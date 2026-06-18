Bí quyết giúp tôm giòn ngọt, giữ trọn dinh dưỡng chỉ trong vài phút chuẩn bị

Tôm là một loại hải sản quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình, được đánh giá là nguồn protein nạc giàu giá trị dinh dưỡng. Với lượng calo thấp nhưng chứa nhiều vi chất quan trọng, tôm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Theo MedlinePlus (2021), tôm cung cấp vitamin B12 hỗ trợ hình thành hồng cầu và duy trì hoạt động của hệ thần kinh, cùng với selen khoáng chất giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do oxy hóa.

Tôm là nguồn protein dồi dào, cung cấp các axit amin thiết yếu giúp xây dựng và phục hồi tế bào trong cơ thể, từ những tổn thương nhỏ như trầy xước cho đến quá trình tái tạo mô sâu hơn.

Ngoài ra, kẽm trong tôm giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ làm lành vết thương, đồng thời góp phần duy trì vị giác và khứu giác. Vitamin E có trong tôm cũng đóng vai trò như một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi lão hóa và tổn thương, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch và tuần hoàn máu.

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Trong khoảng 10 con tôm cỡ vừa đã nấu chín, cơ thể có thể nhận được:

Năng lượng: 45,5 calo

Chất béo: 0,65g

Carbohydrate: 0,58g

Protein: 8,7g

Natri: 174mg (7,6% nhu cầu hằng ngày)

Selen: 18,9mcg (34% nhu cầu hằng ngày)

Vitamin B12: 0,43mcg (18% nhu cầu hằng ngày)

Kẽm: 0,62mg (5,6% nhu cầu hằng ngày)

Vitamin E: 0,84mg (5,6% nhu cầu hằng ngày)

Nhờ hàm lượng dinh dưỡng phong phú, tôm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ miễn dịch, bảo vệ tế bào và tăng cường trao đổi chất. Tuy nhiên, người dùng cũng cần lưu ý vì tôm có thể chứa một số chất gây ô nhiễm hoặc gây dị ứng ở những người nhạy cảm.

Mặc dù tôm có lợi cho sức khỏe, tuy nhiên, nếu chế biến không đúng cách, tôm rất dễ bị khô, bở và làm hao hụt đáng kể lượng dinh dưỡng tự nhiên.

Ưu tiên hấp hoặc luộc nhanh thay vì chiên nhiều dầu

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong đó có Tiến sĩ Wendy Bazilian (Mỹ), phương pháp tốt nhất để giữ trọn giá trị của tôm là hấp hoặc luộc trong thời gian ngắn. Cách chế biến này giúp hạn chế thất thoát vitamin và khoáng chất, đồng thời giữ được độ săn chắc và vị ngọt tự nhiên của thịt tôm.

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Mẹo ngâm nước đá giúp tôm giòn hơn

Một bí quyết được nhiều đầu bếp áp dụng là ngâm tôm tươi trong nước đá khoảng 10-15 phút trước khi chế biến. Sự thay đổi nhiệt độ giúp các sợi cơ co lại, nhờ đó sau khi nấu, thịt tôm sẽ có độ giòn và dai hơn rõ rệt.

Luộc tôm đúng cách để giữ vị ngọt tự nhiên

Khi luộc tôm, nên đun sôi nước trước rồi mới cho tôm vào. Thời gian nấu chỉ khoảng 2-4 phút tùy kích cỡ. Tôm chín tới sẽ có màu đỏ cam, thân cong nhẹ hình chữ C. Nếu nấu quá lâu, protein bị biến đổi mạnh khiến thịt tôm bị khô, dai và kém ngon.

Kết hợp thực phẩm để tăng giá trị dinh dưỡng

Tôm có thể kết hợp với các loại rau củ giàu vitamin C như bông cải xanh, ớt chuông hoặc chanh để tăng khả năng hấp thu khoáng chất, đồng thời bổ sung thêm chất chống oxy hóa cho cơ thể.

Ăn tôm đúng cách để tốt cho sức khỏe

Dù giàu dinh dưỡng, tôm vẫn nên được sử dụng với lượng hợp lý trong chế độ ăn cân bằng. Khi chế biến đúng cách, tôm không chỉ giữ được vị ngọt tự nhiên và độ giòn hấp dẫn mà còn đảm bảo tối đa giá trị dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.