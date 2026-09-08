Căn nhà phong cách lạ của "tổng tài" Tỉnh Bách Nhiên

Tỉnh Bách Nhiên đang gây bão màn ảnh với vai Loan Niệm trong Đầu Xuân Tươi Sáng. Không chỉ gây chú ý bởi hình tượng tổng tài vừa giàu có vừa khó gần, nam diễn viên còn khiến khán giả tò mò về căn nhà ngoài đời, nhất là khi tổ ấm của Loan Niệm trên phim được thiết kế hiện đại và sang chảnh.

Căn nhà của Tỉnh Bách Nhiên từng khiến dân mạng bàn tán vì mức độ khác biệt so với hình dung thông thường về biệt thự của một ngôi sao nổi tiếng. Theo những hình ảnh từng được chia sẻ, ngôi sao 8x đã chi 37 triệu tệ (khoảng 144 tỷ đồng) để sở hữu bất động sản rộng hàng trăm m². Nhưng thời điểm mới mua, anh lại không lựa chọn kiểu nội thất hào nhoáng mà đi theo phong cách tối giản.

Toàn bộ không gian khi ấy phủ gam xám lạnh với những mảng tường bê tông, sử dụng kim loại và cầu thang có thiết kế góc cạnh. Thay vì đá cẩm thạch, đèn chùm hay những món đồ nội thất dễ dàng tạo cảm giác xa hoa, căn nhà gần như được tiết chế tối đa các chi tiết trang trí.

Phòng khách là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần này. Không gian rộng nhưng không bị lấp đầy bởi quá nhiều đồ đạc. Những mảng tường bê tông và ánh sáng tự nhiên tạo nên cảm giác giống một phòng triển lãm nghệ thuật hơn là phòng khách của một ngôi sao hàng đầu. Nội thất được lựa chọn theo hướng đơn giản, chú trọng hình khối và công năng.

Khu vực cầu thang cũng trở thành một điểm nhấn đặc biệt. Những đường kim loại thẳng, cứng kết hợp với bề mặt bê tông khiến tổng thể căn nhà có phần lạnh lẽo, mạnh mẽ. Với người yêu phong cách tối giản, đây có thể là một không gian đầy cá tính. Nhưng với nhiều cư dân mạng, căn nhà trị giá hàng chục triệu tệ lại trông chẳng khác gì một công trình chưa hoàn thiện.

Thời điểm đó, công chúng không tin đây là tổ ấm của một gương mặt đình đám showbiz. Có người cho rằng căn nhà giống "bảo tàng nghệ thuật", có người lại nhận xét nó quá lạnh và thiếu hơi ấm của một nơi để sống. Cũng chính sự khác biệt này khiến căn nhà của Tỉnh Bách Nhiên từng được xem là một ví dụ điển hình cho quan niệm "có tiền nhưng không nhất thiết phải khoe tiền".

Nếu phòng khách gây ấn tượng bởi sự tối giản thì khu vực nghỉ ngơi cũng được xây dựng theo tinh thần tương tự. Không gian phòng ngủ thiên về cảm giác riêng tư, ít chi tiết rườm rà, sử dụng những gam màu trung tính để giữ sự đồng nhất với tổng thể. Đây không phải kiểu phòng ngủ được trang trí cầu kỳ nhằm tạo hiệu ứng sang chảnh, mà giống một nơi để chủ nhân tách khỏi sự ồn ào bên ngoài.

Chỉ là sau nhiều năm, căn nhà đã có sự thay đổi đáng kể. Những bức tường bê tông màu xám đặc trưng được thay bằng giấy dán tường xanh đậm. Phần sàn với chất liệu lạnh cũng được thay thế bằng sàn gỗ mang màu sắc ấm áp hơn.

Một căn nhà từng được khen là cá tính nay lại bị một bộ phận cư dân mạng nhận xét rằng trông "chật chội" và "kém sang" hơn trước. Có người tiếc nuối phong cách ban đầu, cho rằng việc cải tạo đã làm mất đi nét riêng vốn có. Dù vậy, sự thay đổi này dường như là chủ đích của Tỉnh Bách Nhiên. Nếu phiên bản cũ giống như một phòng trưng bày nghệ thuật, thì phiên bản mới lại hướng nhiều hơn đến cảm giác sống, đặc biệt là sau khi anh hẹn hò với siêu mẫu Lưu Văn.

Từ một không gian lạnh với bê tông và kim loại đến căn nhà có tường xanh đậm và sàn gỗ ấm áp, nơi ở của Tỉnh Bách Nhiên cũng thay đổi theo cách anh tận hưởng cuộc sống. So với vẻ lạnh lẽo trước đây, diện mạo mới của căn nhà trông gần gũi và ấm cúng hơn hẳn.