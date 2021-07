Không phân biệt nam nữ, có đủ 6 đặc điểm sau tuổi 45 chứng tỏ bạn là người khỏe mạnh, có thể sống trường thọ

Khi còn trẻ, chúng ta thường không biết quý trọng sức khỏe và cũng không màng đến tuổi thọ. Thường xuyên thức khuya, bỏ bữa, sinh hoạt không đều đặn. Đó là lý do mà nhiều người mới đến tuổi trung niên thôi, bệnh tật đã tìm đến. Lúc này, nhiều người mới cuống cuồng tìm cách để bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ thì đã muộn rồi.

Ngược lại, nếu bạn là một người biết chăm sóc sức khỏe từ sớm. Sau tuổi 45 vẫn thấy cơ thể có 6 dấu hiệu dưới đây thì chứng tỏ bạn là người khỏe mạnh, có thể sống trường thọ.

Đặc điểm của người sống thọ khi đã vượt qua mốc 45 tuổi

Mái tóc vẫn còn dày dặn, suôn mượt Ở những người đang trong quá trình lão hóa, nội tiết tố estrogen và testosterone trong cơ thể bị thay đổi, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của tóc, khiến tóc bị xơ, chẻ ngọn, gãy rụng và chuyển sang màu bạc. Ngược lại, nếu quá tuổi 45 mà bạn vẫn có mái tóc suôn mượt, dày dặn chứng tỏ sức khỏe vẫn tốt, bạn vẫn còn trẻ trung lắm.

Lông mày dày Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, vị trí của lông mày có đường kinh dương minh, cho nên lông mày lại có thể phản ánh tình trạng thịnh suy của khí huyết dương minh. Nếu lông mày mọc dày, đen nhánh thì chứng tỏ thận khí sung mãn, thân thể khỏe mạnh, sống lâu. Ngược lại, lông mày thưa thớt thì thận yếu, thân thể suy nhược, tuổi thọ ngắn. Sau tuổi 45, nếu bạn vẫn thấy phần lông dày dặn, không bị thưa, xỉn màu thì có thể tạm hài lòng với sức khỏe.

Chất lượng giấc ngủ tốt Sau 45 tuổi, bất kể nam hay nữ nếu dễ dàng chìm vào giấc ngủ, chất lượng giấc ngủ tốt, không bị tỉnh giấc giữa đêm, không gặp phải ác mộng, không bị mệt mỏi sau khi ngủ dậy... thì đó là đặc điểm của những người sống trường thọ. Bởi vì một giấc ngủ ngon có thể sửa chữa tốt hơn các cơ quan trong cơ thể.

Thói quen đại tiện bình thường Nếu bạn đại tiện không thường xuyên, các chất thải sẽ tích tụ lâu ngày trong ruột. Đường ruột vốn là bộ phận cung cấp dinh dưỡng để sản xuất năng lượng, phát triển và sửa chữa tế bào vì thế khi ruột gặp vấn đề thì các bộ phận khác của cơ thể cũng không thể khỏe mạnh. Ngược lại, sau tuổi 45 nếu bạn đại tiện đều đặn vào buổi sáng hoặc buổi tối thì chứng tỏ các chức năng trong cơ thể vẫn hoạt động tương đối hiệu quả.

Chân tay linh hoạt Chân đi thuận lợi, bước đi mạnh mẽ là biểu hiện của người sống thọ! Khi bàn chân và bàn tay hoạt động tốt, chứng tỏ tim, não, xương có thể hoạt động bình thường.

Lạc quan với mọi việc Người khỏe mạnh phải có một trái tim khỏe mạnh, có như vậy mới có sức khỏe từ bên trong, mới có thể giải quyết tốt mọi việc, không buồn phiền vì những chuyện vặt vãnh, cuộc sống luôn tràn ngập niềm vui thì chắc chắn cả tâm trí lẫn thể chất đều hoạt động hiệu quả. Sau tuổi 45, hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc của bạn.

Nên ăn gì để kéo dài tuổi thọ?

1. Mộc nhĩ

Cứ 100g mộc nhĩ lại chứa 98mg sắt, cao gấp khoảng 5 lần gan lợn. Loại nấm có hàm lượng sắt cao hơn 30 lần so với rau mồng tơi, đồng thời có hàm lượng sắt cao nhất trong các loại rau lá xanh. Mộc nhĩ chứa vitamin K, canxi, magie, vitamin E... ăn mộc nhĩ với liều lượng vừa phải rất tốt để làm giảm cục đông máu, phòng bệnh tắc động mạch do huyết khối, giúp bổ máu, phòng thiếu máu do thiếu sắt, làm đẹp da.

2. Óc chó

Quả óc chó rất giàu chất dinh dưỡng, chứa canxi, phốt pho, sắt, caroten, riboflavin, vitamin E và các thành phần khác cần thiết để cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể, bảo vệ tế bào khỏi tác hại của quá trình oxy hóa và đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương.

3. Mướp đắng

Mướp đắng được chứng minh là có tác dụng nhất định trong việc ổn định lượng đường trong máu, hạ lipid máu. Nước ép mướp đắng có chứa một chuỗi các chất dinh dưỡng quan trọng khác nhau, từ sắt, magiê, kali và vitamin C. Đặc biệt, nó chứa lượng canxi gấp đôi so với rau bina, gấp đôi beta-carotene của bông cải xanh và kali của chuối.