Loại "rau" này đang vào mùa, hãy nấu cho gia đình 3 món ngon tốt cho tiêu hóa và giúp giảm khô miệng

Khi mùa thu đến, không khí trở nên khô hanh, chứng khô họng là một vấn đề thường gặp. Đây là thời điểm thích hợp để ăn nhiều thực phẩm theo mùa tươi mát. Bí đao là một lựa chọn đặc biệt phù hợp cho mùa này; nó có hàm lượng nước cao, ít calo và có đặc tính dưỡng ẩm tự nhiên. Kết cấu mềm mại của loại nguyên liệu này phù hợp cho cả người già và trẻ em.

Nhiều người cho rằng bí đao có vị nhạt nhẽo và làm món ăn trở nên vô vị. Thực tế, bản thân bí đao không có vị mạnh nên rất chúng hấp thụ hương thơm đậm đà của nước dùng rất tốt. Do đó, chỉ với gia vị thích hợp, loại nguyên liệu trông có vẻ nhạt nhẽo này cũng có thể trở nên rất ngon. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ 3 cách chế biến bí đao dễ dàng và ngon miệng: Kho, xào và nấu canh. Nguyên liệu đơn giản, các bước thực hiện dễ hiểu, ngay cả người mới bắt đầu học nấu ăn cũng có thể dễ dàng làm được. Bí đao kho đậm đà hương vị; bí đao xào giòn tan và tươi mát; còn nấu canh thì ấm áp và ngon miệng. Với nhiều cách chế biến khác nhau, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy ngán.

1. Bí đao kho

Bí đao kho ngấm đẫm nước sốt đậm đà, trở nên mềm, mọng nước. Món ăn có vị mặn mà, thơm ngon, không hề nhạt nhẽo, rất hợp khi ăn kèm với cơm trắng tạo nên một bữa ăn ngon miệng và hấp dẫn.

Nguyên liệu: Bí đao, tỏi băm, hành lá thái nhỏ hoặc rau mùi thái nhỏ, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh nước tương đen, một chút muối, một chút đường.

Cách nấu món bí đao kho

Gọt vỏ bí đao, bỏ hạt và ruột, rửa sạch rồi cắt thành từng miếng vuông đều nhau.Cho một ít dầu ăn vào chảo, thêm các miếng bí đao vào và xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi mỗi miếng bí đao được phủ đều dầu. Sau đó thêm tỏi băm và ớt băm (nếu ăn được cay) xào trên lửa nhỏ để dậy mùi thơm.

Bước 2: Tiếp theo bạn nêm vào một chút muối, sau đó thêm nước tương, nước tương đen. Tiếp tục xào cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện đều. Lúc này, bí đao đã bắt đầu chuyển sang màu nâu đỏ hấp dẫn, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy thèm rồi!

Bước 3: Tiếp theo đổ lượng nước vừa đủ vào, sao cho ngập 1/2 lượng nguyên liệu. Thêm một ít đường để tăng hương. Đậy nắp và đun nhỏ lửa. Nấu cho đến khi bí đao trở nên trong suốt và mềm, sau đó tăng nhiệt độ để đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại và phủ đều bề mặt bí đao. Trước khi dọn ra, rắc hành lá hoặc rau mùi thái nhỏ lên trên, trộn đều sơ qua, rồi bày ra đĩa và thưởng thức.

2. Bí đao xào tỏi

Bí đao xào tỏi có vị thanh mát và ngon miệng, với những miếng bí giòn và mềm. Hương thơm của tỏi hòa quyện với chút vị cay. Món ăn này ít dầu và muối, nhẹ nhàng và dễ ăn, rất thích hợp cho bữa ăn hàng ngày.

Nguyên liệu: Bí đao, ớt hiểm (hoặc ớt sừng nếu không ăn được cay), tỏi băm, nước tương, gia vị, bột nêm, hành lá thái nhỏ.

Cách làm món bí đao xào tỏi

Bước 1: Gọt vỏ bí đao, bỏ hạt và ruột sau đó rửa sạch rồi thái lát mỏng. Đập dập và băm nhỏ tỏi. Cắt nhỏ ớt đỏ và để riêng. Cho một ít dầu vào chảo, đun nóng. Sau đó thêm tỏi băm và ớt thái nhỏ vào, xào trên lửa nhỏ cho đến khi dậy mùi thơm.

Bước 2: Cho các lát bí đao vào, tăng nhiệt và xào nhanh để đảm bảo các lát bí được làm nóng đều. Cho thêm một ít nước tương, nêm gia vị và bột nêm, rồi tiếp tục xào trên lửa lớn. Xào cho đến khi bí đao hơi mềm và trong suốt. Không nên xào quá lâu để giữ được độ giòn và mềm của bí. Cuối cùng, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, trộn đều và dùng ngay từ chảo.

3. Canh sườn heo hầm bí đao

Canh sườn heo hầm bí đao có nước dùng trong, thanh mát và ngọt dịu. Hương thơm đậm đà của sườn heo từ từ hòa quyện vào nước dùng, còn bí đao được hầm mềm, thấm đẫm hương vị. Bạn có thể thưởng thức cả nước dùng, thịt và rau - một sự kết hợp hoàn hảo. Một bát canh này vào một ngày thu thật ấm áp, dễ chịu và thư thái.

Nguyên liệu: 300g sườn heo, 1 miếng bí đao, gừng thái lát, muối, bột tiêu trắng, hành lá thái nhỏ.

Cách làm món sườn heo hầm bí đao

Bước 1: Gọt vỏ bí đao, bỏ ruột và hạt, rửa sạch rồi cắt thành từng miếng lớn. Cho sườn heo đã rửa sạch vào nồi nước lạnh, thêm gừng thái lát và chần sơ. Hớt bọt trên bề mặt, sau đó vớt ra và rửa sạch. Cho sườn vào nồi, thêm nước vừa đủ, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh cho đến khi sườn chín mềm.

Bước 2: Sau khi sườn heo đã được hầm mềm, thì cho bí đao vào, nấu thêm khoảng 5-7 phút là chín. Bí đao chín rất nhanh nên không cần hầm lâu. Nấu đến khi bí đao chuyển trong là được. Sau đó bạn thêm lượng muối vừa đủ, rắc thêm một ít tiêu trắng để tăng hương vị, rồi khuấy nhẹ cho hòa quyện. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên trước khi tắt bếp, rồi dọn ra ăn ngay.

Tóm lại, bí đao là một nguyên liệu theo mùa rất rẻ giúp bạn tiết kiệm chi phí mua nguyên liệu nấu ăn. Nó ít chất béo, thanh mát và có thể được chế biến theo nhiều cách. Hầm thì đậm đà hương vị, xào thì nhanh và dễ, hoặc dùng trong món canh cũng rất ngon. Các phương pháp nấu khác nhau sẽ tạo ra hương vị hoàn toàn khác nhau.