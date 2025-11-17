Lee Min Ho phát khổ phát sở vì Park Bom!

Park Bom đang là tâm điểm tranh cãi trên khắp mạng xã hội khi hết gọi Lee Min Ho là "chồng", lại đăng ảnh về tài tử hàng đầu lên mạng xã hội. Đỉnh điểm bức xúc của công chúng với thành viên nhóm 2NE1 là vào tối 15/11. Nữ ca sĩ đã đăng lên mạng bức ảnh ghép từ tấm hình của cô và Lee Min Ho đang cởi trần, kèm theo dòng chú thích “Lee Min Ho yêu Park Bom”. Trên khắp các diễn đàn, cư dân mạng cảm thấy mệt mỏi, thắc mắc không biết vì lý do gì mà Park Bom cứ làm phiền Lee Min Ho mãi. Không ít người hâm mộ của nam diễn viên Vườn Sao Băng đã phải lên tiếng xin Park Bom buông tha để thần tượng họ được sống yên ổn.

Park Bom liên tục có những động thái khó hiểu với Lee Min Ho

Park Bom "dăm bữa nửa tháng" là "gọi hồn" Lee Min Ho

Hành vi kỳ lạ của Park Bom hướng đến Lee Min Ho nổ ra từ cuối 9/2024. Khi đó, trên Instagram cá nhân của Park Bom bất ngờ xuất hiện hình ảnh nữ ca sĩ cùng Lee Min Ho. Hình ảnh này còn được thành viên nhóm 2NE1 chú thích là "1 người chồng thực sự", khiến cộng đồng mạng náo loạn và không ngừng đồn đoán về mối quan hệ của 2 ngôi sao. Sau đó, công ty quản lý của Park Bom cho biết sẽ xóa bài đăng và giải thích về tình huống gây tranh cãi rằng: "Park Bom gần đây đang xem bộ phim The Heirs và rất thích nhân vật của Lee Min Ho. Vì vậy cô ấy đã đăng bài viết đó".

Những tưởng mọi chuyện chỉ có thế, nhưng không, 4 tháng sau, Park Bom lại tiếp tục khiến Lee Min Ho rơi vào tình huống khó xử, dính thị phi từ trên trời rớt xuống. Nữ idol lập liên tiếp 3 tài khoản MXH mới. Và vào ngày 13/2 cô đăng loạt ảnh của Lee Min Ho, đồng thời gọi tài tử là "ông xã". Động thái của Park Bom khiến tin đồn cô hẹn hò nam diễn viên sinh năm 1987 một lần nữa gây dậy sóng showbiz Hàn.

Mối quan hệ thực sự giữa Lee Min Ho và Park Bom khiến công chúng hoang mang tột độ

Trước những đồn đoán của công chúng về mối quan hệ tình ái với thành viên 2NE1, công ty quản lý Lee Min Ho phải lên tiếng đính chính rằng nam diễn viên không hẹn hò với Park Bom. Trả lời Starnews, đại diện MYM Entertainment cho biết: "Lee Min Ho không hề quen biết Park Bom, tin đồn hẹn hò hoàn toàn vô căn cứ". Trong khi đó, công ty quản lý của Park Bom lại tuyên bố rằng mạng xã hội là không gian cá nhân của nghệ sĩ, nên họ không thể xác minh được ý định của nghệ sĩ dưới trướng trong các bài đăng cô gọi Lee Min Ho là "chồng". Nhưng dựa trên những sự việc trước đây, công ty cho rằng Park Bom đăng bài chỉ vì quá hâm mộ Lee Min Ho.

Sau khi Lee Min Ho bác bỏ tin đồn hẹn hò, Park Bom có động thái đáp trả gây xôn xao. Trên trang cá nhân nhân, nữ ca sĩ than thở: "Tôi thực sự cô đơn. Lee Min Ho đã yêu cầu tôi đăng những tin nhắn đó. Bây giờ tôi xác nhận rằng tôi đang độc thân". Dù xác nhận độc thân nhưng việc cô vẫn nhắc đến Lee Min Ho, đã làm dấy lên nghi vấn 2 ngôi sao thực sự có mối quan hệ thân mật nhưng cuối cùng Park Bom bị nhà trai ruồng bỏ.

Im ắng tới tháng 9, Park Bom lại nhắc tới Lee Min Ho khiến công chúng vô cùng ngán ngẩm. Cụ thể, nữ ca sĩ đăng một số hình ảnh selfie của mình lên Instagram, kèm theo hashtag #ParkBom #LeeMinHo. Vào ngày 5/10, Park Bom hủy theo dõi toàn bộ thành viên nhóm 2NE1 gồm CL, Dara, Minzy trên MXH và chỉ giữ lại tài khoản của Lee Min Ho. Đến ngày 15/11 vừa qua, Park Bom hứng bão chỉ trích diện rộng vì đăng bức ảnh Lee Min Ho cởi trần mát mẻ, ghép với hình ảnh của cô.

Park Bom liên tục gọi Lee Min Ho là "ông xã" trên trang cá nhân trong suốt thời gian qua

Park Bom bỗng dưng đăng ảnh ghép của cô với Lee Min Ho. Trong hình, nam thần họ Lee đang cởi trần, ngồi trên ghế sofa

Park Bom quá phiền rồi!

Theo tờ Nate, hiện chưa rõ mục đích thật sự của Park Bom khi liên tục đăng ảnh và bày tỏ tình cảm với Lee Min Ho là gì. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc suy đoán việc làm của nữ ca sĩ có thể đơn thuần xuất phát từ sự hâm mộ đối với tài tử hàng đầu, chứ cả hai không hề hẹn hò. Trước đây, Park Bom đã nhiều lần bày tỏ sự yêu thích với nam diễn viên Vườn Sao Băng. Trên chương trình Lee So-ra's Song Plaza của KBS Cool FM, khi được hỏi về mẫu người lý tưởng, Park Bom trả lời: "Nếu phải chọn một người nổi tiếng, đó sẽ là Lee Min Ho hoặc Kim Woo Bin".

Bên cạnh đó, truyền thông Hàn cũng nghi vấn Park Bom đang muốn dựa vào Lee Min Ho để công chúng chú ý đến tình trạng bất ổn của cô. Thời gian qua, thành viên nhóm 2NE1 được cho là gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Cô liên tục đăng tải những hình ảnh mặt mũi quái dị, biến dạng do dùng app quá đà, không ít lần rơi vào tình trạng kiệt sức, bỏ ngang concert. Vào ngày 25/10, công ty D-Nation Entertainment cũng ra thông báo cho biết Park Bom đang trong trạng thái rất bất ổn về mặt cảm xúc, giao tiếp khó khăn và cần nghỉ ngơi khẩn cấp để điều trị phục hồi sức khỏe.

Thành viên nhóm 2NE1 khiến công chúng mệt mỏi vì liên tục làm phiền Lee Min Ho

Tuy nhiên, dù với lý do gì đi nữa, Nate cho rằng việc làm của Park Bom đang gây phiền toái, thậm chí hành vi của cô được cho là không khác gì quấy rối Lee Min Ho. Nếu yêu thích nam đồng nghiệp, nữ ca sĩ cũng không cần thiết bày tỏ tình cảm theo cách gây tranh cãi như vậy. Park Bom và Lee Min Ho đều là người nổi tiếng nên hành động đang làm của cô chắc chắn làm dấy lên tin đồn hẹn hò, từ đó đẩy đối phương vào những bàn tán, nghi vấn tiêu cực không đáng có.

Nguồn: Nate