BLACKPINK - Han So Hee đổ bộ sân bay: Jisoo gặp sự cố rơi cả dép, Rosé đọ sắc cực gắt với "nàng thơ" của Jungkook

Sáng ngày 1/7, 3 thành viên BLACKPINK và Han So Hee bất ngờ lần lượt đổ bộ sân bay Hàn, tạo thành màn đọ sắc mãn nhãn gây sốt MXH. Trước ống kính, cả 4 mỹ nhân đều khiến người hâm mộ trầm trồ với vẻ ngoài xinh đẹp, thần thái sang chảnh cùng phong cách thời trang đẳng cấp.

Hắc Hường đã xuất hiện tại sân bay để chuẩn bị lên đường dự sự kiện ở London, Anh, trong khi đó nữ diễn viên họ Han có lịch trình đến Pháp vào sáng nay. Tên tuổi của Han So Hee hiện đang trở thành chủ nóng trên mạng xã hội sau tin tức hợp tác với Jungkook (BTS) trong MV solo. Có thể nói, nhan sắc của Han So Hee không hề bị lép vế khi so sánh với 3 thành viên BLACKPINK. Ngoài màn đọ sắc, sự cố rơi dép của Jisoo cũng khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Xuất hiện tại sân bay, Jennie gây sự chú ý với nhan sắc đời thường xinh xắn và vết thương dưới mắt phải. Cô nàng tỏa sáng nhờ mặt mộc đáng ngưỡng mộ cùng biểu cảm dễ thương

Jisoo gây ấn tượng với phong cách trẻ trung, thanh lịch trước ống kính máy ảnh. Nhan sắc của nữ thần đẹp nhất nhì Kpop thì khỏi phải bàn cãi

Bộ đôi Jensoo của BLACKPINK khiến người hâm mộ phấn khích khi có hành động nghịch ngợm dễ thương tại sân bay

Trong khi đó, dù chỉ diện đồ đơn giản và đi dép tông, Rosé vẫn khiến fan phải trầm trồ nhờ sắc vóc nuột nà, thần thái sang trọng như tiểu thư tài phiệt

Tuy nhiên, nụ cười mỉm sau đó của "bông hồng nước Úc" lại khiến fan ngay lập tức "tan chảy"

Han So Hee thu hút mọi sự chú ý ngay khi vừa mới xuất hiện tại sân bay. Nữ diễn viên Thế Giới Hôn Nhân gây ấn tượng mạnh nhờ gương mặt đẹp không tì vết cùng đôi chân thon dài. Nhan sắc tựa nữ thần của Han So Hee vô cùng nổi bật, không hề thua kém các thành viên BLACKPINK

Nữ diễn viên chủ động tạo dáng trái tim và vô tình lộ biểu cảm có phần hài hước trước ống kính máy ảnh

Fan vô cùng ngóng đợi màn hợp tác của Han So Hee và em út vàng BTS - Jungkook trong MV solo sắp tới

Nguồn: Newsen