Không thể chờ tới ngày phim Hàn cực hay này có phần 3: Dàn cast là tinh hoa của tinh hoa, ra luôn 100 phần cũng được

Tối 27/9, Namuwiki (một bách khoa toàn thư trực tuyến mở bằng tiếng Hàn) bất ngờ khiến cộng đồng fan Hospital Playlist dậy sóng khi cập nhật thông tin về phần 3 của siêu phẩm y khoa, chữa lành đình đám này. Nhà sản xuất và đài tvN vẫn giữ im lặng, chưa xác nhận bất cứ điều gì, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến mạng xã hội phát sốt. Những bình luận bày tỏ sự phấn khích xuất hiện khắp nơi trên các nền tảng mạng xã hội toàn châu Á, chứng minh sức hút mãnh liệt mà F5 - nhóm bạn bác sĩ huyền thoại đã để lại.

Thông tin về phần 3 với dàn diễn viên giữ nguyên được cập nhật trên Namuwiki

Để hiểu vì sao công chúng lại khát khao phần 3 đến vậy, hãy nhớ lại những gì Hospital Playlist đã làm được trong suốt hai mùa lên sóng. Nội dung phim xoay quanh năm người bạn học y cùng khóa, giờ đều là bác sĩ tại bệnh viện Yulje: Lee Ik Jun (Jo Jung Suk) - vị bác sĩ gan mật tài năng, dí dỏm và giàu tình cảm; Ahn Jeong Won (Yoo Yeon Seok) - bác sĩ nhi khoa trầm ổn, luôn đau đáu chuyện trở thành linh mục; Kim Jun Wan (Jung Kyung Ho) - bác sĩ tim mạch có dáng vẻ lạnh lùng nhưng chân thành; Yang Seok Hyeong (Kim Dae Myung) - bác sĩ sản khoa nhút nhát mà ấm áp; và Chae Song Hwa (Jeon Mi Do) - nữ bác sĩ phẫu thuật thần kinh mạnh mẽ, giỏi giang và là "cục cưng" kiêm "cô nuôi dạy trẻ" của cả nhóm. Bên cạnh công việc cứu người khắc nghiệt, họ còn có một niềm vui giản dị là lập ban nhạc, chơi lại những ca khúc gắn liền tuổi trẻ của mình.

Điều làm nên khác biệt là Hospital Playlist không chạy theo kịch bản kịch tính, plot twist dồn dập như nhiều phim y khoa khác. Thay vào đó, phim khắc họa đời sống chân thực, những ca mổ, ca cấp cứu có khi rất bình thường, nhưng lại khiến người xem rơi nước mắt vì sự nhân văn. Có lúc là nỗi đau chia ly khi bệnh nhân không qua khỏi, có khi là niềm vui bùng nổ khi đứa trẻ chào đời khỏe mạnh, hay chỉ đơn giản là khoảnh khắc bạn bè ngồi bên nhau đàn hát sau một ngày dài hoặc chỉ đơn giản là cùng ăn bánh gạo cay ở bệnh viện. Chính sự dung dị ấy mới chạm sâu vào trái tim khán giả, khiến họ cảm thấy như mình đang sống cùng nhân vật chứ không chỉ ngồi trước màn hình.

Về thành tích, mùa 1 khép lại với rating cao nhất 14,1%, trở thành một trong những bộ phim truyền hình cáp ăn khách nhất năm 2020. Sang mùa 2, sức hút không hề giảm sút, phim liên tục đứng đầu khung giờ, còn lọt top trending toàn cầu trên Netflix. Không chỉ thành công thương mại, Hospital Playlist còn tạo ra ảnh hưởng xã hội rõ rệt: số người Hàn Quốc đăng ký hiến tạng tăng vọt sau khi phim đề cập đến vấn đề này. Điều này chứng minh rằng tác phẩm đã vượt ra ngoài phạm vi giải trí để trở thành chất xúc tác cho những thay đổi tích cực.

Một lý do lớn khác khiến fan tha thiết mong phần 3 chính là dàn cast “tinh hoa của tinh hoa”. Jo Jung Suk được khen ngợi vì đã biến Lee Ik Jun thành nhân vật duyên dáng, vừa gây cười vừa gây thương nhớ. Yoo Yeon Seok đem đến một Ahn Jeong Won hiền lành, nhân hậu khiến khán giả nữ mê mệt. Jung Kyung Ho lại thể hiện Kim Jun Wan gai góc trong công việc nhưng tếu táo bên bạn bè. Kim Dae Myung với nét diễn tinh tế làm khán giả cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ Yang Seok Hyeong. Và Jeon Mi Do từ một nữ diễn viên sân khấu ít người biết, nhờ vai Chae Song Hwa đã vụt sáng thành ngôi sao, được yêu mến như hình mẫu phụ nữ lý tưởng. Sự ăn ý tuyệt đối giữa năm diễn viên giúp bộ phim trở thành món ăn tinh thần không thể thay thế.

Dù hiện tại vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào, hy vọng về Hospital Playlist 3 vẫn bùng cháy. Đạo diễn Shin Won Ho từng úp mở rằng “mọi thứ phụ thuộc vào khán giả”, và rõ ràng khán giả thì chưa bao giờ thôi mong chờ. Nhất là khi trong spin-off Resident Playbook, cặp đôi Yang Seok Hyeong - Min Ha còn được hé lộ đã kết hôn, như một lời hứa rằng thế giới của phim vẫn tiếp diễn. Nếu một ngày phần 3 thực sự ra mắt, đó chắc chắn sẽ là bữa tiệc cảm xúc cho cả cộng đồng người hâm mộ toàn cầu - những người sẵn sàng đón nhận 100 phần cũng không chán.