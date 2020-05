Không phải tự nhiên tiếng Việt lọt top khó phát âm, ngôn ngữ mẹ đẻ qua giọng đọc chị Google mà lẫn muốn xỉu!

Có thể bạn đã biết, tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ đứng top đầu về độ khó bên cạnh tiếng Trung, tiếng Nhật. Tuy nhiên, ngôn ngữ của đất nước tỷ dân và xứ sở mặt trời mọc gây rối não vì hệ thống chữ tượng hình đầy rắc rối còn tiếng Việt lại khó ở khoản phát âm đa thanh.

Mặc dù đã tự ý thức được điều đó, tuy nhiên dân tình vẫn không khỏi sửng sốt khi gặp những câu văn đọc mà không thể phân biệt từ nào mang nghĩa nào. Như đoạn clip dưới đây là một ví dụ.

Nhiều từ tiếng Anh khi phiên âm sang tiếng Việt có cách đọc giống hệt nhau.

Theo đó, một chàng trai đã sử dụng Google translate để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Sau đó, anh chàng nhờ luôn giọng chuẩn của chị Google phát âm tiếng Việt. Nhưng đáng nói là 5-7 từ tiếng Anh như "ice, rock, kicks, is already"... thì dịch sang vẫn chỉ là "đá/đã" trong tiếng Việt mà thôi. Về ngữ nghĩa thì khác nhau nhưng âm thì giống nên thật sự gây lú!

Đỉnh cao nhất là khi dịch cả câu "Rock is already ice that kicks" sang tiếng Việt thì đố ai hiểu nổi đá nào là đá nào: "Đá đã là đá mà đá".

Đoạn clip này sau khi được đăng tải lên MXH Tiktok, Facebook đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người. "Hài quá, đúng là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp tiếng Việt", "Người Việt một số vùng còn không đọc được dấu ngã, thế là cả câu cứ đá, đá, đá... mà thôi", "Mình mà là người nước ngoài xem xong clip này chắc bỏ cuộc", "May ghê, tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ nên mình không cần phải học nữa" - dân mạng chia sẻ ý kiến.

Đoạn clip trên thực ra cũng chỉ nhằm mục đích giải trí, bởi thực tế không chỉ tiếng Việt, mà tiếng Anh, Pháp... đều có rất nhiều trường hợp đồng âm khác nghĩa.