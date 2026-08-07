Không phải nước mắm, đây mới là bí quyết giúp tôm rang đỏ đẹp và săn chắc

Tôm rang là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Chỉ cần vài nguyên liệu đơn giản như tôm tươi, nước mắm, đường, hành tỏi là đã có ngay một món mặn hấp dẫn. Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng tôm sau khi rang bị bở, màu nhợt nhạt, phần vỏ không đỏ đẹp, thịt cũng không còn độ săn chắc.

Nhiều người cho rằng bí quyết nằm ở loại nước mắm ngon hay cách pha gia vị. Thực tế, theo kinh nghiệm của nhiều đầu bếp, điều quyết định lại nằm ở bước rang tôm trước khi nêm nếm.

Đừng vội cho nước mắm khi tôm vừa vào chảo

Đây là sai lầm khá phổ biến.

Sau khi phi thơm hành, tỏi, nhiều người cho tôm vào rồi nêm ngay nước mắm, đường hoặc hạt nêm. Gia vị mặn khiến tôm nhanh tiết nước, phần thịt co lại đột ngột, trong khi nước trong chảo nhiều lên khiến tôm chuyển sang trạng thái "luộc" thay vì rang.

Kết quả là tôm khó lên màu đỏ tự nhiên, thịt bở, không còn độ săn và nước sốt cũng kém hấp dẫn.

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Bí quyết là rang khô tôm trước

Sau khi sơ chế sạch, để tôm thật ráo nước hoặc dùng khăn giấy thấm khô.

Làm nóng chảo với một lượng nhỏ dầu ăn, sau đó cho tôm vào rang trên lửa vừa. Không nên đảo liên tục mà để tôm tiếp xúc với mặt chảo khoảng 30-40 giây rồi mới trở mặt.

Khi gặp nhiệt, lớp vỏ sẽ dần chuyển sang màu đỏ cam tự nhiên, phần thịt bên trong săn lại và giữ được vị ngọt.

Đến khi tôm gần chín mới bắt đầu nêm nước mắm, đường và các gia vị khác. Lúc này nước sốt sẽ bám đều lên từng con tôm thay vì bị loãng.

Thêm nước mắm ở cuối giúp món ăn thơm hơn

Nước mắm là linh hồn của món tôm rang, nhưng nếu cho quá sớm rồi đun lâu, hương thơm đặc trưng sẽ giảm đáng kể.

Các đầu bếp thường chỉ cho nước mắm khi tôm đã chuyển màu và gần chín hoàn toàn. Sau đó đảo nhanh khoảng 1-2 phút để gia vị áo đều quanh vỏ rồi tắt bếp.

Nếu thích vị đậm đà hơn, có thể thêm chút tiêu xay hoặc hành lá thái nhỏ ngay trước khi bắc chảo xuống.

Muốn tôm săn chắc, đừng rang quá lâu

Một lỗi khác là cố rang đến khi nước cạn khô hoàn toàn.

Tôm chín rất nhanh. Nếu tiếp tục đun lâu trên lửa lớn, phần thịt sẽ mất nước, trở nên khô và dai.

Ngay khi nước sốt bắt đầu sánh lại, bám quanh thân tôm và có màu cánh gián đẹp mắt là thời điểm thích hợp để tắt bếp.

Một vài mẹo giúp món tôm rang ngon hơn

Chọn tôm còn tươi, vỏ bóng và thân săn chắc.

Không nên ướp tôm quá lâu trước khi rang.

Để tôm thật ráo nước trước khi cho vào chảo.

Rang trên lửa vừa để tôm chín đều và lên màu đẹp.

Nếu thích vị béo nhẹ, có thể cho một miếng bơ nhỏ vào cuối cùng để tăng hương thơm.

Chỉ cần thay đổi thứ tự các bước chế biến, đặc biệt là rang săn tôm trước rồi mới nêm nước mắm, món tôm rang sẽ có màu đỏ đẹp tự nhiên, phần thịt săn chắc, ngọt và thấm vị hơn. Đây cũng là mẹo nhỏ được nhiều đầu bếp áp dụng để món ăn quen thuộc trở nên hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên.