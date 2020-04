Màn dịch tiếng Anh - Pháp rối não của Google gây sốt MXH nhưng phản ứng của dân tình mới thật hài hước

Từ gái, trai, già, trẻ hầu như không ai không biết tới công cụ tìm kiếm Google. Không chỉ cung cấp mọi thông tin trên trời dưới bể, Google còn có tính năng dịch từ ngữ, dịch văn bản tương đối chính xác với hơn 100 ngôn ngữ. Mặc dù đôi lúc cũng xảy ra những lỗi sai sai vì Google dịch theo kiểu từng từ, chứ không phải theo ngữ cảnh, ngữ pháp... thế nhưng đây vẫn là công cụ được nhiều người lựa chọn, là giải pháp cứu cánh trong nhiều trường hợp khẩn.

Mới đây, trên MXH Tiktok xuất hiện một đoạn video ghi lại màn translate tiếng Anh - Pháp và ngược lại của Google khiến dân tình thích thú, nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem sau ít giờ đăng tải.

Google translate Anh - Pháp khiến dân tình choáng váng.

Cụ thể, anh chàng diễn viên người Mỹ - Loïc Suberville đã phát hiện ra trong tiếng Pháp có rất nhiều từ đồng âm hoặc cách phát âm na ná nhau. Và khi tra trên Google thì cách đọc của một loạt từ Vert, Vers, Verre, Verse... khá giống nhau,với những người không sử dụng tiếng Pháp thì có lẽ cũng như 1 "ve".

Hài hước nhất, sau 1 loạt từ với cách phát âm "ve, vè, vé", anh chàng Loïc Suberville còn lấy ví dụ một câu những từ đồng âm để Google đọc nghe không khác gì tiếng ve kêu mùa hè. Câu tiếng Anh "A green worm pours a glass towards a glassmaker around eight o'clock" dịch sang tiếng Pháp là "Un ver vert verse un verre vers un verrier vers vingt heure". Câu này trong tiếng Pháp được Google đọc cứ như lũ ve ra rả kêu mùa hè vậy "un ve vé vè...".

Từ đồng âm trong tiếng Pháp.

Sau khi nghe xong, dân tình không khỏi sửng sốt. Đặc biệt, rất nhiều cư dân mạng Việt Nam đã để lại lời bình luận hài hước: "Từ vựng bỏ túi khi tới Pháp đó chính là vè ve ve vé ve vè", "Tất cả đều ổn cho tới khi nghe câu cuối ve vé vè ve", "Thế sang Pháp cứ ve ve là ổn hả?", "Định đi học tiếng Pháp mà nghe xong lú quá", "Thực ra nước nào cũng có từ đồng âm mà. Tiếng Anh học luyện phát âm cũng có 'She sells sea shells on the seashore. The shells she sells are seashells, I'm sure'. Nhưng vì tiếng Pháp lạ với bọn mình nên thấy hài thôi", "Ví dụ đơn giản trong tiếng Việt từ 'đá', đá lạnh, hòn đá, đá người yêu, từ 'đỗ' có quả đỗ, hạt đỗ, đỗ đại học..."



Đoạn clip này hiện đã thu hút hàng triệu lượt xem. Đúng là học một ngoại ngữ mới chưa bao giờ là điều đơn giản. Đặc biệt mỗi khi gặp những từ đồng âm thế này đọc muốn méo cả miệng!