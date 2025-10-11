Bạn đã bao giờ quên không mang theo khăn, dao cạo râu hay bàn chải đánh răng khi đi xa nhà? Khoa học khuyên rằng bạn không nên sử dụng đồ dùng cá nhân của người khác, và đây là lý do được Thea van de Mortel, Giáo sư danh dự, Điều dưỡng, Trường Điều dưỡng và Hộ sinh, Đại học Griffith (Úc) đưa ra mà bạn nên tham khảo.

Ảnh minh họa

Vi khuẩn có thể tồn tại trong thời gian dài

Nhiều loại vi khuẩn, virus hoặc nấm gây bệnh có thể sống trên các vật dụng như vải, nhựa và kim loại trong phòng tắm của bạn. Những vi sinh vật gây bệnh này có thể tồn tại và gây nhiễm trùng trong thời gian dài, có thể là vài ngày, vài tháng hoặc nhiều năm.

Ví dụ, nấm Aspergillus có thể tồn tại trên vải và nhựa hơn một tháng. Một số vi khuẩn có thể sống sót trên các bề mặt này trong nhiều năm. Và nhiều loại virus có thể tồn tại từ vài giờ đến vài tháng trên các chất liệu như gốm, kim loại, vải và nhựa.

Nguy cơ từ việc dùng chung khăn, dù là khăn mặt hay khăn tắm

Ảnh minh họa

Các nghiên cứu không chặt chẽ đã chỉ ra rằng có nguy cơ cao mắc phải nhiễm trùng da từ việc sử dụng khăn đã qua sử dụng. Một báo cáo từ Hoa Kỳ đã ghi nhận một đợt bùng phát vi khuẩn Staphylococcus aureas kháng kháng sinh trong một nhóm cầu thủ bóng đá trung học. Những cầu thủ chia sẻ khăn có nguy cơ nhiễm trùng cao gấp tám lần. Staphylococcus aureas có thể gây ra bệnh ngoài da, trong trường hợp hiếm gặp, nó có thể dẫn đến sốc nhiễm khuẩn nguy hiểm đến tính mạng và suy tạng.

Trong một trường hợp khác, nguy cơ truyền nhiễm vi khuẩn Staph tăng lên đáng kể khi các thành viên trong gia đình chia sẻ khăn. Có thể bạn nghĩ rằng vi khuẩn sẽ được rửa sạch trong vòi hoa sen. Tuy rằng việc tắm rửa với xà phòng và nước giúp giảm số lượng vi khuẩn trên da, nhưng không hoàn toàn loại bỏ chúng. Và điều kiện ẩm ướt, nóng của phòng tắm trung bình là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Ngay cả khi bạn không phát triển nhiễm trùng, việc trở thành vật chủ cho vi khuẩn (khi không có tổn thương) cũng có thể gây rắc rối. Điều này là do bạn có thể tiếp xúc với các loài kháng kháng sinh, làm tăng nguy cơ phát triển nhiễm trùng kháng kháng sinh sau này. Những nhiễm trùng này tốn kém và mất thời gian hơn trong điều trị.

Còn bàn chải đánh răng thì sao? Hãy nghĩ về virus

Ảnh minh họa

Vi khuẩn có thể tồn tại trên các vật dụng cứng như bàn chải đánh răng. Và bàn chải đánh răng có thể làm chảy máu nướu, vì vậy việc chia sẻ chúng không được khuyến khích vì có thể truyền các virus lây qua máu như hepatitis C (gây bệnh viêm gan C).

Không phải ai cũng đã được xét nghiệm nếu họ thuộc nhóm có nguy cơ nhiễm hepatitis C. Và mọi người có thể lây nhiễm mà không có triệu chứng.

Bất kỳ thứ gì tiếp xúc với nước bọt (như bàn chải đánh răng của bạn) cũng có thể truyền các mầm bệnh. Những mầm bệnh này bao gồm virus herpes simplex loại 1 (HSV-1), gây ra bệnh lở môi, và virus Epstein-Barr, gây ra bệnh sốt hạch.

Một người không có dấu hiệu nhiễm HSV-1 vẫn có thể bài tiết virus và gây nhiễm trùng.

Ảnh minh họa

Sử dụng chung dao cạo có thể không an toàn

Vi khuẩn có thể tồn tại trên các vật dụng cứng như dao cạo. Và việc cắt phải da khi sử dụng dao cạo là điều khó tránh khỏi. Do đó, có nguy cơ truyền các virus lây qua máu nếu bạn chia sẻ dao cạo.

Các vật dụng cá nhân như dao cạo, khăn và các đồ dùng vệ sinh khác cũng có thể lây lan các loại virus papilloma ở người gây ra bệnh mụn cóc. Chính vì vậy, các bác sĩ da liễu khuyến cáo mỗi người nên có đồ dùng riêng của mình.

Những đối tượng có nguy cơ cao

Ảnh minh họa

Nếu bạn có vết cắt hoặc trầy xước, điều này tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Hãy nhớ đến những cầu thủ bóng đá chia sẻ khăn.

Chức năng miễn dịch giảm cũng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và những nhóm người này có nguy cơ cao hơn:

- Trẻ em, với hệ miễn dịch vẫn đang phát triển

- Người già, hệ miễn dịch suy giảm ở tuổi già

- Người sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, như thuốc điều trị ung thư, corticosteroid uống và thuốc sử dụng sau khi ghép tạng

- Người mắc bệnh tiểu đường loại 2, do lượng glucose trong máu tăng làm hại chức năng của các tế bào miễn dịch và các phân tử liên quan.

Mặc dù nguy cơ nhiễm trùng trong mỗi lần tiếp xúc là thấp nhưng các chuyên gia sức khỏe vẫn khuyên bạn tốt nhất nên tránh thói quen chia sẻ đồ dùng cá nhân với người khác.

(Theo nguồn The Conversation, Sciencealert)