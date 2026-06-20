Chưa thấy cái đám cưới nào như này: Cô dâu chú rể khóc "trôi sân khấu", hoa cưới cỡ "bà trùm nông sản" có khác!

Lễ Vow (lễ thề nguyện) của Viên Vibi và ông xã Khánh Linh được tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng ven biển Phan Thiết với sự góp mặt của gia đình, bạn bè thân thiết và những người đã đồng hành cùng cặp đôi trong suốt thời gian qua.

Cô dâu chú rể khóc "nhòe cả mascara", chuyện tình hơn một thập kỷ cuối cùng cũng có cái kết viên mãn



Ngay từ khi ca khúc "Váy cưới" được cất lên qua giọng hát của Erik - người bạn thân thiết của hai vợ chồng, nhiều khách mời đã cảm nhận được bầu không khí xúc động của buổi lễ. Cô dâu Viên Vibi xuất hiện trong bộ váy cưới trắng và từng bước tiến vào lễ đường, cô đã không giấu được cảm xúc, bật khóc ngay khi nhìn thấy chú rể đang đứng chờ phía trước.

Khoảnh khắc ấy cũng khiến chú rể Khánh Linh không thể kìm nén sự xúc động. Cả hai nhiều lần rơi nước mắt khi trao nhau ánh nhìn và những lời hứa trong ngày đặc biệt.

Bó hoa đậm chất phú bà, càng ấn tượng hơn bởi ý nghĩa ẩn chứa

Không chỉ bất ngờ trước nhan sắc lộng lẫy của cô dâu Viên Vibi, điểm nhấn khiến cư dân mạng tò mò và chú ý chính là bó hoa cưới độc lạ mà cô dâu cầm trên tay.

Không phải hoa hồng, hoa lan hay cẩm tú cầu quen thuộc, bó hoa của Viên Vibi mang một ý nghĩa rất riêng. Theo như lời người anh thân thiết - MC Minh Xù chia sẻ ngay tại buổi lễ, bó hoa này được kết tỉ mỉ từ hoa bồ công anh và ngọc trai.

MC Minh Xù giải thích: "Hoa bồ công anh rất dễ bay trong gió, trông thì mỏng manh là thế, nhưng ý nghĩa của loài hoa này lại là một tình yêu rất mãnh liệt, một tình yêu bất tử. Và đặc biệt, khi những cánh hoa bay đi, chạm đến nơi nào thì nơi đó lại là khởi đầu mới cho một câu chuyện tuyệt đẹp ở đó. Và bó hoa còn kết tinh rất nhiều viên ngọc trai thể hiện sự giàu có của hai vợ chồng".

Những viên ngọc trai được nuôi dưỡng qua năm tháng dưới lòng đại dương, mỗi viên đều được nghệ nhân tự tay kết nối lại với nhau, tượng trưng cho một tình yêu bền bỉ và trường tồn theo thời gian.

Trong buổi tiệc, cô dâu còn có hai bó hoa cưới khác, cũng được đính kết ngọc trai. Một bó hoa cô dâu dùng cho tiện buổi tối, một bó "nhả vía" đám cưới linh đình cho cặp đôi Luice Nguyễn và Tuấn Dương.

Buổi chiều trên bãi biển là những giây phút lãng mạn, của những lời hẹn ước chân thành và những giọt nước mắt hạnh phúc. Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống, không khí lại thay đổi 180 độ.

Dạ tiệc buổi tối chính là lúc cô dâu, chú rể cùng hội bạn thân thiết "xả vai", hòa mình vào màn "quẩy bung nóc" đúng nghĩa. Không còn khoảng cách, không còn những giọt nước mắt sướt mướt, chỉ còn lại tiếng cười rộn rã, những điệu nhảy hết mình và những trò chơi tưng bừng bên ánh đèn lung linh của khu nghỉ dưỡng.