Không thể tin Vbiz lại có cặp đôi hoàn hảo thế này: Nhà trai thần thái xuất chúng, nhà gái đẹp tuyệt trần

Trái Tim Què Quặt là bộ phim điện ảnh Việt sẽ ra mắt vào tháng 11 sắp tới. Phim nhanh chóng được chú ý khi ra mắt cùng lúc poster chính thức và hai teaser trailer - điều chưa từng thấy thấy ở điện ảnh Việt. Ngay từ trailer, bộ phim đã khiến khán giả thích thú bởi sự xuất hiện của cặp đôi có thần thái cực kỳ xuất sắc: Quách Ngọc Ngoan - Xuân Văn.

Ngay từ tên gọi, Trái Tim Què Quặt đã gây tò mò. Tác phẩm lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kinh điển À Cloche Coeur của nhà văn Catherine Arley, trong đó hình ảnh “trái tim khập khiễng” ẩn dụ cho những khiếm khuyết trong tình yêu và tính cách con người. Tại Việt Nam, cuốn sách từng được dịch và chuyển thể kịch nói, để lại nhiều dấu ấn trong giới văn học. Giữ nguyên tinh thần gốc đầy ly kỳ, bi kịch và bí ẩn, ekip quyết định giữ lại tựa phim độc đáo này.

Teaser trailer 1 phim Trái Tim Què Quặt

Teaser trailer 2 phim Trái Tim Què Quặt

Nội dung phim xoay quanh một thị trấn yên bình bất ngờ bị xáo trộn khi một vụ án mạng táo tợn xảy ra. Những mối quan hệ yêu - hận, ghen tuông, nghi ngờ dần trồi lên mặt nước, biến tình yêu thành cạm bẫy và phơi bày những góc khuất u tối trong tâm hồn con người.

Sự xuất hiện của hai gương mặt nữ chính mang đậm phong cách hoài cổ là Xuân Văn và Nhật Linh càng khiến khán giả háo hức. Xuân Văn vừa gây tiếng vang với Tử Chiến Trên Không, còn Nhật Linh từng được yêu thích trong Em Và Trịnh qua vai nữ ca sĩ Thanh Thúy. Đặc biệt, Nhật Linh cũng thể hiện ca khúc Trái Tim Không Ngủ Yên của nhạc sĩ Thanh Tùng, vang lên ám ảnh trong cả hai teaser, làm nổi bật không khí day dứt và bí ẩn của bộ phim.

Nhật Linh

Điểm đáng chú ý trong loạt trailer đôi chính là sự đối trọng. Nếu teaser đầu kết thúc bằng cảnh chiếc xe hơi tai nạn cùng chuyện tình mãnh liệt của Sơn (Việt Hưng) và Ánh (Nhật Linh), thì teaser thứ hai lại mở ra những rạn nứt của cặp đôi Triết (Quách Ngọc Ngoan) và Xuân (Xuân Văn). Hai tuyến nhân vật đối lập về không gian, cảm xúc nhưng cùng chìm trong bầu không khí u ám, gợi mở hàng loạt nút thắt. Thú vị hơn, dù khác biệt, cả hai teaser đều khép lại bằng một phân cảnh giống hệt, khiến khán giả đặt câu hỏi: Liệu khi ghép chúng lại, manh mối quan trọng nào sẽ được hé lộ?

Nhật Linh - Việt Hưng

Xuân Văn - Quách Ngọc Ngoan

Đáng nói hơn khi Trái Tim Què Quặt còn đánh dấu màn tái xuất màn ảnh rộng của Quách Ngọc Ngoan sau 7 năm vắng bóng màn ảnh rộng kể từ Người Bất Tử (2018). Với gương mặt gai góc, phong thái xuất chúng, hiếm đàn em trong nghề nào nào đọ nổi, sự trở lại của Quách Ngọc Ngoan khiến dân mạng đứng ngồi không yên. Đóng cặp cùng anh lần này - Xuân Văn đang là cái tên cực hot với bộ phim Tử Chiến Trên Không. Nữ diễn viên được yêu thích bởi diễn xuất tự nhiên cùng vẻ ngoài trẻ trung, hoàn hảo từ body đến gương mặt dù đã gần 40 tuổi. Màn kết hợp của cặp đôi visual xuất sắc này chắc chắn sẽ khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Trái Tim Què Quặt sẽ ra mắt khán giả trên toàn quốc từ 7/11/2025.