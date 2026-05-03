Không tập thể dục vẫn giảm 5kg trong 3 tháng, khỏi gan nhiễm mỡ: Tất cả là nhờ làm 1 việc vào buổi sáng

Với nhiều người bận rộn, bữa sáng thường được giải quyết nhanh bằng bánh mì. Tiện, dễ mua, không mất thời gian chuẩn bị, nhưng thói quen này chưa chắc là lựa chọn phù hợp với những người đang cần kiểm soát cân nặng, đường huyết hoặc cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ.

Chia sẻ trên tờ China Times, bác sĩ chuyên khoa gan mật - tiêu hóa Qian Zhenghong của Bệnh Viện Chang Gung (Đài Loan, Trung Quốc) nói về trường hợp một nữ nhân viên văn phòng ngoài 30 tuổi. Người phụ nữ này được theo dõi tại bệnh viện do bị gan nhiễm mỡ nhẹ. Sau 3 tháng tái khám, bác sĩ phát hiện tình trạng gan nhiễm mỡ của cô đã biến mất, cân nặng cũng giảm từ 76kg xuống còn 71kg.

Điều đáng chú ý là khi bác sĩ hỏi có tập thể dục hay không, người phụ nữ trả lời là không. Sự thay đổi lớn nhất trong 3 tháng nằm ở bữa sáng.

Thay bánh mì bằng bữa sáng lành mạnh hơn: Giảm cân, khỏi gan nhiễm mỡ

Ăn bánh mì vào bữa sáng là lựa chọn của nhiều người.

Bác sĩ Qian Zhenghong cho biết, trước đây người phụ nữ này thường ăn bánh mì vào buổi sáng. Sau đó, cô bỏ thói quen này và chuyển sang kết hợp các món gồm trứng luộc, cà phê đen, khoai lang và chuối.

Không phải ngày nào cô cũng ăn đủ tất cả các món này, nhưng khi lựa chọn bữa sáng, cô luôn giữ 2 nguyên tắc quan trọng: ăn khoai lang đã được làm lạnh và chọn chuối vừa chín tới, chưa có đốm đen.

Theo bác sĩ Qian Zhenghong, điểm mấu chốt nằm ở lượng tinh bột kháng trong thực phẩm. Khoai lang sau khi được làm nguội sẽ tạo ra tinh bột kháng. Loại tinh bột này khó được đường tiêu hóa hấp thu hơn, nhờ đó có lợi hơn cho việc kiểm soát cân nặng và hỗ trợ ổn định đường huyết.

Với chuối, bác sĩ khuyến nghị nên chọn loại chuối vừa chín tới. Loại chuối này có lượng đường thấp hơn, phù hợp hơn với người muốn kiểm soát cân nặng. Ngược lại, chuối chín kỹ, vỏ xuất hiện đốm đen tuy thơm ngọt hơn nhưng lại không phải lựa chọn phù hợp với người đang muốn giảm cân.

Muốn dễ duy trì, có thể chuẩn bị từ tối hôm trước

Bữa sáng gồm trứng luộc, khoai lang luộc, cà phê đen và chuối đã giúp người phụ nữ giảm cân, khỏi gan nhiễm mỡ mà chưa cần tập luyện.

Nhiều người cho rằng bữa sáng lành mạnh thường mất thời gian chuẩn bị, nhất là khi phải đi làm hoặc đi học sớm. Tuy nhiên, theo bác sĩ Qian Zhenghong, cách ăn sáng của nữ nhân viên văn phòng nói trên không quá phức tạp.

Trứng luộc, khoai lang và chuối đều có thể được chuẩn bị từ tối hôm trước, sau đó bảo quản trong tủ lạnh. Sáng hôm sau, người ăn chỉ cần pha thêm một ly cà phê đen là có thể hoàn thiện bữa sáng.

Trường hợp trên cho thấy, thay đổi bữa sáng theo hướng lành mạnh hơn có thể tạo ra khác biệt đáng kể với cân nặng và tình trạng gan nhiễm mỡ. Dù vậy, đây là một trường hợp cụ thể được bác sĩ chia sẻ, không có nghĩa mọi người đều sẽ đạt kết quả giống nhau. Với người đang bị gan nhiễm mỡ hoặc có vấn đề chuyển hóa, việc điều chỉnh bữa ăn nên được duy trì đều đặn và theo dõi sức khỏe định kỳ để có hướng kiểm soát phù hợp.

Nguồn: China Times