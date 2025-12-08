Không thể tin Lee Min Ho đóng phim cổ trang 19+, nữ chính là thiên kim tiểu thư đẹp nhất Hàn Quốc

Bộ đôi Lee Min Ho và Moon Ga Young đang khiến khán giả đứng ngồi không yên khi xác nhận đóng cặp trong Scent of the Night (Hương Đêm) - dự án cổ trang lãng mạn dán nhãn 19+ do đạo diễn Lee Eung Bok cầm trịch. Đây cũng là “cha đẻ” của hàng loạt siêu phẩm như Hậu Duệ Mặt Trời, Yêu Tinh, Mr. Sunshine và Sweet Home, đủ để bảo chứng chất lượng cho bom tấn mới.

Theo nguồn tin độc quyền từ giới giải trí Hàn Quốc vào ngày 8/12, cặp đôi visual đỉnh cao này sẽ đảm nhận vai chính trong bộ phim được chuyển thể từ webtoon. Scent of the Night hứa hẹn sẽ đưa khán giả đi vào một câu chuyện tình yêu cấm kỵ đầy kịch tính, nơi hai số phận bị giằng xé giữa định mệnh nghiệt ngã và ham muốn cá nhân trong bối cảnh xã hội Triều Tiên thời Joseon đầy rẫy lễ giáo.

Truyền thông Hàn đưa tin về sự hợp tác của bộ đôi nổi tiếng

Cốt truyện xoay quanh Seo Hong, cô gái mạnh mẽ dám chống lại khuôn khổ áp đặt lên phụ nữ Triều Tiên và Seo Jae Ha, người đàn ông yêu cô nhưng phải kìm nén mọi cảm xúc để sống đúng kỳ vọng của xã hội. Tình yêu của họ rực cháy nhưng cũng đầy bi kịch, hứa hẹn mang đến một “mùi hương” vừa mê hoặc vừa đau lòng đúng tinh thần cổ trang 19+.

Lee Min Ho đảm nhận vai Seo Jae Ha, chàng trai mang thân phận thấp kém khi sinh ra là con một người đồ tể. Cuộc đời anh hoàn toàn sụp đổ sau cái chết của cha, trước khi được nhận nuôi bởi thương nhân giàu nhất Hanyang Seo Dong Won. Dù lớn lên cùng Seo Hong như anh em, Jae Ha vẫn nuôi trong lòng cảm xúc bị cấm đoán đầy mâu thuẫn. Đây được dự đoán sẽ là một trong những vai diễn nặng ký, đòi hỏi chiều sâu nội tâm mà Lee Min Ho chưa từng thử sức ở các phim trước.

Trong khi đó, Moon Ga Young vào vai Seo Hong nữ chủ nhân duy nhất của gia tộc giàu nhất kinh thành. Cô thông minh, sắc sảo và đủ mạnh mẽ để phá bỏ mọi ràng buộc xã hội, thậm chí tự lập nên một thương hội giữa khu chợ sầm uất của Hanyang. Nhân vật Seo Hong mang phẩm chất của một “nữ chủ” thời Joseon: bản lĩnh, quyến rũ và dám sống thật với khát vọng của mình.

Scent of the Night là bộ webtoon nổi tiếng với câu chuyện tình yêu cấm kỵ đầy kịch tính

Cả hai diễn viên đều sở hữu sự nghiệp rực rỡ. Lee Min Ho trở thành “huyền thoại Hallyu” sau Boys Over Flowers và tiếp tục gây tiếng vang với City Hunter, The Heirs, Huyền Thoại Biển Xanh, The King: Eternal Monarch hay Pachinko. Scent of the Night đánh dấu màn tái xuất của Lee Min Ho với thể loại cổ trang sau 12 năm kể từ Thần Y.

Moon Ga Young debut từ năm 2006, từng gây ấn tượng trong Welcome to Waikiki, Find Me in Your Memory, True Beauty và Link: Eat, Love, Kill. Cô được mệnh danh là "tiểu thư đẹp nhất Hàn Quốc" nhờ vẻ đẹp thanh tú, sang chảnh, thông minh và thần thái cuốn hút, xuất phát từ nền tảng gia đình có học thức (bố là nhà vật lý, mẹ là nhạc sĩ) và lớn lên ở Đức, nói thông thạo nhiều ngoại ngữ.

Sự tái xuất của Lee Min Ho và Moon Ga Young trong Scent of the Night nhanh chóng trở thành chủ đề hot nhất mạng xã hội, đặc biệt khi dự án được dán mác 19+ và hứa hẹn tái hiện câu chuyện tình yêu vượt mọi xiềng xích thời đại. Dù lịch phát sóng và nền tảng chưa được công bố, sức nóng quanh bộ phim vẫn tăng mạnh từng ngày, dự đoán trở thành một trong những tác phẩm đáng mong đợi nhất năm 2026.