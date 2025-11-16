Tá hỏa với ảnh mát mẻ của Lee Min Ho và 1 sao nữ ngực khủng

Tối 15/11, tờ Money Today đưa tin, “siêu vòng 1” Park Bom (2NE1) vừa chiếm sóng mạng xã hội châu Á khi đăng tải 1 tấm ảnh ghép của cô và tài tử Lee Min Ho lên trang cá nhân kèm theo dòng chú thích “Lee Min Ho yêu Park Bom”. Đáng nói, trong bức hình gây xôn xao, tài tử họ Lee đang ở trạng thái cởi trần và ngồi trên ghế sofa. Được biết sau đó, nữ nghệ sĩ họ Park đã xóa tấm ảnh này.

Trước đây, đại diện của cả Lee Min Ho - Park Bom đều lên tiếng phủ nhận thông tin 2 ngôi sao đang yêu đương. Ngoài ra, công ty quản lý gần đây xác nhận nữ ca sĩ họ Park đang trong thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng nhằm ổn định tinh thần. Từ những thông tin này, cộng đồng mạng mới đây đã nhận định, Park Bom đăng tấm ảnh mát mẻ của Lee Min Ho lên không nhằm mục đích khoe khoang mối quan hệ giữa 2 người họ, mà do nữ ca sĩ đang gặp bất ổn về mặt tinh thần nên mới đăng hình lên mạng 1 cách thiếu suy nghĩ.

Netizen hy vọng thành viên 2NE1 nên dừng lại, tập trung nghỉ ngơi dưỡng bệnh để phục hồi sức khỏe thay vì đăng ảnh làm phiền Lee Min Ho. Những khán giả này nhấn mạnh, hành động đăng ảnh của Park Bom không chỉ làm ảnh hưởng tới Lee Min Ho mà còn gây tổn hại tới hình ảnh của chính bản thân nữ ca sĩ. Việc tài tử họ Lee tới giờ vẫn chưa có động thái gay gắt được cho là do nam diễn viên thông cảm cho tình trạng sức khỏe của nữ đồng nghiệp nên không muốn làm căng.

Park Bom bỗng dưng đăng ảnh ghép của cô với Lee Min Ho. Trong hình, nam thần họ Lee đang cởi trần, ngồi trên ghế sofa

Nữ ca sĩ họ Park khiến công chúng mệt mỏi vì cô lại làm phiền Lee Min Ho

Trước đó, Park Bom nhiều lần đăng hình về Lee Min Ho và gọi nam tài tử bằng những cái tên thân mật. Ngay đầu năm, cô gây chú ý khi liên tục gọi Lee Min Ho là “ông xã” trên trang Instagram cá nhân, khiến 2 ngôi sao dính tin đồn hẹn hò, thậm chí đã kết hôn bí mật. Trước tin đồn “từ trên trời rơi xuống”, đại diện của tài tử họ Lee lên tiếng phản bác mạnh mẽ qua thông báo ngắn gọn: “Lee Min Ho không hề quen biết Park Bom, tin đồn hẹn hò hoàn toàn vô căn cứ”. Trong khi đó, đại diện của Park Bom cho hay cô đăng hình nam diễn viên sinh năm 1987 nhằm thể hiện sự mến mộ dành cho anh với tư cách 1 người hâm mộ. Tới tháng 9 năm nay, Park Bom lại nhắc tới tên tài tử Vườn sao băng trên trang cá nhân. Cụ thể, sao nữ sinh năm 1984 đã gắn hashtag tên tiếng Hàn của Lee Min Ho vào bài đăng của mình.

Park Bom rất nhiều lần gọi Lee Min Ho là "ông xã" trên mạng xã hội

Không chỉ làm phiền Lee Min Ho, nữ ca sĩ họ Park gần đây còn vô cớ gây chuyện luôn với cả Yang Hyun Suk - Chủ tịch YG Entertainment kiêm “bố đẻ” của 2NE1. Theo đó, cô bất ngờ tuyên bố đâm đơn kiện “bố Yang” trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Trong đơn kiện, Park Bom cáo buộc Yang Hyun Suk lừa đảo và biển thủ, đã không thanh toán khoản thu nhập mà cô xứng đáng được nhận trong suốt 1 khoảng thời gian dài. Các khoản này bao gồm doanh thu bán album, biểu diễn, chương trình truyền hình, quảng cáo và các hoạt động giải trí khác.

Tuy nhiên, đơn kiện mà giọng ca 2NE1 đăng tải có 1 số chi tiết kỳ lạ. Đầu tiên, số điện thoại trong đơn kiện khá ảo và được cho là số ngẫu nhiên không có thật. Thứ 2 là số tiền bồi thường mà Park Bom yêu cầu rất phi thực tế. Nhiều người tỏ ra ngán ngẩm, cho rằng đây lại là chiêu trò gây chú ý mới của Park Bom. Tuy nhiên, nhiều fan lo ngại cho tâm lý của nữ ca sĩ, cho rằng cô gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Giữa thời điểm “dầu sôi lửa bỏng”, công ty chủ quản lại tuyên bố rằng, không có đơn kiện nào được nộp cho cơ quan chức năng như lời Park Bom nói.

Park Bom gây sốc khi tuyên bố kiện luôn cả "bố Yang"



