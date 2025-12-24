Không thể tin nổi, vợ cũ tái hôn với tài xế của tôi nhưng thân phận thật của anh ta mới làm tôi bàng hoàng lẫn xấu hổ

Hoàng và Lan ly hôn đã tròn bảy năm.

Cuộc hôn nhân ấy, nếu nhìn từ bên ngoài, chẳng có gì quá bi kịch. Hoàng làm ăn, Lan ở nhà lo hậu phương. Chỉ có điều, trong mắt Hoàng, vợ mình ngày càng trở nên “vô dụng”: không tạo ra tiền, không khéo léo quan hệ, không biết nhẫn nhịn đúng lúc. Đỉnh điểm là khi Lan phát hiện Hoàng có người khác.

Hoàng vẫn nhớ rất rõ hôm ấy. Lan không làm ầm ĩ, không đánh ghen, chỉ ngồi xuống và nói một câu rất bình thản rằng cô muốn ly hôn. Hoàng còn cười khẩy, cho rằng phụ nữ ra ngoài làm ăn, va chạm, có chút ong bướm là chuyện bình thường. Anh thậm chí còn nói thẳng: chỉ cần Lan ngoan ngoãn, anh sẽ không để cô thiệt thòi.

Nhưng Lan không chọn cách đó. Cô ký đơn ly hôn rất nhanh, dọn đồ đi gọn gàng, không tranh chấp gì. Hoàng lúc ấy vừa bực vừa khinh. Anh tin rằng rồi Lan sẽ sớm hối hận, bởi ngoài việc làm vợ anh, cô chẳng có gì trong tay.

Sau ly hôn không lâu, công việc của Hoàng cũng bắt đầu lao dốc. Thị trường khó khăn, đối tác rút lui, dự án đổ bể. Cuối cùng, công ty giải thể. Hoàng buộc phải cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc, trong đó có cả Duy – người tài xế đã gắn bó với gia đình anh suốt nhiều năm.

Duy ít nói, điềm đạm, làm việc đâu ra đó. Trong mắt Hoàng, anh ta chỉ là một người lái xe đúng nghĩa: đúng giờ, đúng việc, không hơn không kém. Ngày thanh lý hợp đồng, Duy chỉ cúi đầu chào rồi đi, không một lời than thở.

Bảy năm trôi qua, cuộc sống của Hoàng cũng không khá hơn là bao. Làm lại từ đầu ở tuổi trung niên không dễ. Anh ít khi nghĩ đến Lan, càng không nghĩ đến Duy. Cho đến một ngày, trong một cuộc gặp bạn cũ, Hoàng nghe tin Lan sắp tái hôn.

Điều khiến anh bật cười là cái tên chú rể - Minh Duy.

Ảnh minh họa

Hoàng cười thành tiếng, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa khinh thường vừa khó chịu. Vợ cũ của anh, người phụ nữ từng chê anh, cuối cùng lại đi lấy… tài xế. Một bước lùi thảm hại, Hoàng nghĩ vậy.

Anh quyết định đi đám cưới. Một phần vì tò mò, một phần vì muốn chứng kiến tận mắt “cái kết” của Lan. Hoàng ăn mặc chỉnh tề, mang theo phong bì vừa đủ, trong đầu đã chuẩn bị sẵn vài nụ cười xã giao và ánh mắt thương hại.

Nhưng ngay từ lúc bước vào sảnh tiệc, Hoàng đã bắt đầu thấy không ổn.

Buổi tiệc được tổ chức ở một khách sạn lớn. Cách bài trí không phô trương nhưng rất chỉn chu. Khách mời đa phần là doanh nhân, giới công nghệ, ăn nói tự tin, phong thái đĩnh đạc. Lan xuất hiện với vẻ điềm tĩnh, khác hẳn hình ảnh người vợ lặng lẽ ngày xưa. Còn Minh Duy… không còn là dáng vẻ của một người lái xe nữa.

Hoàng chỉ thực sự chết lặng khi nhìn thấy bảng giới thiệu cô dâu chú rể.

Nguyễn Minh Duy – Giám đốc điều hành Công ty công nghệ X , một cái tên đang nổi lên rất nhanh trong ngành.

Hoàng không nhớ mình đã ngồi bao lâu, uống bao nhiêu ly. Trong đầu anh liên tục lật lại ký ức cũ: những chuyến xe dài, những lần Duy im lặng nghe anh nói chuyện làm ăn, những lúc Hoàng vô tình buông lời coi thường và cả 1 vài lần anh ta nhắc nhở Hoàng "em thấy chị nhà anh hình như ốm lắm"...

Trong một khoảnh khắc ngột ngạt, Hoàng bước vào nhà vệ sinh để trấn tĩnh. Và ở đó, anh chạm mặt Minh Duy.

Hai người đàn ông đứng cạnh nhau trước bồn rửa tay. Không ai nói gì trước. Duy nhìn Hoàng, ánh mắt bình thản, không hằn học, cũng không hả hê. Trước khi rời đi, anh chỉ nói một câu, rất khẽ: “Cảm ơn sự khinh thường của anh. Nó đã cho chúng tôi đủ động lực, người phụ nữ chờ cơm anh những năm ấy đã nuôi lớn giấc mơ của tôi thành hiện thực".

Hoàng đứng chết lặng.

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy xấu hổ không phải vì thất bại, mà vì đã từng nghĩ mình ở vị trí được quyền xem thường người khác. Lan không lấy “tài xế của anh”. Cô chỉ chọn một người đàn ông biết đi cùng cô, biết trân trọng những giá trị nhỏ bé nhất.

Còn Hoàng, cuối cùng mới hiểu: Có những thứ mất đi không phải vì sai một bước, mà vì đã quá lâu đứng sai vị trí mà không hề hay biết.