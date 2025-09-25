Chuyến thăm Southport lần này đánh dấu lần thứ hai Thân vương William và Vương phi Kate trở lại kể từ sau thảm kịch đau lòng. Hai vợ chồng Hoàng gia đã đến thăm các ngôi trường mà ba nạn nhân nhỏ tuổi từng theo học – Bebe King (6 tuổi), Alice da Silva Aguiar (9 tuổi) và Elsie Dot Stancombe (7 tuổi).





Trong buổi trò chuyện với học sinh, William đã đặt nhiều câu hỏi về các môn học yêu thích và thậm chí cả… thực đơn bữa trưa. Chính lúc này, một học sinh tiết lộ với BBC News rằng vị Thân vương đã bật mí: “Các con tôi nói chuyện về đồ ăn rất nhiều".

Khoảnh khắc đời thường ấy tạo nên sự đối lập thú vị với hình ảnh nghiêm trang vốn có của Hoàng gia. Công chúng bất ngờ nhưng cũng thêm yêu mến sự giản dị của vị Thân vương – một người cha không ngại chia sẻ những thói quen đáng yêu của các con mình.





Bên cạnh đó, chuyến thăm của William và Kate cũng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Họ đã gặp gỡ riêng gia đình các nạn nhân, cũng như gửi lời tri ân đến lực lượng cứu hộ từng tham gia xử lý vụ việc. Trên Instagram, cặp đôi viết: “Một chuyến thăm đầy xúc động để tưởng nhớ Alice, Bebe và Elsie. Thật phi thường khi chứng kiến cộng đồng, trường học và gia đình đã cùng nhau tạo dựng những không gian của tình yêu, sự kết nối và hy vọng".

Dự án xây dựng sân chơi mới tại trường tiểu học Churchtown mang tên ba bé gái được William và Kate đánh giá là một biểu tượng chữa lành, giúp các bạn học của nạn nhân tìm lại niềm vui, đồng thời gắn kết cả cộng đồng trong tương lai.

