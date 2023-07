Han So Hee bị “tấn công” trên MXH vì trở thành nàng thơ của Jungkook (BTS), chuyện gì đây?

Sáng ngày 1/7, truyền thông xứ Hàn đưa tin Han So Hee trở thành nữ chính trong MV solo sắp tới của em út vàng BTS - Jungkook. Ngay lập tức, thông tin này đã gây sốt mạng xã hội và cái tên Han So Hee cũng trở nên hot hơn bao giờ trong cộng đồng Army (fandom của BTS).

Đáng chú ý, bên cạnh những lời khen ngợi và mong chờ màn hợp tác của cả hai, không ít fan BTS và shipdom (tập thể những người ship cặp đôi) đã tràn vào trang cá nhân của Han So Hee và để lại loạt bình luận không hay. Cụ thể hơn, đó là những biểu tượng cảm xúc mang tính tiêu cực, nhằm chỉ trích việc Han So Hee hợp tác với Jungkook là không phù hợp. Trước sự việc này, netizen đã bày tỏ sự bức xúc thay Han So Hee, cho rằng nữ diễn viên không đáng bị đối xử như vậy: "Người ta mới hợp tác mà làm như hẹn hò vậy đó", "Giải cứu Han So Hee đi", "Tha cho chị ấy đi", "Tội nghiệp, có gì đâu mà không phù hợp"...

Thông tin Han So Hee trở thành nữ chính trong MV solo của Jungkook được báo Hàn xác nhận

Ngay sau đó, nữ diễn viên xinh đẹp của Thế Giới Hôn Nhân bị "tấn công" trên trang cá nhân với loạt bình luận tiêu cực: "Tránh xa Jungkook ra", "Cô không phù hợp với Jungkook", "Chúng tôi không thèm để ý tới cô, chúng tôi sẽ chỉ ủng hộ bài hát vì Jungkook"...

Trước đó, Jungkook bất ngờ thông báo sẽ cho ra mắt MV solo Seven vào ngày 14/7 khiến người hâm mộ "rần rần". Trong khi đó, Han So Hee được cho là đã quay MV ở Los Angeles, California và trở về Hàn Quốc sau khi hoàn thành lịch trình của mình vào ngày 22/6, trùng hợp với lịch trình của Jungkook tại Mỹ. Đặc biệt, chính hình ảnh nhân viên của 2 ngôi sao "check in" cùng 1 địa điểm khiến fan nhanh chóng đoán ra danh tính "nàng thơ" của Jungkook trong MV không ai khác chính là Han So Hee.

Những bằng chứng cho thấy Han So Hee sẽ là nữ chính trong MV solo sắp tới của Jungkook