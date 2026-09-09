'Tổng tài' Tỉnh Bách Nhiên gây sốt màn ảnh, ít ai biết tuổi thơ nhiều biến cố

Lên sóng từ ngày 26/8, bộ phim Đầu xuân tươi sáng xoay quanh Thượng Chi Đào (Tôn Thiên), một cô gái trẻ rời quê đến Bắc Kinh lập nghiệp. Tại công ty quảng cáo, cô gặp Loan Niệm ( Tỉnh Bách Nhiên) , giám đốc sáng tạo tài năng, có tính cách lạnh lùng và nổi tiếng khó tính.

Tỉnh Bách Nhiên vào vai Loan Niệm, giám đốc sáng tạo lạnh lùng, quyết đoán trong Đầu xuân tươi sáng.

Từ mối quan hệ cấp trên - cấp dưới, hai người dần nảy sinh tình cảm. Câu chuyện không chỉ xoay quanh tình yêu mà còn đan xen áp lực công việc, khác biệt về hoàn cảnh sống và những lựa chọn của người trẻ khi bước vào đời.

Những mô-típ như tình yêu công sở, sếp - nhân viên hay “gương vỡ lại lành” vốn không mới trên màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, Đầu xuân tươi sáng vẫn tạo được sức hút nhờ cách đặt câu chuyện tình cảm vào môi trường công sở và sự kết hợp giữa Tỉnh Bách Nhiên với Tôn Thiên.

Đáng chú ý, tác phẩm nhanh chóng được khán giả quốc tế quan tâm sau khi phát hành trên Netflix. Trong tuần 24-30/8, phim đứng thứ hai bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix. Đây là vị trí cao nhất từ trước đến nay của một phim Trung Quốc đại lục trên bảng xếp hạng này.

Đầu xuân tươi sáng chỉ xuất hiện trên Netflix trong 5 ngày nhưng đạt 2,4 triệu lượt xem và 21,5 triệu giờ xem, đứng thứ hai toàn cầu ở nhóm phim truyền hình không nói tiếng Anh. Tác phẩm cũng lọt Top 10 tại 22 thị trường.

Tại Việt Nam, phim đứng đầu bảng xếp hạng các chương trình truyền hình được xem nhiều trên Netflix trong giai đoạn 31/8-6/9. Tác phẩm đồng thời dẫn đầu tại Hong Kong, Indonesia, Singapore, Đài Loan và Thái Lan.

Nam diễn viên sở hữu vẻ ngoài điển trai, chiều cao 1,83m và phong thái trưởng thành, phù hợp với hình tượng người đàn ông thành đạt.

Cơn sốt của bộ phim đưa Tỉnh Bách Nhiên trở lại tâm điểm. Tỉnh Bách Nhiên sinh năm 1989 tại Thẩm Dương, Trung Quốc. Anh bước chân vào ngành giải trí từ năm 18 tuổi sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi Cố lên! Hảo nam nhi. Sau đó, Tỉnh Bách Nhiên cùng Phó Tân Bác thành lập nhóm nhạc BOBO và có thời gian hoạt động với tư cách ca sĩ thần tượng.

Sau giai đoạn ca hát, anh chuyển hướng sang diễn xuất và từng bước xây dựng sự nghiệp riêng trên màn ảnh. Tỉnh Bách Nhiên tham gia nhiều bộ phim, trong đó có Thất cô, Truy lùng quái yêu, Tình yêu vượt ngàn năm, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên và Chúng ta của sau này.

Nam diễn viên cũng từng góp mặt trong Mất tích cùng Lưu Đức Hoa và nhận đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Giải Kim Kê lần thứ 30. Những vai diễn sau đó giúp anh dần thoát khỏi hình ảnh một ca sĩ thần tượng để được nhìn nhận như một diễn viên.

Con đường này không hoàn toàn bằng phẳng. Tỉnh Bách Nhiên không được đào tạo diễn xuất bài bản nhưng lựa chọn cách tích lũy kinh nghiệm qua từng dự án, từng bước tìm kiếm những dạng vai khác nhau. Sau gần hai thập niên hoạt động, anh hiện được xem là gương mặt có vị trí nhất định của màn ảnh Trung Quốc.

Trái với hình ảnh một người đàn ông thành đạt trên màn ảnh, tuổi thơ của Tỉnh Bách Nhiên trải qua nhiều khó khăn. Cha mẹ chia tay khi anh chưa đầy một tháng tuổi. Sau đó, nam diễn viên chủ yếu sống với ông bà. Gia đình không dư dả, và sau khi ông qua đời, anh có thời gian dài sống nương tựa vào bà.

Tuổi thơ của Tỉnh Bách Nhiên trải qua nhiều khó khăn.

Khi Tỉnh Bách Nhiên 16 tuổi, bà nội gặp tai nạn và cần tiền điều trị. Anh phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống, thậm chí từng khai gian tuổi để có thể nhận việc. Những trải nghiệm này khiến anh sớm tự lập.

Năm 2017, bà nội qua đời khi Tỉnh Bách Nhiên đang ở xa quay phim và không kịp trở về gặp bà lần cuối. Sự mất mát được cho là tác động mạnh đến nam diễn viên. Trong thời điểm đó, anh cũng được cho là gặp lại cha mẹ ruột sau nhiều năm xa cách.

Sau nhiều năm nỗ lực, Tỉnh Bách Nhiên khẳng định vị trí. Ngoài diễn xuất, Tỉnh Bách Nhiên còn được chú ý trong lĩnh vực thời trang. Anh nhiều lần xuất hiện trên các tạp chí thời trang và được đánh giá cao về khả năng biến hóa trước ống kính. Vogue nhận xét nam diễn viên có lợi thế về khả năng tạo hình, trong khi phong cách của anh có thể chuyển đổi giữa vẻ lịch lãm và những lựa chọn hiện đại, cá tính hơn.

Tỉnh Bách Nhiên từng bước khẳng định tên tuổi ở lĩnh vực diễn xuất.

Anh cũng có sở thích về thiết kế nhà ở. Tỉnh Bách Nhiên từng chia sẻ rằng nếu một ngày không còn đóng phim, anh muốn trở thành nhà thiết kế căn hộ dành cho những người đàn ông độc thân.