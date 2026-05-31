Trước khi chính thức trở thành bà xã của hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My vốn nổi danh là một tiểu thư chính hiệu của mảnh đất Hà thành. Sinh ra trong một gia đình có điều kiện, lại từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam, người đẹp sinh năm 2001 luôn gắn liền với hình ảnh thanh lịch, sang trọng. Khán giả đã quá quen thuộc với một Hải My lung linh trong các bộ cánh hàng hiệu, check-in tại những nhà hàng xa hoa hay khoe trọn vóc dáng mảnh mai, xương quai xanh gợi cảm cùng thần thái sang chảnh tại các quán cà phê sang xịn mịn giữa thủ đô.

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, mẹ bỉm một con luôn chăm chút cho vẻ ngoài một cách chỉn chu nhất. Sự kết hợp giữa gu thời trang tinh tế, tối giản nhưng thời thượng cùng nét nhẹ nhàng, đài các vốn có đã tạo nên một thương hiệu "tiểu thư Doãn Hải My" không lẫn vào đâu được.

Doãn Hải My sang chảnh đi cafe phố thị mới đây

Vibe tiểu thư ngọt ngào của bà xã Văn Hậu

Doãn Hải My gây sốt với nhan sắc xinh đẹp hậu sinh con đầu lòng

Thế nhưng, kể từ khi lên xe hoa cùng cầu thủ Đoàn Văn Hậu và chính thức làm dâu quê lúa Hưng Yên, người hâm mộ lại thường xuyên được nhìn thấy một khía cạnh hoàn toàn khác của cô. Rời xa ánh đèn lấp lánh và những bộ váy áo lộng lẫy, Doãn Hải My nhanh chóng nhập cuộc với cuộc sống gia đình ở vùng thôn quê một cách đầy tự nhiên và khéo léo. Chỉ trong một buổi tối 28/5, Doãn Hải My đã 'chiêu đãi' người hâm mộ với hai khoảnh khắc cực đối lập, cho thấy rõ sự thay đổi của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022 khi về quê chồng. Phút trước cô nàng còn là tiểu thư Hà thành sang chảnh, thì chớp mắt, bà xã Văn Hậu đã chia sẻ khoảnh khắc làm dâu nhà nông với diện mạo khác hẳn.

Hình ảnh nàng hot girl đình đám xuất hiện với chiếc nón lá mộc mạc, mặc áo chống nắng kín mít đi thăm thú cánh đồng quê mùa gặt gây chú ý. Cái nháy mắt tinh nghịch, nụ cười rạng rỡ cho thấy Doãn Hải My vô cùng tận hưởng thời gian khi ở quê nhà Văn Hậu.

Ngoài ra những khoảnh khắc Hải My cùng gia đình chồng xắn tay dọn dẹp, rửa bát ngày cỗ, hay ra sân phơi thóc giữa ngày mùa bận rộn đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng. Cô khéo léo điểm xuyết cho mình chiếc quai nón màu hồng điệu đà hay lớp makeup nhẹ nhàng, vừa giữ được nét rạng rỡ của bản thân, vừa thể hiện sự tôn trọng với không gian xung quanh.

Doãn Hải My vui vẻ checkin tại quê Văn Hậu

Hai hình ảnh tưởng chừng như đối lập hoàn toàn lại dung hòa một cách vừa vặn ở Doãn Hải My. Sức hút của cô không chỉ đến từ danh xưng "vợ cầu thủ nổi tiếng" hay bệ đỡ gia thế, mà chính là ở tư duy sống hiện đại, "biết mình biết ta" và khả năng thích nghi cực kỳ linh hoạt.

Khi cần sang chảnh có sang chảnh, khi cần đảm đang có đảm đang, Doãn Hải My chứng minh rằng một tiểu thư phố thị hoàn toàn có thể trở thành một nàng dâu hiền, dâu thảo được gia đình chồng yêu mến hết mực. Cuộc sống hôn nhân viên mãn bên Đoàn Văn Hậu cùng sự yêu mến từ công chúng chính là phần thưởng xứng đáng cho sự tinh tế và khéo léo của người đẹp Hà thành.