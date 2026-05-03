Gần đây, nhiều người thường cảm thấy bất an khi thấy tin tức về những ca đột tử dường như xuất hiện nhiều hơn trước. Có người đổ lỗi cho áp lực, người cho rằng do thức khuya, cũng có người tặc lưỡi bảo đó là do "số vận".

Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, hầu hết các trường hợp không hề xảy ra mà không có dấu hiệu báo trước. Rất nhiều vấn đề đã được "gieo mầm" từ trong thói quen sinh hoạt hằng ngày, chỉ là chúng ta không coi trọng chúng mà thôi.

Nói cách khác, thay vì cứ nhìn chằm chằm vào hai chữ "đột ngột", tốt hơn hết hãy dành sự chú ý vào những chi tiết ngay sau khi tỉnh dậy mỗi sáng. Bởi đây chính là những lúc cơ thể dễ bị tổn thương nhất nhưng lại hay bị bỏ qua.

1. Bật dậy quá nhanh: Cú sốc cho huyết áp

Một thói quen cực kỳ phổ biến nhưng tai hại là vừa tỉnh giấc đã lập tức đứng dậy. Nhiều người nghe chuông báo thức là ngồi bật dậy ngay, thậm chí lao xuống giường để đi vệ sinh. Nhìn thì có vẻ nhanh nhẹn, nhưng cơ thể lại không hề thích điều này.

Khi đang ngủ, huyết áp và nhịp tim ở mức thấp, cơ thể đang trong trạng thái thư giãn. Việc thay đổi tư thế quá nhanh khiến huyết áp biến động mạnh trong thời gian ngắn, buộc tim phải điều chỉnh cấp tốc.

Đặc biệt vào sáng sớm, cơ thể vốn đã nằm trong "khung giờ cao điểm" của các biến cố tim mạch. Nghiên cứu cho thấy khoảng 40% - 50% ca nhồi máu cơ tim và đột quỵ xảy ra từ 6 giờ đến 10 giờ sáng. Việc bật dậy đột ngột trong bối cảnh này chẳng khác nào "chồng thêm gánh nặng" cho cơ thể.

Lời khuyên: Khi tỉnh giấc, hãy nằm yên một lát, sau đó từ từ ngồi dậy để cơ thể có thời gian chuyển giao. Sự thay đổi nhỏ này lại chính là nút thắt sống còn.

2. Tập thể dục cường độ cao khi bụng đói

Nhiều người quan niệm tập thể dục buổi sáng là tốt nhất, nên vừa ngủ dậy đã đi chạy bộ hoặc tập gym nặng ngay, thậm chí cố tập đến khi mồ hôi đầm đìa mới thôi. Họ không biết rằng sau một đêm dài, mức đường huyết đang ở mức thấp. Tăng cường độ vận động quá nhanh lúc này sẽ khiến tim phải chịu tải rất lớn.

Đồng thời, hệ thần kinh giao cảm bị kích hoạt gấp gáp làm nhịp tim và huyết áp tăng vọt. Với những người tiềm ẩn vấn đề về tim mạch, điều này cực kỳ nguy hiểm. Các số liệu cho thấy tỉ lệ chóng mặt, đánh trống ngực ở người tập thể dục buổi sáng mà không khởi động hoặc bù nước cao hơn hẳn bình thường.

3. "Dán mắt" vào điện thoại ngay khi vừa mở mắt

Thói quen này hiện nay đã trở thành căn bệnh chung. Vừa mở mắt đã lướt tin tức, kiểm tra tin nhắn hay xử lý công việc khiến đại não lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng.

Việc tiếp nhận những thông tin áp lực hoặc tiêu cực ngay lập tức sẽ làm tâm trạng biến động mạnh. Về lâu dài, trạng thái "vừa tỉnh đã căng" này sẽ làm suy giảm khả năng điều tiết của hệ thần kinh. Các nghiên cứu chỉ ra rằng người hay lo âu vào buổi sáng có chỉ số biến thiên nhịp tim thấp hơn, nghĩa là khả năng thích nghi của tim yếu đi, dễ bị kích động hơn.

4. Lười uống nước sau một đêm dài

Sau một đêm dài hô hấp và chuyển hóa, cơ thể mất đi một lượng nước đáng kể, khiến độ nhớt của máu tăng lên. Nếu không kịp thời bù nước, lưu thông máu sẽ bị ảnh hưởng, làm tăng gánh nặng cho tim và não.

Dữ liệu cho thấy uống một lượng nước ấm vừa phải vào sáng sớm có tác dụng làm loãng máu, hỗ trợ tích cực trong việc phòng ngừa cục máu đông.

5. Cố chấp dậy sớm sau khi thức khuya

Nhiều người trẻ cho rằng dậy sớm mới là "tự kỷ luật", nên dù đêm trước chỉ ngủ 4-5 tiếng vẫn gồng mình dậy đúng giờ để thực hiện kế hoạch. Nhìn thì có vẻ nỗ lực, nhưng thực chất là đang "vắt kiệt" cơ thể.

Thiếu ngủ khiến thần kinh giao cảm luôn trong trạng thái hưng phấn, huyết áp và nhịp tim khó ổn định. Việc ép mình dậy sớm khi chưa nghỉ ngơi đủ sẽ khiến rủi ro tích tụ. Trong trường hợp này, ngủ thêm một chút chính là lựa chọn lý trí hơn là cố chấp dậy sớm.

Những thói quen trên nhìn thì có vẻ nhỏ nhặt, nhưng vì nó lặp lại mỗi ngày nên sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Một lần có thể không sao, nhưng tích tụ lâu ngày sẽ làm thay đổi trạng thái của cả cơ thể.

Để bảo vệ bản thân, hãy nhớ:

Để quá trình tỉnh giấc diễn ra chậm rãi: Đừng vội vã lao vào guồng quay căng thẳng.

Chú trọng nhu cầu cơ bản: Uống nước, ăn nhẹ để cơ thể ổn định.

Đừng mù quáng theo đuổi hiệu suất: Khi thiếu ngủ, phục hồi mới là ưu tiên số một.

Những tình huống "đột ngột" thường là kết quả của một quá trình tích tụ lâu dài. Thay vì lo lắng về những rủi ro không thể kiểm soát, hãy bắt đầu thay đổi từ những chi tiết nhỏ ngay khi thức dậy. Cho cơ thể thêm một chút thời gian đệm, thêm một chút kiên nhẫn, đó mới là cách bảo vệ sức khỏe bền vững nhất.