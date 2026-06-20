Ẩm thực Thái Lan luôn có một sức hút mãnh liệt đối với các tín đồ sành ăn bởi sự bùng nổ của các hương vị chua, cay, mặn, ngọt đan xen. Bên cạnh những món ăn chính đã quá đỗi nổi tiếng như Tom Yum hay Pad Thái, thì các món ăn vặt đường phố của xứ sở Chùa Vàng cũng hấp dẫn không kém. Gần đây, các trang mạng xã hội đang rần rần truyền tay nhau một đoạn video hướng dẫn làm món "bánh tôm mỏng giòn kiểu Thái" cực kỳ sáng tạo.

Sự kết hợp độc đáo giữa lớp vỏ bánh tráng giòn tan và phần nhân tôm ngọt thịt, tẩm ướp gia vị đậm đà đã tạo nên một món ăn vặt "giải cơn thèm" vô cùng hoàn hảo. Không cần đến lò nướng cầu kỳ hay ngập ngụa trong chảo dầu mỡ: Công thức áp chảo tối giản này sẽ giúp bạn mang trọn vẹn phong vị Thái Lan vào gian bếp nhà mình chỉ trong tích tắc.

Linh hồn của món bánh: Nhân tôm đậm đà, sần sật

Để tạo ra một chiếc bánh tôm hoàn hảo, yếu tố quyết định nằm ở phần nhân. Điểm sáng tạo lớn nhất của công thức này là không xay nhuyễn toàn bộ lượng tôm, mà áp dụng tỷ lệ vàng 1:1 giữa tôm nguyên hạt và tôm quết.

Đầu tiên, bạn chuẩn bị 150g tôm tươi bóc vỏ, dùng dao thái thành những hạt lựu lớn. Việc giữ lại những khối tôm thô này sẽ tạo ra độ giòn sần sật, ngọt nước khi nhai. Trộn phần tôm hạt lựu này cùng với 150g giò sống tôm (tôm quết nhuyễn) - thành phần này sẽ đóng vai trò như một chất keo kết dính tuyệt vời.

Để đánh thức khứu giác, bạn cho thêm 15g rau mùi thái nhỏ và 15g ớt hiểm băm nhuyễn. Sự cay nồng của ớt kết hợp với mùi hăng đặc trưng của rau mùi chính là nét đặc trưng không thể trộn lẫn của ẩm thực Thái. Về phần gia vị, bạn chỉ cần nêm nếm đơn giản: 1g tiêu sọ trắng để khử mùi tanh, 3g mè trắng rang tạo độ bùi béo, 1g muối, một chút đường, và đặc biệt là không thể thiếu 5ml nước mắm ngon cùng 5ml dầu mè. Dùng đũa trộn thật đều tay cho hỗn hợp quyện vào nhau, tỏa ra một hương thơm vô cùng nịnh mũi.

Màn biến tấu đỉnh cao với bánh tráng Việt

Nếu như những món bánh tôm truyền thống thường dùng bột mì hay bột chiên xù làm vỏ bánh, thì phiên bản này lại sử dụng một nguyên liệu vô cùng quen thuộc và tiện lợi: Bánh tráng Việt Nam (loại dùng để cuốn chả giò, gỏi cuốn). Sự dai mỏng của bánh tráng khi gặp nhiệt độ cao sẽ nhanh chóng chuyển sang trạng thái giòn xốp và phồng rộp lên cực kỳ bắt mắt.

Cách tạo hình chiếc bánh tôm vô cùng thú vị và dễ làm. Bạn trải phẳng một chiếc bánh tráng khô lên thớt (không cần nhúng nước). Dùng muỗng phết đều một lượng nhân tôm vừa đủ lên bề mặt bánh. Lưu ý quan trọng là: Hãy phết nhân thành một lớp thật mỏng và dàn đều ra các mép.

Lớp nhân mỏng sẽ giúp tôm nhanh chín khi áp chảo và đảm bảo độ giòn tan cho thành phẩm. Tiếp theo, bạn lấy một miếng bánh tráng thứ hai đặt úp lên trên lớp nhân. Dùng lòng bàn tay miết và ấn nhẹ nhàng để hai lớp vỏ bánh dính chặt vào phần nhân tôm ở giữa, tạo thành một chiếc bánh tròn trịa, dẹp lép như một chiếc đĩa bay nhỏ.

Áp chảo vàng giòn: Khơi dậy dư vị khó quên

Công đoạn cuối cùng và cũng là lúc hương thơm tỏa ra ngào ngạt nhất chính là mang đi áp chảo. Bạn bắc một chiếc chảo chống dính lên bếp, cho vào một lượng dầu ăn vừa phải láng đều mặt chảo. Khi dầu đã nóng, nhẹ nhàng thả chiếc bánh tôm vào chiên.

Chỉ sau vài giây, bạn sẽ chứng kiến một "màn ảo thuật" nhỏ: Lớp vỏ bánh tráng gặp dầu nóng sẽ lập tức phồng rộp lên thành những bọng khí li ti. Chiên ở lửa vừa, khi thấy mặt dưới ngả màu vàng ươm và cứng lại, bạn nhanh tay lật bánh để chiên mặt còn lại. Việc sử dụng lớp nhân mỏng giúp bánh chín rất nhanh, chỉ mất khoảng 2-3 phút cho mỗi mặt là chiếc bánh đã hoàn thiện với một màu vàng ruộm vô cùng quyến rũ.

Sau khi vớt bánh ra để ráo bớt dầu, bạn dùng dao cắt bánh thành những miếng tam giác nhỏ vừa ăn, giống hệt như cách cắt một chiếc bánh pizza. Cầm một miếng bánh tôm nóng hổi trên tay, cắn một miếng: Âm thanh vỡ rào rạo của lớp vỏ bánh tráng giòn tan vang lên thật vui tai, theo sau đó là vị ngọt lịm, sần sật của tôm tươi tứa ra, quyện lẫn vị cay cay, thơm thơm của rau mùi và tiêu sọ.

Để trải nghiệm vị giác thăng hoa đến đỉnh điểm: Đừng quên chuẩn bị một chén tương ớt ngọt kiểu Thái (Thai sweet chili sauce). Vị chua ngọt, cay nồng nhẹ nhàng của nước chấm sẽ cân bằng lại mọi độ béo ngậy, khiến bạn ăn mãi không ngừng. Thưởng thức món bánh tôm giòn rụm này cùng một ly nước ngọt có ga mát lạnh trong những buổi tối xem bóng đá hay cày phim thì quả thực là một thú vui không gì sánh bằng!