10 cặp đôi phim giả tình thật đẹp nhất Hàn Quốc: Song Hye Kyo - Song Joong Ki xếp thứ 5, hạng 1 gom hết tinh hoa của vũ trụ

Trong showbiz Hàn, chuyện phim giả tình thật luôn là đề tài khiến khán giả vừa háo hức vừa tò mò. Khi chemistry trên màn ảnh bùng nổ đến mức người xem phải đặt câu hỏi “Liệu họ có thật sự yêu nhau?”, thì rất nhiều lần, câu trả lời là “có”. Từ những cảnh quay lãng mạn trong phim, tình yêu bước ra đời thực, có cặp viên mãn đến mức hôn nhân bền chặt, cũng có cặp lại chia tay trong tiếc nuối. Hãy cùng nhìn lại 10 cặp đôi đình đám và đẹp nhất.

1. Hyun Bin - Son Ye Jin

Hyun Bin và Son Ye Jin đã viết nên một cái kết trọn vẹn từ phim đến đời. Từ Hạ Cánh Nơi Anh, chemistry giữa chị đẹp và tài tử điển trai đã khiến rating phim chạm nóc, còn người xem thì đẩy thuyền nhiệt tình. Sau phim, cả hai công khai hẹn hò, rồi tiến tới hôn nhân trong sự chúc phúc của cả làng giải trí. Hiện tại, họ đã trở thành hình mẫu gia đình kiểu mẫu khi vừa chào đón con đầu lòng, cuộc sống hạnh phúc khiến fan tin vào tình yêu cổ tích là có thật. Mỗi lần xuất hiện, Bin - Jin đều khiến truyền thông quốc tế phải tốn giấy mực vì quá đẹp đôi.

2. Lee Min Ho - Park Min Young

City Hunter từng là siêu phẩm hành động - tình cảm làm nên cơn sốt toàn châu Á. Trong phim, Lee Min Ho và Park Min Young diễn những cảnh lãng mạn tự nhiên đến mức ai cũng tin rằng họ yêu nhau. Và đúng như vậy, sau phim, cả hai đã hẹn hò. Tuy nhiên, tình yêu nhanh chóng kết thúc khi lịch trình bận rộn và áp lực truyền thông khiến họ không thể tiếp tục. Cặp đôi trai tài gái sắc để lại nhiều tiếc nuối khi chia tay chỉ sau vài tháng. Đến nay, đây vẫn là một trong những mối tình ngắn ngủi nhưng gây xôn xao nhất showbiz Hàn.

3. Lee Sung Kyung - Nam Joo Hyuk

Từ bạn thân trong đời thường đến đồng nghiệp trên màn ảnh, Lee Sung Kyung và Nam Joo Hyuk từng là cặp đôi vàng bước ra từ Cô Nàng Cử Tạ Kim Bok Joo. Chemistry trẻ trung, tươi mới khiến bộ phim trở nên đặc biệt và khiến khán giả yêu mến họ nhiều hơn. Nhưng sau khoảng một năm hẹn hò, cả hai lại chọn kết thúc mối tình, trở về làm bạn bè. Dù chia tay, nhưng dấu ấn cặp đôi thanh xuân mà họ để lại vẫn khiến fan bồi hồi. Khán giả đến nay vẫn gọi họ là biểu tượng tình yêu tuổi trẻ trong phim Hàn.

4. Ji Sung - Lee Bo Young

Nếu phải chọn ra một cặp phim giả tình thật thành công nhất, chắc chắn Ji Sung và Lee Bo Young sẽ nằm trong danh sách. Gặp nhau khi đóng chung Save The Last Dance For Me, cả hai nảy sinh tình cảm thật sự. Không vội vã, Ji Sung kiên trì theo đuổi và họ yêu nhau suốt nhiều năm trước khi tiến tới hôn nhân. Đến nay, Ji Sung - Lee Bo Young đã có hai con và vẫn là gia đình hạnh phúc bậc nhất showbiz Hàn, minh chứng rằng tình yêu từ phim có thể bền vững lâu dài. Sự gắn bó bền bỉ của họ khiến công chúng ngưỡng mộ và xem như biểu tượng hôn nhân hạnh phúc.

5. Song Joong Ki - Song Hye Kyo

Không thể không nhắc đến Song - Song couple của Hậu Duệ Mặt Trời. Bộ phim không chỉ gây sốt châu Á mà còn là chất xúc tác biến họ thành đôi tình nhân thật sự. Trên màn ảnh, ánh mắt ngọt ngào và từng cử chỉ quan tâm khiến khán giả tin chắc cả hai có tình cảm ngoài đời. Và rồi, đám cưới thế kỷ năm 2017 trở thành minh chứng tình yêu đẹp như mơ. Nhưng tiếc thay, sau chưa đầy hai năm, họ ly hôn trong ồn ào, để lại một trong những cuộc tình tan vỡ đáng tiếc nhất Kbiz. Đến nay, Song - Song vẫn là cặp đôi khiến người hâm mộ nhắc lại nhiều nhất mỗi khi bàn chuyện phim giả tình thật.

6. Ki Tae Young - Eugene

Một cặp đôi khác khiến khán giả tin vào chữ “duyên” chính là Ki Tae Young và Eugene. Họ gặp nhau trong Creating Destiny, bộ phim có cái tên như đã định sẵn cho chuyện tình đời thực. Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, cả hai tổ chức đám cưới ấm cúng và hiện tại có một gia đình nhỏ hạnh phúc bên hai con gái xinh xắn. Hình ảnh vợ chồng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống giản dị, yêu thương nhau khiến họ trở thành biểu tượng gia đình hạnh phúc trong Kbiz. Tình yêu của họ được xem là một trong những cái kết đẹp nhất của chuyện phim hóa đời thật.

7. Ahn Jae Hyun - Goo Hye Sun

Trái ngược với những cái kết đẹp, câu chuyện của Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun lại đầy sóng gió. Cặp đôi bén duyên từ Blood rồi nhanh chóng yêu nhau, cưới vội chỉ sau một thời gian ngắn. Lúc mới kết hôn, họ được ca ngợi là “vợ chồng ngôn tình ngoài đời thật”. Nhưng chỉ vài năm sau, mọi thứ sụp đổ. Ly hôn ồn ào, đấu tố nhau trên truyền thông suốt nhiều năm biến chuyện tình đẹp ngày nào thành bi kịch không hồi kết. Đây cũng là cặp đôi từng khiến công chúng mất niềm tin vào tình yêu phim giả tình thật.

8. Lee Joon - Jung So Min

Father Is Strange là tác phẩm gắn liền với chuyện tình của Lee Joon và Jung So Min. Từ những cảnh quay dí dỏm đến lãng mạn, cặp đôi này khiến khán giả chèo thuyền nhiệt tình. Sau phim, họ chính thức hẹn hò và từng là cặp đôi được ủng hộ hết mình. Nhưng sau vài năm, tình yêu lặng lẽ kết thúc, cả hai trở về với sự nghiệp riêng. Dù chia tay, nhưng với người hâm mộ, họ vẫn là một trong những cặp đôi phim giả tình thật đáng nhớ nhất. Đến giờ, nhiều fan vẫn nhắc lại họ như một tình yêu nhẹ nhàng nhưng khó quên.

9. Lee Sang Woo - Kim So Yeon

Happy Home đã tạo nên một cái kết viên mãn cả trên phim lẫn ngoài đời. Lee Sang Woo và Kim So Yeon bén duyên nhờ dự án này, sau đó yêu nhau và đi đến hôn nhân. Hiện tại, cả hai vẫn gắn bó bền chặt, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chương trình truyền hình. Sự ăn ý, tình cảm và hình ảnh gia đình hạnh phúc của họ khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Cặp đôi này cũng được xem là minh chứng cho việc phim giả tình thật có thể đi đến hạnh phúc lâu dài.

10. Yeon Jung Hoon - Han Ga In

Trong số những cặp đôi phim giả tình thật, Yeon Jung Hoon và Han Ga In là minh chứng cho tình yêu bền bỉ hiếm có ở showbiz Hàn. Họ gặp nhau qua bộ phim Yellow Handkerchief từ năm 2003, rồi nhanh chóng yêu nhau. Sau hai năm hẹn hò, cả hai kết hôn và đến nay đã có hơn 18 năm gắn bó. Trải qua nhiều biến cố, cặp đôi vẫn hạnh phúc bên hai con, trở thành một trong những gia đình biểu tượng được ngưỡng mộ nhất. Tình yêu của họ chính là minh chứng rằng hạnh phúc viên mãn vẫn có thể tồn tại giữa showbiz đầy sóng gió.