện ở gần cháu thường xuyên như bà ngoại ở Hà Nội. Do đó, mỗi khi có dịp lên thăm, việc bà chủ động muốn ẵm bồng, cưng nựng cháu nội là điều hết sức bình thường. Đối với người lớn tuổi, đó là niềm vui được gần gũi cháu chứ không phải gánh nặng.

Hai bên gia đình Văn Hậu - Hải My có mối quan hệ rất tốt (Ảnh: FBNV)

Đây không phải lần đầu tiên các nàng WAG nổi tiếng rơi vào tầm ngắm của những "kính hiển vi" trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thực tế mối quan hệ giữa Doãn Hải My và mẹ chồng từ trước đến nay vốn rất tốt đẹp. Cô nổi tiếng là người khéo léo, hiếu thảo khi thường xuyên đưa mẹ chồng đi làm đẹp, mua sắm và luôn dành từ "mẹ" đầy trân trọng trên trang cá nhân.