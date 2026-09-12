Không phải tổng tài đẹp trai là đủ, Tỉnh Bách Nhiên làm gì để Loan Niệm gây thương nhớ đến vậy?

Dù Đầu Xuân Tươi Sáng đã kết thúc nhưng không ít khán giả rơi vào tình trạng "xem xong vẫn còn vương vấn". Nhân vật Loan Niệm do Tỉnh Bách Nhiên thủ vai vốn không phải mẫu nam chính dễ được yêu thích khi anh là giám đốc sáng tạo của công ty quảng cáo nhưng sắc sảo, kiêu ngạo, độc miệng và có phần khó gần.

Chỉ có điều khi lên phim, nhân vật này lại có sức hút đặc biệt, khiến nhiều người càng xem càng mê. Đáng nói là Tỉnh Bách Nhiên không cố biến Loan Niệm thành một tổng tài hoàn hảo, mà dùng rất nhiều chi tiết nhỏ để tạo nên sức hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành, ngoài lạnh trong lại đầy tổn thương.

Loan Niệm trong nguyên tác vốn là kiểu nhân vật rất dễ khiến khán giả khó chịu. Anh tài giỏi, có địa vị nhưng cũng ích kỷ, kiêu căng và quen với việc dùng những lời sắc lạnh để che giấu cảm xúc. Nếu diễn quá tay, nhân vật hoàn toàn có thể biến thành một nam chính "ngầu lố", lúc nào cũng như đang cố chứng minh mình đẹp trai. Tỉnh Bách Nhiên lại chọn cách tiết chế, anh không cần liên tục nhấn mạnh vẻ ngoài hay khí chất của Loan Niệm, mà thường chỉ dùng ánh mắt, khoảng dừng trong câu thoại, một động tác nhỏ hoặc sự thay đổi rất nhẹ trong biểu cảm để truyền tải tâm lý. Chính sự không phô trương ấy khiến người xem càng khó rời mắt.

Sức hút của Loan Niệm còn nằm ở sự đối lập. Anh có thể lạnh lùng trong công việc nhưng lại có những khoảnh khắc rất vụng về khi đối diện tình cảm. Có lúc muốn tiến thêm một bước nhưng lại chần chừ, muốn đến gần nhưng vẫn giữ khoảng cách. Những thay đổi ấy khiến nhân vật không còn là hình mẫu "tổng tài bá đạo" quen thuộc mà trở thành một người đàn ông thực sự không biết phải làm thế nào để bộc lộ tình cảm.

Bản phim cũng giảm bớt sự sắc bén của Loan Niệm, đồng thời bổ sung thêm những tổn thương trong gia đình để giải thích vì sao anh luôn dựng lên vẻ ngoài cứng rắn. Càng hiểu nhân vật, khán giả càng nhận ra phía sau sự kiêu ngạo ấy thực chất là một người luôn dè chừng trước việc bị tổn thương.

Đặc biệt, những cảnh tình cảm giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào (Tôn Thiên) cũng góp phần lớn vào độ "gây nghiện" của bộ phim. Nổi bật là cảnh hôn trong xe giữa đêm mưa, khi sự gần gũi của 2 người không được đẩy bằng những động tác quá mạnh mà tập trung vào ánh mắt, hơi thở và những khoảng ngập ngừng. Trên màn ảnh còn có những nụ hôn ở sảnh, cầu thang và sau khi uống rượu, tạo nên cảm giác họ bị thu hút nhưng vẫn liên tục thăm dò nhau. Chính kiểu yêu vừa muốn tiến lại vừa muốn lùi này khiến nhiều khán giả thích thú hơn những màn tình cảm được sắp đặt quá hoàn hảo.

Một điểm cộng khác của Tỉnh Bách Nhiên là khoản tạo hình. Anh trực tiếp tham gia định hình phong cách cho Loan Niệm và mang hơn 120 bộ trang phục cá nhân tới đoàn phim, trong đó có nhiều thương hiệu cao cấp. Trang phục không chỉ để khoe vẻ ngoài mà còn thay đổi theo trạng thái của nhân vật. Giai đoạn đầu, Loan Niệm thường mặc những bộ suit kín đáo, màu sắc lạnh và đường nét cứng cáp, phù hợp với hình ảnh một người luôn giữ khoảng cách. Khi cảm xúc dần thay đổi, cách ăn mặc cũng trở nên thoải mái hơn, từ đó giúp quá trình nhân vật mở lòng được thể hiện ngay cả khi anh chưa cần nói ra.

Có lẽ đây cũng là lý do khán giả cảm nhận Tỉnh Bách Nhiên đang bước vào giai đoạn phù hợp nhất với những vai diễn kiểu Loan Niệm. Ở tuổi 37, anh không còn vẻ quá trẻ trung của những năm đầu sự nghiệp nhưng cũng chưa đánh mất sự gọn gàng, thanh lịch vốn có, mà thứ thay đổi rõ nhất là khí chất. Sau gần 20 năm hoạt động, từ khi giành quán quân một cuộc thi tuyển chọn năm 2007 đến những vai diễn trong Truy Lùng Yêu Quái hay Tái Sinh, những trải nghiệm trong nghề dường như đã tạo nên sự điềm tĩnh trước ống kính.

Vì thế, Loan Niệm hấp dẫn không chỉ bởi ngoại hình hay những cảnh tình cảm với Thượng Chi Đào. Cái khiến khán giả "dính" nhân vật này nằm ở sự kết hợp giữa vẻ ngoài lạnh lùng, khí chất trưởng thành, khả năng tiết chế cảm xúc và những tổn thương được giấu phía sau. Tỉnh Bách Nhiên không biến Loan Niệm thành người đàn ông hoàn hảo, mà khiến anh trở thành kiểu người càng nhìn càng thấy có nhiều lớp để khám phá. Và đôi khi, một nam chính không hoàn hảo như vậy lại dễ khiến khán giả nhớ lâu hơn.