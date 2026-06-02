Mang nắm lá khô này nấu với ngao, thêm chút đậu hũ non, tưởng không ngon mà ngon không tưởng

Giữa cái nắng hè gay gắt, mâm cơm gia đình thường lặp đi lặp lại những món canh chua me, chua sấu quen thuộc. Nếu muốn đổi gió cho vị giác bằng một thứ nước dùng trong veo, thanh khiết mà không cần đến một giọt dầu mỡ, bạn hãy thử kết hợp mớ nghêu ngọt thịt với loại lá sấy khô đặc trưng của xứ kim chi. Sự giao thoa này sẽ mang lại một trải nghiệm ẩm thực hoàn toàn mới: dịu mát, ngọt sâu và trôi cơm vô cùng.

Món canh "giải nhiệt thần tốc" cho những ngày háo nước

Không chỉ mang lại cảm giác lạ miệng, bát canh này còn được ví như một ly nước điện giải tự nhiên, cực kỳ tốt cho cơ thể dưới thời tiết 40 độ:

Bù khoáng chất và thanh lọc cơ thể: Nghêu (ngao) chứa hàm lượng kali, kẽm và sắt dồi dào, giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi thể lực sau khi bị mất muối qua mồ hôi. Khi nấu cùng rong biển – loại lá sấy khô giàu i-ốt và chất chống oxy hóa, món ăn này giúp làm mát gan, detox đường ruột và hỗ trợ làn da không bị khô sạm do nắng nóng.

Thanh đạm tuyệt đối cho hệ tiêu hóa: Sự xuất hiện của những khối đậu hũ non mềm mịn, tan ngay đầu lưỡi giúp trung hòa vị đậm đà của biển cả. Món canh hoàn toàn không dùng mỡ động vật nên bụng dạ sau khi ăn cực kỳ nhẹ bẫng, sảng khoái.

Quy trình lên mâm thần tốc chưa đầy 7 phút

Cái hay của món canh này là nguyên liệu luôn sẵn có và thời gian đứng bếp cực kỳ ngắn, không gây ngột ngạt cho người nội trợ:

Chuẩn bị nhanh: 500g nghêu tươi luộc chín, nhặt lấy ruột (giữ lại phần nước luộc trong veo sau khi đã lắng cặn). 1 nắm rong biển khô đem ngâm nước 5 phút cho nở mềm, vớt ra cắt khúc vừa ăn. 1 hộp đậu hũ non thái khối vuông nhỏ.

Nấu cốt canh thanh khiết: Đổ phần nước luộc nghêu vào nồi, thả thêm vài lát gừng tươi đập dập để cân bằng tính hàn. Đun sôi bùng lên thì trút toàn bộ rong biển vào nấu cùng trong khoảng 2 - 3 phút cho rong biển chín tới, giữ được độ giòn nhẹ.

Thả đậu và hoàn thành: Tiếp tục thả các khối đậu hũ non và ruột nghêu vào nồi. Nêm nếm lại chút gia vị cho vừa miệng (lưu ý nước nghêu đã có sẵn vị mặn tự nhiên nên chỉ cần nêm rất ít). Đợi nước sôi lăn tăn trở lại thì rắc hành hoa thái nhỏ vào và tắt bếp.

Bí quyết khử mùi ngái: Rong biển khô đôi khi sẽ có mùi tanh nhẹ đặc trưng của biển. Để triệt tiêu hoàn toàn mùi này và giúp nước canh thơm nức, mẹo nhỏ là hãy cho vài lát gừng tươi vào ngay từ đầu khi đun nước dùng. Gừng không chỉ khử mùi ngái của rong biển mà còn giúp món ăn ấm bụng, hài hòa âm dương.

Múc canh ra tô, bạn sẽ ấn tượng ngay bởi sắc xanh thẫm của rong biển đan xen cùng màu trắng muốt của đậu hũ non. Húp một muôi nước canh, vị ngọt sâu, đậm đà từ nước cốt nghêu hòa quyện với vị thanh mát của rong biển sẽ làm dịu đi cái oi ả ngay lập tức. Miếng đậu hũ mềm mướt béo bùi, rong biển ăn sần sật vui miệng khiến món canh biến tấu này trở thành "ngôi sao" giải nhiệt hoàn hảo, giúp cả nhà ăn ngon miệng mà chẳng hề thấy ngán.