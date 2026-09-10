Thù lao của dàn diễn viên phim Đầu Xuân Tươi Sáng: "Tổng tài" Tỉnh Bách Nhiên gấp 2,5 lần "người yêu"

Đầu Xuân Tươi Sáng đang là một trong những bộ phim Hoa ngữ được quan tâm nhất hiện nay. Thành công của tác phẩm không chỉ giúp Tỉnh Bách Nhiên tiếp tục củng cố sức hút mà còn đưa Tôn Thiên trở thành cái tên được bàn tán nhiều trên mạng xã hội. Giữa lúc bộ phim liên tục tạo chủ đề, mức thù lao của dàn diễn viên cũng trở thành đề tài khiến khán giả tò mò.

Theo bảng thù lao được trang Baijiahao đăng tải, Tỉnh Bách Nhiên nhận mức cát-xê 10 triệu tệ (khoảng 39 tỷ đồng) cho vai Loan Niệm. Trong khi đó, Tôn Thiên nhận tầm 4 triệu tệ (khoảng 15,6 tỷ đồng) khi đảm nhận vai nữ chính Thượng Chi Đào.

Mức thù lao của Tỉnh Bách Nhiên cao gấp 2,5 lần bạn diễn.

Khoảng cách này không quá bất ngờ khi xét về vị thế của cả 2 trước thời điểm bộ phim lên sóng. Tỉnh Bách Nhiên đã có nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, sở hữu lượng người hâm mộ ổn định và từng đảm nhận nhiều vai chính trong các dự án lớn. Còn Tôn Thiên dù đã có không ít tác phẩm đáng chú ý nhưng sức ảnh hưởng vẫn chưa thể so sánh với đàn anh. Đầu Xuân Tươi Sáng được xem là một trong những dự án giúp nữ diễn viên có bước tiến rõ rệt về độ nhận diện.

Vai Thượng Chi Đào cũng giúp Tôn Thiên thu hút thêm lượng lớn người hâm mộ. Từ một gương mặt quen thuộc nhưng chưa thực sự bùng nổ, nữ diễn viên trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau khi bộ phim phát sóng. Vì thế, thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng nhiều khả năng sẽ giúp mức thù lao của Tôn Thiên có sự thay đổi trong những dự án tiếp theo.

Về phía Tỉnh Bách Nhiên, mức cát-xê 10 triệu tệ cũng khiến nhiều người bàn tán. Tuy nhiên, mức thù lao này là xứng đáng khi anh đã đầu tư rất nhiều vào nhân vật Loan Niệm.

Loan Niệm vốn là giám đốc sáng tạo của một công ty quảng cáo, sở hữu phong cách thời trang sang trọng và có gu thẩm mỹ riêng. Để xây dựng hình ảnh nhân vật, Tỉnh Bách Nhiên đã chuẩn bị 120 bộ trang phục cao cấp để mang vào đoàn phim. Những bộ đồ mang nhiều thương hiệu nổi tiếng như Hermès, Chanel, Saint Laurent, Bottega Veneta hay Valentino. Chính phong cách thời trang của Loan Niệm cũng trở thành một trong những điểm được khán giả bàn luận nhiều sau khi phim lên sóng.

Ngoài 2 diễn viên chính, bảng thù lao còn tiết lộ mức cát-xê của một số nhân vật phụ. Bành Dương, người đảm nhận vai Lương Tâm (Tracy) nhận 800.000 tệ (khoảng 3,12 tỷ đồng) và Quách Hiểu Đình với vai Tang Dao cũng có mức thù lao tương tự. Dù không có hữu nhiều đất diễn như cặp đôi chính, cả 2 nữ diễn viên đều tạo được dấu ấn riêng.

Đặc biệt, Quách Hiểu Đình gây chú ý với vai Tang Dao, người bạn thanh mai trúc mã của Loan Niệm. Nhân vật chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng tạo hình váy đỏ nổi bật đã nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội. Bành Dương cũng không hề lép vế khi xây dựng hình ảnh một quản lý nhân sự thông minh, bình tĩnh, có khí chất và rất được lòng khán giả. Bên cạnh đó, Lưu Tiểu Bắc - người đóng Tôn Viễn Chứ, nhận 600.000 tệ (khoảng 2,34 tỷ đồng), Tề Thiên Tình với vai Tôn Vũ có mức thù lao 500.000 tệ (khoảng 1,95 tỷ đồng).

Nhìn vào bảng cát-xê, khoảng cách giữa 2 diễn viên chính và dàn diễn viên phụ là khá rõ ràng. Dù vậy, sức hút của Đầu Xuân Tươi Sáng lại không chỉ đến từ Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên. Nhiều nhân vật phụ như Lương Tâm, Lư Mễ hay Tang Dao đều tạo được dấu ấn riêng, giúp thế giới công sở của bộ phim trở nên sinh động hơn. Đây cũng là lý do dàn diễn viên phụ liên tục được khán giả nhắc đến trên mạng xã hội trong thời gian qua.

Thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng chắc chắn sẽ mang đến những thay đổi đáng kể cho dàn diễn viên, đặc biệt là Tôn Thiên. Sau cú hích từ bộ phim, khán giả cũng đang chờ đợi xem mức cát-xê của cô sẽ thay đổi thế nào trong những dự án tiếp theo.