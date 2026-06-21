Không phải sao lớn nhưng đám cưới của bà trùm nông sản lại toàn cái "khác người", khách mời phải "đi mua thêm vàng"

Đám cưới tổ chức tại resort ven biển 4 sao, phụ dâu Việt Phương Thoa phải tự nhủ: "Chắc đi mua thêm vàng"

Cùng những người bạn thân thiết, đám cưới của Viên Vibi và Khánh Linh cũng không thể thiếu sự xuất hiện của Việt Phương Thoa cùng ông xã. Cặp đôi đảm nhận vai trò phù dâu, phù rể, đồng hành cùng cô dâu chú rể trong suốt các hoạt động của hôn lễ.

Có mặt từ sớm tại khu nghỉ dưỡng ven biển - nơi diễn ra lễ cưới, Việt Phương Thoa còn hào hứng chia sẻ không gian lưu trú trên mạng xã hội, từ khuôn viên, phòng nghỉ đến các tiện ích của resort.

Sau đi dạo một vòng quanh phòng và chứng kiến sự đầu tư "khủng" cho ngày trọng đại của bạn thân, Việt Phương Thoa thầm nhủ: "Đi ra mua thêm vàng nữa" . Câu nói dí dỏm nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác, như một cách bày tỏ sự choáng ngợp trước độ chịu chi của "phú bà nông sản" trong ngày cưới.

Đám cưới chữa lành mọi mối quan hệ: Bạn cũ xóa bỏ hiểu lầm để chung vui

Bên cạnh sự xuất hiện của nhiều bạn bè thân thiết, lễ cưới của Viên Vibi còn gây chú ý khi có sự góp mặt của TikToker Phạm Thoại. Trước đó, cả hai từng vướng hiểu lầm sau câu chuyện "đám cưới giả" của Phạm Thoại hồi năm 2024.

Khi ấy, Viên Vibi đã dành thời gian bay từ TP.HCM ra Hải Phòng để chung vui và còn chuẩn bị quà cưới vì tin đây là hôn lễ thật. Thế nhưng, sau khi biết tất cả chỉ là một màn "cá tháng Tư", nữ TikToker đã rất hụt hẫng và thể hiện thái độ giận dỗi khi chạm mặt Phạm Thoại.

Sau tất cả, Phạm Thoại cũng đã lên tiếng nhận lỗi với bạn bè và lên clip xin lỗi Viên Vibi vì trò đùa năm ấy. Việc Phạm Thoại có mặt trong ngày vui của Viên Vibi lần này được xem như dấu hiệu cho thấy cả hai đã bỏ qua hiểu lầm cũ và gửi đến cô dâu chú rể những lời chúc phúc trong ngày trọng đại.

Phạm Thoại quẩy bung nóc tại tiệc cưới của Viên Vibi

Hack não nhất lúc này: Người yêu cũ của cô dâu, đeo lắc tay chú rể tặng, đến dự đám cưới

Trong ngày trọng đại của Viên Vibi và Khánh Linh không thể thiếu sự đồng hành của Phong Phú - người yêu cũ của cô dâu, hiện giờ cũng là người bạn chí cốt của cả hai. Có mặt từ rất sớm tại địa điểm tổ chức, Phong Phú tất bật hỗ trợ công tác chuẩn bị, theo sát nhiều khâu để lễ cưới diễn ra chỉn chu và trọn vẹn.

Không chỉ có khoảnh khắc hài hước "tâm sự mỏng" cùng chú rể trước ngày trọng đại, dân tình còn soi ra Phòng Phú còn đeo chiếc lắc tay mà chú rể Khánh Linh từng tặng anh vào dịp sinh nhật 1 năm trước, đến dự đám cưới của cặp đôi.

Chi tiết nhỏ nhưng đủ để cho thấy tình bạn thân thiết giữa Phong Phú và chú rể Khánh Linh vẫn bền chặt ngay cả khi anh là người yêu cũ của cô dâu. Tình bạn này đã trở thành một trong những điểm đặc biệt được nhiều người nhắc đến suốt hành trình hơn một thập niên bên nhau của cặp đôi Viên Vibi và Khánh Linh.



