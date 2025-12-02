1. Tempest

Loạt phim gốc của Disney+ mang tên Tempest chỉ riêng dàn diễn viên đã đủ để gây xôn xao dư luận: “Nữ thần quốc dân” Jeon Ji Hyun sánh đôi cùng nam tài tử Kang Dong Won, cùng với sự kết hợp của đạo diễn và biên kịch từng làm nên thành công của Little Women và đội ngũ sản xuất The Outlaws 4. Bộ phim ban đầu được kỳ vọng là một tác phẩm tình báo lãng mạn chất lượng cao.

Thế nhưng, khi phim lên sóng, khán giả lại bị cuốn vào một mớ hỗn độn: Tuyến chính trị, tuyến ám sát và tuyến âm mưu quốc tế đều bị dồn nén lại với nhau, nhưng không có tuyến nào đủ sức thuyết phục; dù được quảng bá là “tình báo lãng mạn”, nhưng các cảnh tình cảm thực sự lại mờ nhạt như một tuyến truyện phụ. Kết thúc thậm chí còn bị đánh giá là hỗn loạn, lộn xộn, khiến truyền thông Hàn Quốc phải điểm tên là “một trong những bộ phim lãng phí tài nguyên diễn viên hạng A nhất”.

2. Ngự Trù Của Bạo Chúa

Ngự Trù Của Bạo Chúa với sự kết hợp của Yoona và nam diễn viên trẻ hơn 10 tuổi Lee Chae Min, thực sự có tiềm năng bùng nổ ở giai đoạn khởi đầu: một nữ đầu bếp Michelin xuyên không về triều Joseon, dùng tài năng ẩm thực để chinh phục dạ dày của vị bạo chúa, từ đó dần dần lay động trái tim nhà vua. Cả cuộc chiến chốn cung đình, quyền lực và cuộc chiến ẩm thực đều được đan xen, tạo nên sự lãng mạn và kịch tính đầy lôi cuốn.

Mọi thứ bắt đầu đổ vỡ từ khi sứ thần Đại Minh lộ diện. Nhịp phim đột ngột chùng xuống, những màn đấu đá mưu quyền lại không được xây dựng đủ độ sắc sảo, tinh tế. Đến phần quan trọng nhất, lẽ ra phải giải thích rõ về chuyện xuyên không và số mệnh của nam chính, thì biên kịch lại quăng một câu “Không quan trọng, là bí mật”, hệt như thể đang muốn vội vàng “chốt sổ”. Khán giả xem xong chỉ còn lại sự ngơ ngác và đầy dấu chấm hỏi, nhiều người thẳng thừng chỉ trích: "Cái kết lãng xẹt kiểu này chẳng khác nào đốt sạch hào quang của diễn viên". Vì tập cuối vẫn chưa giải quyết được những vấn đề chính, nhiều người hâm mộ đã mô tả đây là "cái kết có hậu ngớ ngẩn".

3. Typhoon Family

Typhoon Family với hai gương mặt bảo chứng là Lee Junho và Kim Min Ha, lấy bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, xoay quanh hành trình sinh tồn đầy cam go của các doanh nghiệp vừa và nhỏ giữa cơn bão IMF. Ban đầu, tác phẩm này được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ đề tài mới lạ và những lát cắt rất đời về môi trường công sở, được kỳ vọng sẽ trở thành “siêu phẩm truyền cảm hứng nhất năm”. Phần đầu phim đã xây dựng cực kỳ chắc chắn các vấn đề nóng hổi như xoay vòng vốn, đàm phán xuất khẩu và tình cảnh bi đát của người lao động.

Thế nhưng, càng về sau, biên kịch càng ôm đồm quá nhiều thứ từ chính trị đến độc quyền quốc tế và vượt quá khả năng xử lý, khiến mạch phim trở nên rời rạc, lê thê. Nhân vật nam chính thậm chí bị khán giả gắn mác ông chủ não chỉ biết yêu đương, và tuyến thương chiến chính đã bị thay thế hoàn toàn bằng những màn giằng xé tình cảm sướt mướt. Kết thúc phim lại sử dụng lối lý tưởng hóa quá đà, gần như chỉ là một đoạn video tin tức tóm tắt cuộc đời nhân vật, khiến giới phê bình Hàn Quốc gần như đồng loạt bày tỏ sự tiếc nuối: Rõ ràng có thể trở thành huyền thoại, vậy mà cuối cùng lại bị viết thành một đại diện điển hình của kiểu 'khởi đầu đỉnh cao, kết thúc tồi tệ'.

4. Twelve

Ma Dong Seok trở lại màn ảnh nhỏ sau chín năm, hợp tác cùng Park Hyung Sik, Seo In Guk, Sung Dong Il, Lee Joo Bin, Go Kyu Pil. Ngay từ khi công bố dàn diễn viên, Twelve Apostles đã nhận được nhiều sự chú ý và khen ngợi. Thế giới quan về Mười Hai Con Giáp phương Đông hóa thân thành những Thiên Thần bảo vệ nhân loại, về lý thuyết, đây là một bộ phim hành động giả tưởng cực kỳ có triển vọng.

Tuy nhiên, khi phim được chiếu, những từ khán giả dành cho nó chỉ gói gọn trong “hỗn loạn” và “gượng gạo”: Kịch bản quá non kém, động cơ của phản diện không rõ ràng, các cảnh đánh đấm lại thô thiển, động tác vung tay giả có thể nhìn thấy rõ, và nhịp độ còn bị kéo dài nghiêm trọng. Thậm chí, trong cuộc bình chọn của giới trong ngành về “Phim truyền hình Hàn Quốc tệ nhất năm 2025”, Twelve đã giành vị trí quán quân với số phiếu cao, có người còn thẳng thừng đóng dấu: “Một trong những bộ phim Hàn dở tệ nhất lịch sử.”

5. Squid Game 3

Là IP mang tính biểu tượng trong lịch sử Netflix, mùa đầu tiên của Squid Game đã đẩy trò chơi sinh tử và mặt tối của nhân tính lên đến đỉnh điểm, thiết lập một tiêu chuẩn rất cao từ hình ảnh đến cách kể chuyện. Từ mùa thứ hai, sự đón nhận đã bắt đầu có sự chia rẽ, và đến mùa thứ ba, xu hướng chung gần như nghiêng hẳn về sự thất vọng.

Vấn đề lớn nhất của Squid Game bị chỉ trích là lối mòn bên cạnh một câu chuyện không có gì mới mẻ: Thiết kế trò chơi thiếu bất ngờ, diễn biến nhân vật lặp lại, sự phát triển tình cảm hời hợt và nhịp độ rõ ràng bị kéo dài. Mặc dù vẫn đạt được số lượt xem trực tuyến đáng kinh ngạc nhờ sức mạnh của thương hiệu, nhưng trên các diễn đàn Hàn Quốc và cộng đồng người hâm mộ, khiến bộ phim dường như chỉ đang cố kiếm chút lợi nhuận vào mùa cuối cùng, khiến nhiều người cảm thán: “Nếu kết thúc ở mùa đầu tiên, nó có lẽ đã được xem là một huyền thoại".

6. When the Stars Gossip

Với sự góp mặt của 2 ngôi sao hạng A Lee Min Ho và Gong Hyo Jin, đài tvN đã chi khoảng 50 tỷ won để sản xuất When the Stars Gossip, từng được coi là bộ phim hài lãng mạn có nhiều cơ hội thống trị rating năm 2025.

Tuy nhiên, sau khi phát sóng, mọi cuộc thảo luận đều bị tràn ngập bởi những tình tiết phi lý như “ruồi giấm giao phối” hay “thụ thai trong không gian”. Bối cảnh trạm vũ trụ không được dùng để tăng cảm giác áp lực hay nguy hiểm, mà lại trở thành phông nền cho một loạt các tình tiết rời rạc, phản ứng hóa học giữa cặp đôi chính kém hấp dẫn, và nhịp độ chậm đến mức khán giả muốn bỏ cuộc sau ba tập. Khi rating tụt xuống mức thấp nhất lịch sử trong khung giờ cuối tuần của tvN, cư dân mạng đã tổng kết một cách gay gắt: “50 tỷ won chỉ đổi lấy một câu hỏi kinh điển - tiền đã được tiêu vào đâu?”.

7. My Youth

My Youth là sự trở lại của Song Joong Ki trong dòng phim tình cảm lãng mạn sau 8 năm, sánh đôi cùng Chun Woo Hee. Đằng sau hậu trường là dàn biên kịch và đạo diễn hùng hậu, dường như đây là một bảo chứng cho phim tình cảm nghệ thuật tiêu chuẩn.

Thực tế, đây lại là một lặp lại mô típ phim Hàn Quốc cũ kỹ, nhàm chán với các tình tiết về tai nạn xe hơi, bệnh nan y, và bí mật thân thế đều được đưa vào, nhân vật được đặt ở tuổi 35 nhưng tinh thần lại như trong phim thần tượng tuổi teen. Bên cạnh một cốt truyện lại nhạt nhẽo, sự chồng chất cảm xúc không tới nơi tới chốn, khiến rating cứ luẩn quẩn trong khoảng 1~2%. Cảm nhận của khán giả rất trực tiếp: “Không phải diễn viên không tốt, mà kịch bản cứ như được lấy ra từ mười năm trước.”

8. Heavenly Ever After

Bộ phim Heavenly Ever After do Kim Hye Ja và Son Suk Ku đóng chính, mở đầu bằng một mối quan hệ ấm áp nhưng có chút khó xử để bàn về tuổi già, sự hối tiếc và tuổi trẻ thứ hai. Những tập đầu nhận được lời khen ngợi rất lớn, được coi là có cơ hội kế thừa vị trí đại diện dòng phim chữa lành của Blues Nơi Đảo Xanh.

Đáng tiếc là từ giữa đến cuối phim bắt đầu mất kiểm soát, các tình tiết chồng chất ngày càng gây khó chịu, động cơ nhân vật cũng trở nên khó hiểu. Phần sau thậm chí còn xuất hiện những tình tiết cảm xúc vô cùng gượng ép và các tuyến phụ quá dở, tạo ra sự mâu thuẫn lớn với tông màu tinh tế ban đầu. Nhiều khán giả sau khi xem xong chỉ còn lại sự tiếc nuối, lẽ ra đã có thể trở thành siêu phẩm cuối cùng chỉ còn đầu voi đuôi chuột.

9. Good Boy

Bộ phim Good Boy gây chú ý ngay từ đầu nhờ tiền đề độc đáo: Các vận động viên đoạt huy chương Olympic quyết định giải nghệ và chuyển sang làm cảnh sát, lập thành một đội đặc nhiệm để chiến đấu chống lại tội phạm và những bất công trong xã hội. Dàn diễn viên đình đám tham gia vào đội đặc nhiệm mang tên “Good Avengers” này bao gồm: Park Bo Gum (thủ vai Yoon Dong Joo), Kim So Hyun (thủ vai Ji Han Na), Lee Sang Yi (thủ vai Kim Jong Hyun), Heo Sung Tae (thủ vai Go Man Shik) và Tae Won Seok (thủ vai Shin Jae Hong). Mỗi thành viên là một cựu vận động viên quốc gia nổi trội ở các bộ môn như quyền anh, bắn súng, đấu kiếm, đấu vật hoặc ném đĩa.

Tuy nhiên, ngay từ khi phim lên sóng, mặc dù các cảnh quyền anh ban đầu có vẻ “cháy”, nhưng các cảnh hành động về sau ngày càng thiếu sự mới mẻ, nhịp điệu kéo dài khiến khán giả kêu than vì mệt mỏi. Dàn diễn viên hoành tráng, bối cảnh không tệ, nhưng lại bị kịch bản dở và nhịp điệu nhàm chán kéo xuống thành một tác phẩm “xem xong không đọng lại cảm xúc gì”.

10. The First Night With the Duke

Taecyeon (2PM) kết hợp cùng Seohyun (SNSD), bộ phim The First Night With the Duke ngay từ đầu đã thu hút một lượng lớn khán giả bằng các yếu tố như xuyên không về thời Joseon, cưới trước yêu sau. Nhịp điệu hài hước vừa ngọt ngào vừa náo nhiệt đã khiến nhiều người cảm thấy rất thư giãn, giải tỏa căng thẳng.

Nhưng đến nửa sau của phim, bắt đầu cố gắng nhồi nhét thêm các tuyến truyện cung đấu và âm mưu, khiến nhịp điệu hài kịch vốn nhẹ nhàng bị đè nặng, ngoài sự lê thê, kết thúc còn khiến fan nguyên tác không hài lòng vì bị cải biên quá nhiều, và tuyến tình cảm kết thúc không trọn vẹn. Nhiều người vừa thừa nhận vài tập đầu rất cuốn, vừa bất lực đánh giá mấy tập cuối đúng là thảm họa.