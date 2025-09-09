Ngày khai giảng ở Monaco vừa trở nên đáng nhớ hơn khi cặp song sinh nổi tiếng của Hoàng gia – Hoàng tử Jacques và Công chúa Gabriella chính thức bước vào năm học mới. Trong loạt ảnh được cha mẹ đăng tải, hai anh em nắm tay nhau, diện áo polo đỏ đồng phục, Jacques mặc quần jeans tối màu còn Gabriella phối cùng váy xanh navy và nơ cài tóc ton-sur-ton.





Dù là người thừa kế ngai vàng Monaco, Hoàng tử Jacques vẫn cho thấy mình cũng “y chang mọi đứa trẻ khác” khi mê trò chơi Roblox. Cậu chọn chiếc balo xanh in hình nhân vật Roblox nổi bật, giá chưa đến 20 USD. Trong khi đó, Công chúa Gabriella thể hiện tình yêu với phong cách dễ thương Kawaii bằng chiếc balo xanh baby in hình nhân vật Cinnamoroll – phụ kiện khiến nhiều cô bé trên thế giới phải xuýt xoa.

Bài đăng của Cung điện đi kèm lời chúc: “Sáng thứ Hai này, Thái tử Jacques và Công chúa Gabriella đã trở lại trường học. Một năm học mới đầy khám phá, tình bạn và phiêu lưu đang chờ đón các em. Gia đình Hoàng gia chúc tất cả học sinh trong Công quốc một khởi đầu thật tuyệt vời!”.





Trước ngày tựu trường, cặp song sinh đã cùng cha mẹ tham gia lễ hội truyền thống U Cavagnëtu ngày 6/9. Khi đó, Hoàng tử Jacques diện blazer xanh navy phối sơ mi trắng, quần kaki giống hệt phong cách của cha, Hoàng tử Albert. Còn Công chúa Gabriella thì như “bản sao mini” của mẹ khi mặc váy hoa xanh Dior Kids vô cùng dễ thương.

Khác với Hoàng tử George, Công chúa Charlotte hay Hoàng tử Louis của Hoàng gia Anh thường ít xuất hiện, Jacques và Gabriella lại thường xuyên cùng cha mẹ tham dự các sự kiện chính thức. Năm ngoái, cả hai từng chiếm trọn trái tim công chúng trong ngày Quốc khánh tháng 11: Jacques diện bộ quân phục tí hon mô phỏng cha mình, còn Gabriella gây thương nhớ khi mặc váy khoác màu tím oải hương ton-sur-ton với mẹ.





Có thể nói, dù sinh ra trong nhung lụa, Hoàng tử Jacques và Công chúa Gabriella vẫn ghi điểm nhờ sự gần gũi, hồn nhiên đúng lứa tuổi. Hình ảnh hai anh em song sinh nắm tay nhau đến trường với balo giá rẻ đã khiến người hâm mộ toàn cầu không khỏi mỉm cười: Hóa ra Hoàng gia cũng có những khoảnh khắc giản dị đến vậy.