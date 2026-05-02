Tháo dỡ các quầy ẩm thực và hàng lưu niệm tại “cung đường tỉ đô” ven biển Đà Nẵng

Du lịch không chỉ là ngắm cảnh mà còn là hành trình khám phá văn hóa qua đường bao tử. Thử hỏi, đi Tây Bắc mà không ăn thắng cố, về miền Tây bỏ qua bún mắm, hay đến miền Trung lờ đi mâm bánh bèo nạm pháo... thì coi như chuyến đi đã mất đi một nửa linh hồn. Thế nhưng, đằng sau sự háo hức ấy luôn là một nỗi sợ thường trực: Ngộ độc thực phẩm hay đơn giản là bị bụng dạ "biểu tình" vì lạ nước lạ cái.

Là một người từng có "thâm niên" bị "tào tháo rượt" đến mức muốn "cạch mặt" mọi món lạ, mình đã đúc kết được một nghệ thuật ăn thử 3 bước vừa giúp thỏa mãn vị giác, vừa giữ cho cái bụng luôn "bình yên" suốt chuyến đi.

Ảnh minh họa

Bước 1: "Chọn mặt gửi vàng" - Đừng ăn bằng mắt, hãy ăn bằng sự sành sỏi

Lỗi lớn nhất của chúng ta là thường bị thu hút bởi những gánh hàng rong trông có vẻ "cổ kính" hay những món ăn có màu sắc rực rỡ, bắt mắt mà quên mất việc quan sát vấn đề vệ sinh.

Nguyên tắc "Đông người địa phương": Đừng vào những quán chỉ toàn khách du lịch chụp ảnh check-in. Hãy chọn những quán ăn mà người dân địa phương xếp hàng đông đúc. Họ là những vị giám khảo công tâm nhất, chỉ ăn ở những nơi vừa ngon, vừa lành, và giá cả hợp lý.

Quan sát "bếp trưởng": Trước khi gọi món, hãy liếc nhanh vào khu vực chế biến. Gánh hàng có sạch sẽ không? Người bán có dùng găng tay hay dụng cụ gắp thức ăn không? Nước dùng có được đun sôi sùng sục? Thức ăn chín có được che đậy cẩn thận không? Nếu thấy ruồi nhặng hay chén đĩa cáu bẩn, hãy kiên quyết "quay xe" ngay lập tức, dù món ăn trông có hấp dẫn đến đâu.

Ưu tiên món nóng: Món ăn được chế biến tại chỗ, đun sôi, nấu chín (như phở, bún, đồ nướng...) luôn an toàn hơn các món gỏi, tôm sống hay thức ăn đã nguội lạnh. Nhiệt độ cao là "kẻ thù" số một của phần lớn các loại vi khuẩn gây ngộ độc.

Bước 2: "Nếm sành" - Ăn thử là một nghệ thuật, không phải là cuộc "tấn công" dạ dày

Dù quán có sạch đến đâu, dạ dày của chúng ta vẫn là một "kẻ lạ mặt" đối với hệ vi sinh vật và các gia vị đặc trưng của vùng miền. Đừng bao giờ gọi ngay một phần ăn khổng lồ để rồi phải hối tiếc.

Chiến thuật "Bữa ăn thu nhỏ": Khi đi du lịch theo nhóm, hãy gọi một hoặc hai phần ăn khác nhau để cả nhóm cùng chia sẻ. Việc chỉ nếm thử 1-2 miếng giúp dạ dày làm quen dần dần, nếu có "lạ bụng" thì mức độ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Sử dụng gia vị một cách thông thái: Nhiều món ăn địa phương đi kèm với các loại nước chấm đặc biệt như mắm tôm, mắm nêm, hay ớt siêu cay. Hãy nếm thử nước chấm riêng trước khi chan/trộn vào món chính. Nếu bạn có hệ tiêu hóa nhạy cảm, hãy hạn chế tối đa các loại mắm chưa qua chế biến chín.

Ăn kèm rau thơm, tỏi, ớt: Đây không chỉ là gia vị mà còn là những "liều thuốc tự nhiên". Tỏi có khả năng kháng khuẩn, ớt giúp kích thích tiêu hóa, và nhiều loại rau thơm địa phương có tác dụng hỗ trợ dạ dày rất tốt. Hãy ăn kèm chúng một cách vừa phải.

Ảnh minh họa

Bước 3: "Sẵn sàng" - Luôn có phương án B trong túi áo

Ngay cả khi bạn đã áp dụng hai bước trên một cách hoàn hảo, rủi ro vẫn luôn tồn tại. Sự thay đổi nguồn nước, giờ giấc ăn uống, và áp lực di chuyển cũng có thể làm bụng dạ bạn suy yếu.

Túi thuốc mini: Đây là "vật bất ly thân" của mình trong mọi chuyến đi. Luôn có sẵn thuốc trị tiêu chảy cấp, thuốc bôi làm dịu dạ dày, và đặc biệt là Men vi sinh (probiotics). Việc bổ sung men vi sinh trước 3-4 ngày và trong suốt chuyến đi giúp củng cố hệ vi sinh vật đường ruột, tạo lớp màng bảo vệ bạn khỏi các vi khuẩn lạ.

Uống nước đóng chai: Tuyệt đối không uống nước máy, nước đá không rõ nguồn gốc hay nước tại các quán gánh ven đường. Hãy trung thành với nước đóng chai của các thương hiệu uy tín để đảm bảo nguồn nước luôn sạch.

Nước dừa/Nước điện giải: Nếu không may bị "Tào Tháo rượt", hãy nhanh chóng bù nước bằng nước dừa tươi hoặc dung dịch điện giải pha sẵn. Chúng giúp bạn phục hồi sức lực thần tốc.

Ảnh minh họa

Trải nghiệm ẩm thực địa phương là một phần không thể thiếu của du lịch, nhưng một cái bụng khỏe là chìa khóa để tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn. Hãy ăn thử một cách sành sỏi, có chọn lọc và luôn trong tư thế sẵn sàng bảo vệ chính mình. Đừng để niềm vui của kỳ nghỉ bị dập tắt chỉ vì một phút "thả ga" sai lầm.

Chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ không chỉ thỏa mãn ánh nhìn mà còn bình yên cho dạ dày nhé!