Không phải Song Kang, Han So Hee lộ loạt bằng chứng hẹn hò người mẫu kém 3 tuổi nhà YG

Tối muộn ngày 3/7, mạng xã hội xôn xao trước thông tin "tiểu tam đẹp nhất" Thế Giới Hôn Nhân - Han So Hee đang hẹn hò cùng nam người mẫu Chae Jong Seok. Ngay lập tức, thông tin này đã khiến netizen bàn tán không ngừng. Được biết, anh chàng này kém mỹ nhân họ Han 3 tuổi và hiện đang hoạt động dưới trướng YG Kplus.

Đáng chú ý, trong những bằng chứng được Knet chỉ ra, Han So Hee và Chae Jong Seok bị chụp ảnh hẹn hò từ phía sau lưng. Cả hai cũng từng đăng tải loạt ảnh mặc outfit giống nhau và "check in" ở cùng một địa điểm. Hiện, đại diện của 2 bên vẫn chưa lên tiếng về nghi vấn hẹn hò này.

Han So Hee bị tung ra loạt bằng chứng hẹn hò với nam người mẫu Chae Jong Seok

Cả hai bị chụp ảnh hẹn hò từ phía sau

Mỹ nhân họ Han và Chae Jong Suk nhiều lần diện đồ đôi

Han So Hee từng xuất hiện trong 1 bức ảnh được chính Chae Jong Suk chia sẻ

Cả hai thường xuyên "check in" ở cùng một nơi. Thậm chí, họ bị phát hiện xuất phát tới Paris trong cùng ngày

Trước Chae Jong Seok, Han So Hee từng vướng tin đồn hẹn hò nam diễn viên điển trai Song Kang bởi cả hai có màn hợp tác quá "tình" trong Nevertheless . Cư dân mạng cũng nhiệt tình "đẩy thuyền" cho cặp đôi nhưng họ chưa một lần lên tiếng về nghi vấn tình cảm. Hiện Han So Hee còn là cái tên cực hot trên mạng sau thông báo trở thành nữ chính trong MV solo của em út vàng BTS - Jungkook.

Nữ diễn viên xinh đẹp Han So Hee

Nguồn: Naver