Nhà sản xuất Mưa đỏ bỏ túi bao nhiêu?

Sau một tháng ra rạp, doanh thu của Mưa đỏ đạt mốc 693 tỷ đồng (tính đến hết tối Chủ nhật, 21/9). Trong ngày cuối tuần, phim thu thêm 8,4 tỷ đồng từ 88.649 vé/2.043 suất chiếu.

Dù số suất chiếu giảm hơn một nửa so với giai đoạn đầu, phim vẫn còn giữ nhiệt, khả năng chạm mốc 700 tỷ đồng trong tuần này. Thiết lập kỷ lục mới, nhà sản xuất bỏ túi bao nhiêu?

Theo nhà sản xuất Cao Tùng, người có nhiều kinh nghiệm sản xuất và phát hành phim cho Galaxy Cinema, tỷ lệ ăn chia giữa nhà rạp và nhà sản xuất phụ thuộc vào uy tín đạo diễn, sức hút của phim và năng lực vận hành của từng cụm rạp.

“Hiện tại, nhà rạp cũng đồng thời là nhà phát hành. Khi thương lượng, người làm phim phải xem rạp đó có lượng khách ra sao. CGV và Galaxy đang mạnh nhất, nên họ có quyền đàm phán tốt cho phía rạp, cụ thể là 50-52% tuần đầu, 55-60% tuần thứ hai và 60-65% tuần thứ ba cho nhà rạp, tùy từng cụm”, ông Cao Tùng nói với Tiền Phong.

Cách tính truyền thống của phim chiếu rạp được ông tóm lược:

Đầu tiên, trừ 10% thuế VAT trên tổng doanh thu.

Tiếp tục trừ phí phát hành, thường khoảng 4-5% tổng doanh thu (hoặc 8-10% sau khi trừ phí thuê rạp).

Phần còn lại mới được chia theo tỷ lệ từng tuần như trên.

Áp dụng với Mưa đỏ , đặt chuẩn doanh thu 700 tỷ đồng:

Trừ 10% VAT, số còn lại 630 tỷ đồng.

Trừ tiếp 5% phí phát hành, còn 595 tỷ đồng.

Với mức chia trung bình nhà rạp 55%, rạp nhận khoảng 327,25 tỷ đồng , nhà sản xuất giữ khoảng 267,75 tỷ .

Đây là con số trước khi trừ kinh phí sản xuất và marketing/phát hành (P&A). Bộ phim được ước tính chi khoảng 80 tỷ đồng cho sản xuất và gần 10 tỷ đồng cho P&A, tổng cộng khoảng 90 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận thực tế của đạo diễn, nhà sản xuất vào khoảng 177,75 tỷ đồng .

Theo ông Cao Tùng, khả năng cao dự án Mưa đỏ được địa phương, quân đội và nhiều đơn vị khác hỗ trợ những khoản không quy đổi thành tiền mặt, từ bối cảnh, quân dụng đến truyền thông. Nhờ đó, tiền mặt thực chi sẽ vào khoảng 60 tỷ đồng, nâng lợi nhuận ròng ước tính lên khoảng 207,75 tỷ đồng .

Ông Cao Tùng nhấn mạnh mức nhà rạp hưởng trung bình hơn 55-60% doanh thu là hợp lý và tương đương chuẩn quốc tế.

“Chúng ta nên nhìn vào bài toán kinh tế. Đầu tư một phòng chiếu bài bản tốn trung bình 2 triệu USD, doanh thu mỗi ngày chỉ như tiền chợ và phần lớn trông vào phí phát hành. Tuần đầu phim ra rạp, họ lấy phí cao là bình thường. Nếu không có chính sách hỗ trợ nội dung trong nước, rạp buộc phải vận hành hoàn toàn theo cơ chế thị trường để tồn tại”, ông Cao Tùng giải thích thêm.

Lưu ý: Mọi con số chỉ là ước tính dựa trên kinh nghiệm của chuyên gia và mang tính chất tham khảo.

Điều gì làm nên thành công của Mưa đỏ?

Ra rạp giữa mùa phim 2/9 sôi động và được mệnh danh là "Mùa Tết thứ ba" của điện ảnh Việt Nam, bộ phim lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị bất ngờ bứt tốc, trở thành hiện tượng phòng vé hiếm có của dòng phim lịch sử.

Thành công này không đến từ chiến dịch quảng bá rầm rộ, mà nhờ sự cộng hưởng giữa chất lượng tác phẩm, thời điểm phát hành và cách tiếp cận thị trường tinh tế. Ê-kíp chọn ngày khởi chiếu 22/8, ngay trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, giai đoạn người xem, đặc biệt giới trẻ, dễ đồng điệu với thông điệp tri ân quá khứ. Đây không chỉ là một lịch phát hành thuận lợi, mà còn đánh thức tình cảm tự hào dân tộc.

Thay vì chi đậm cho quảng cáo trả phí, Mưa đỏ tận dụng sức mạnh truyền miệng. Những bài nhận xét đầy cảm xúc, các video khóc trong rạp lan nhanh trên mạng xã hội trở thành kênh quảng bá tự nhiên và mạnh mẽ.

Chất lượng hình ảnh, kịch bản chặt chẽ và cảm xúc bi tráng về những người lính khiến khán giả muốn kéo bạn bè, gia đình ra rạp để tự mình trải nghiệm. Sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ và người có ảnh hưởng công khai khen ngợi càng làm thổi bùng hiệu ứng Mưa đỏ là bộ phim phải xem.

Ngoài ra, buổi chiếu miễn phí tại Thành cổ Quảng Trị cũng là điểm nhấn, gắn câu chuyện điện ảnh với địa danh lịch sử, thu hút truyền thông và cộng đồng mạng mà không cần ngân sách quảng cáo khổng lồ. Từ đó, nhiều cơ quan, trường học "bao rạp", đẩy doanh thu Mưa đỏ tăng nhanh, trở thành hiện tượng chưa từng thấy.

Quan trọng hơn, bộ phim phá bỏ định kiến phim lịch sử khô khan và khó mường tượng. Nhiều chuyên gia nhận định phim tập trung vào số phận con người, tình đồng đội và tình yêu trong bối cảnh chiến tranh. Cách kể chuyện nhân văn, kể cả với nhân vật phía bên kia, khiến câu chuyện gần gũi, hiện đại, giúp khán giả trẻ dễ đồng cảm và kéo họ gần hơn với lịch sử.

Từ Mưa đỏ có thể thấy, một tác phẩm điện ảnh giàu cảm xúc, kết hợp với chiến lược phát hành đúng thời điểm và khai thác hiệu ứng truyền miệng, hoàn toàn đủ sức chinh phục khán giả đại chúng. Đây không chỉ là cú thắng doanh thu trăm tỷ đồng, mà còn là minh chứng cho giai đoạn mới của điện ảnh Việt. Nhiều tác phẩm có thể cùng lúc “làm nên chuyện”, tạo nên một thị trường sôi động và đa dạng.

Thị trường hiện tại là cuộc chơi của Tử chiến trên không. Tuy không có doanh thu bứt phá như Mưa đỏ, bộ phim của Điện ảnh Công an nhân vẫn có tiềm năng đứng đầu nhiều tuần liên tiếp. Những bộ phim Việt ra rạp gần đây như Cô dâu ma, Khế ước bán dâu và Có chơi có chịu đều không đủ sức, thậm chí thảm bại trước Tử chiến trên không.