Đời thực bẽ bàng của F4 Vườn Sao Băng sau 16 năm: Lee Min Ho hết thời, Kim Hyun Joong về quê làm nông dân nhưng gặp biến

Sau 16 năm kể từ khi Vườn Sao Băng (Boys Over Flowers) lên sóng, dàn sao của bộ phim đình đám này đã trải qua nhiều biến động trong sự nghiệp. Bộ phim không chỉ tạo nên cơn sốt tại Hàn Quốc mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả quốc tế, đưa các diễn viên chính như Lee Min Ho, Kim Hyun Joong, Kim Bum, Kim Jae Joong... trở thành những ngôi sao lớn. Tuy nhiên, sau gần hai thập kỷ, con đường sự nghiệp của F4 xứ Hàn lại không phải lúc nào cũng suôn sẻ, với những ngã rẽ đầy bất ngờ và cả những khó khăn trong nghề nghiệp.

Lee Min Ho: Phim mới gây thất vọng, khó khôi phục danh tiếng

Lee Min Ho, người đã thành công vang dội với vai Goo Jun Pyo trong Vườn Sao Băng, hiện đang đối mặt với những khó khăn trong việc duy trì phong độ. Mặc dù anh từng là cái tên bảo chứng cho sự thành công của các bộ phim truyền hình, nhưng trong vài năm gần đây, Lee Min Ho không còn giữ được sức hút như trước.

Goo Jun Pyo vạn người mê trong Vườn Sao Băng

Từ sau thành công của The Heirs và Legend of the Blue Sea, Lee Min Ho đã tham gia một số dự án mới, nhưng sự đón nhận từ công chúng lại không còn như xưa. Mới đây nhất, bộ phim truyền hình When the stars gossip dù được đầu tư mạnh tay với kinh phí sản xuất lên đến 50 tỷ won cùng sự góp mặt của "nữ hoàng rating" Gong Hyo Jin, vẫn không tránh khỏi thất bại thảm hại. Phim liên tục hứng chịu chỉ trích từ khán giả về kịch bản nhạt nhòa, tình tiết thiếu hấp dẫn và diễn xuất gây tranh cãi của Lee Min Ho. Từ mức rating mở màn 3.9%, phim liên tục rớt hạng, thậm chí chạm đáy 1.783% ở tập 15, với rating trung bình ảm đạm chỉ 2.363%. Dù tập cuối có ghi nhận mức tăng nhẹ, nhưng vẫn không thể cứu vãn tình thế chung của bộ phim.

Theo số liệu từ các trang bán vé trực tuyến, sự kiện fan meeting sắp tới của Lee Min Ho cũng mới chỉ tiêu thụ được 55% số vé. Con số này là một cú sốc lớn, đặc biệt khi đặt lên bàn cân so sánh với những đồng nghiệp cùng thời như Kim Soo Hyun hay Lee Jong Suk, những người luôn dễ dàng "cháy" vé trong các sự kiện tương tự. Ngay cả người hâm mộ trung thành cũng bắt đầu cảm thấy thất vọng, khi các vai diễn của anh dường như không còn hấp dẫn, và màn trình diễn của anh thiếu đi sự tươi mới. Điều này khiến Lee Min Ho gặp khó khăn trong việc duy trì vị trí của mình trong ngành giải trí.

Lee Min Ho thất bại thảm hại trong phim mới

Kim Hyun Joong: Từ ca sĩ tới... nông dân?

Kim Hyun Joong, một trong những thành viên nổi bật của nhóm nhạc SS501 và là ngôi sao trong Vườn Sao Băng, cũng có một hành trình sự nghiệp đầy bất ngờ. Sau thành công trong âm nhạc và phim ảnh, cuộc sống của Kim Hyun Joong sau này lại không thiếu những sóng gió. Sau khi trải qua scandal bạo hành bạn gái gây xôn xao dư luận, anh đã phải vật lộn để duy trì hình ảnh và sự nghiệp.

Nhưng điều gây bất ngờ nhất là Kim Hyun Joong đã quyết định từ bỏ ánh đèn sân khấu để quay về quê hương và làm nông nghiệp. Anh thường xuyên đăng tải lên kênh YouTube quá trình trồng bắp trên lô đất 660 mét vuông ở tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Tuy nhiên, nam nghệ sĩ phải đối mặt với vô vàn thách thức trong lĩnh vực mới. Cụ thể, vườn bắp của thành viên SS501 từng bị hư hại, hàng loạt cây ngã đổ, hư gốc sau khi Hàn Quốc bước vào mùa mưa và chăm sóc không đúng cách.

Kim Hyun Joong giờ tập trung làm nông

Chưa dừng lại ở đó, tờ Xportsnews cho biết thêm Kim Hyun Joong còn lâm thảm cảnh thua lỗ nặng nề vì mua đất. Nam nghệ sĩ mua mảnh đất ở tỉnh Gyeonggi với giá 200 triệu won (3,5 tỷ đồng) nhưng hiện tại giá khối bất động sản này lao dốc không phanh, hiện chỉ còn được định giá 30 triệu won (524 triệu đồng). Chưa kể, lô đất này chỉ được sử dụng vào mục đích nông nghiệp và gặp nhiều khó khăn trong việc rao bán.

Trước đó, Kim Hyun Joong mua 1 số lô đất trong khoảng thời gian dự án quy hoạch Saemangeum thuộc tỉnh Jeollabuk được triển khai. Nhưng sau khi bán những khu đất này, nam idol đã mất trắng tận 400 triệu won (7 tỷ đồng). Như vậy, tính tới nay nam diễn viên đã thua lỗ 570 triệu won (khoảng 10 tỷ đồng) từ việc đầu tư đất đai.

Nam diễn viên kiêm ca sĩ tổn thất 10 tỷ đồng vì đầu tư đất đai

Những ngôi sao khác: Sự nổi lên và lụi tàn

Ngoài Lee Min Ho và Kim Hyun Joong, những cái tên khác trong dàn sao Vườn Sao Băng cũng không thiếu thăng trầm. Kim Bum dù không gặp phải nhiều rắc rối như các đồng nghiệp, nhưng cũng không thể duy trì được vị trí nổi bật trong làng giải trí. Anh tiếp tục tham gia diễn xuất nhưng không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của vai diễn So Yi Jung trong Vườn Sao Băng.

Kim Bum có sự nghiệp không mấy ấn tượng

Về phía Kim Joon, sau thành công của Vườn Sao Băng, anh tham gia nhiều bộ phim như Detectives in Trouble, Endless Love và City of the Sun nhưng đều không nhận được quá nhiều sự chú ý. Ở thời điểm hiện tại, Kim Joon đã giã từ làng giải trí. Sân khấu gần nhất mà khán giả có thể nhìn thấy anh đó chính là tại SBS Inkigayo vào năm 2012. Tin tức cuối cùng về Kim Joon đó là anh đã bí mật kết hôn từ năm 2015 và có con gái đầu lòng.

Kim Joon đã giải nghệ và kết hôn

Kết luận: Thời gian không chờ đợi ai

16 năm qua, dàn sao Vườn Sao Băng đã chứng kiến nhiều thay đổi và ngã rẽ. Sự nghiệp của họ không chỉ là những ánh hào quang, mà còn là những thử thách, thất bại và sự thay đổi liên tục. Trong khi Lee Min Ho và Kim Jae Joong đang đối diện với những khó khăn và lựa chọn mới, thì những ngôi sao khác cũng phải chật vật để giữ được vị trí trong ngành giải trí. Tuy nhiên, dù sự nghiệp có ra sao, Vườn Sao Băng vẫn là một ký ức đẹp trong lòng người hâm mộ, và những ngôi sao này vẫn sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong lịch sử phim truyền hình Hàn Quốc.