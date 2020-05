Không quan trọng bạn ăn nhiều hay ít, miễn có 7 dấu hiệu này chứng tỏ cơ thể đang giảm được cân và khỏe mạnh hơn

Để theo đuổi một thân hình thon gọn và săn chắc, nhiều chị em sẽ lập tức nghĩ đến chuyện ăn kiêng hoặc bỏ bữa... Tuy nhiên, kiểm soát cân nặng không chỉ phụ thuộc vào việc ăn uống mà còn cần tăng cường tập luyện, thay đổi một vài thói quen trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu nhận thấy cơ thể đang có 7 dấu hiệu này, hãy tự tin bởi bạn đang giảm cân thực sự đúng cách!

1. Tập thể dục dễ dàng hơn

Với những người thừa cân, béo phì hoặc ít vận động thì hẳn việc tập thể dục sẽ vô cùng khó khăn. Họ sẽ cảm thấy tập luyện rất mệt mỏi, khi tập nặng sẽ dễ bị choáng, tụt huyết áp và nhanh nản lòng.

Thế nhưng, nếu bạn cảm thấy gần đây việc tập thể dục của mình đã đi vào khuôn khổ, bạn cảm thấy đó là một thói quen không thể thiếu, nếu bỏ tập sẽ gây cảm giác bứt rứt, khó chịu, đồng thời việc tập luyện diễn ra nhẹ nhàng, suôn sẻ hơn... nghĩa là cơ thể bạn đã quen với việc vận động và trở nên thanh thoát, dẻo dai từ lúc nào không hay.

2. Cảm thấy quần áo, váy vóc đã rộng hơn

Dù cân nặng không hề thay đổi nhưng một số người vẫn cảm thấy khi mặc quần áo, váy vóc có cảm giác ngày càng bị rộng, phần bụng và eo cũng săn chắc hơn rất nhiều... Đây chắc chắn là dấu hiệu chứng tỏ bạn đã giảm mỡ thành công, lượng cơ bắp tăng lên khiến cơ thể trở nên thon gọn.

Bạn hãy nhớ rằng đôi khi cân nặng bao nhiêu không quan trọng, giảm được lượng mỡ thừa đã là một thành công rất lớn rồi.

3. Tốc độ ăn của bạn chậm hơn so với trước kia và nhanh no hơn

Trong giai đoạn giảm cân, bạn sẽ thấy cơ thể mình có phản xạ ăn uống từ tốn, chậm rãi hơn và nhanh no hơn so với trước kia.

Vì sao lại vậy? Khi giảm cân, cơ thể đồng thời cũng giảm cảm giác thèm ăn khiến con người có xu hướng ăn chậm hơn. Một nghiên cứu thực hiện tại Luân Đôn, Anh cho thấy những người ăn chậm tiêu thụ ít hơn 66 calo mỗi bữa so với những người ăn nhanh, không những vậy họ còn cảm thấy nhanh no và no lâu hơn.



4. Chế độ ăn uống nhẹ nhàng, đơn giản hơn

Thịt nướng, đồ ăn nhanh, trà sữa... đều là những thực phẩm kích thích cơn thèm ăn nhưng chúng đều là thực phẩm chứa nhiều dầu hoặc đường, có thể gây béo phì. Với những người đang trong quá trình giảm cân hiệu quả, họ thường có phản ứng tránh xa đồ gây béo và có xu hướng chọn những thực phẩm nhẹ nhàng như rau, củ, quả hơn.

5. Bạn không còn dành nhiều thời gian để ngồi như trước nữa

Công việc văn phòng khiến chúng ta ngồi nhiều hơn vận động. Trung bình mỗi người sẽ ngồi 67 giờ một tuần và một ngày chỉ dành 7 tiếng để di chuyển. Theo một nghiên cứu năm 2011 được công bố trên tạp chí PLoS ONE, ngày nay chúng ta đang đốt cháy ít hơn 100 calo mỗi ngày tại nơi làm việc so với 50 năm trước. Điều ấy tương đương với việc tăng thêm 4,5kg mỗi năm.

Thay vì ngồi một chỗ làm việc, nếu gần đây bạn có xu hướng đứng dậy đi lại nhiều hơn trong buổi hoặc tìm kiếm một công việc vận động tay chân thì chứng tỏ kế hoạch giảm cân của bạn đang rất hiệu quả.

6. Bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng

Béo phì tạo cho cơ thể một cảm giác nặng nề, mệt mỏi mỗi khi thức dậy một ngày mới. Nếu thời gian gần đây, mỗi buổi sáng bạn đều thấy nhẹ nhõm, tràn đầy năng lượng hơn thì có thể vóc dáng đã thon gọn, gánh nặng cơ thể đã giảm cân dần.

7. Không còn bị táo bón

Béo phì là một trong những nguyên nhân gây táo bón vì chất béo trong cơ thể cũng có thể làm cứng phân trong ruột. Ngược lại, nếu tình trạng táo bón dần biến mất trong quá trình giảm cân, có nghĩa là chất béo của cơ thể đã dễ tiêu hóa hơn và cơ thể đang gầy hơn.

Tham khảo: Zhuanlan