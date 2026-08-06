Cùng 1 công thức, tại sao thịt rang cháy cạnh ngoài hàng luôn ngon hơn, sai lầm nằm ở bước đầu tiên

Thịt rang cháy cạnh là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình Việt. Chỉ với vài nguyên liệu đơn giản như thịt ba chỉ, nước mắm, đường và hành tỏi, ai cũng có thể chế biến. Thế nhưng, không ít người thắc mắc vì sao làm đúng công thức nhưng thành phẩm vẫn khác xa ngoài hàng: thịt không cháy cạnh, phần mỡ không trong, miếng thịt ra nhiều nước, ăn nhanh ngấy và kém thơm.

Theo nhiều đầu bếp, nguyên nhân không nằm ở gia vị mà ở bước sơ chế và cách rang thịt ngay từ đầu.

Sai lầm đầu tiên là ướp thịt quá sớm

Nhiều người sau khi thái thịt thường ướp ngay với nước mắm, hạt nêm, đường rồi mới cho lên chảo. Cách làm này tưởng giúp thịt đậm vị hơn nhưng lại khiến muối kéo nước từ trong thớ thịt ra ngoài. Khi rang, lượng nước tiết ra nhiều khiến thịt bị luộc thay vì cháy cạnh, phải mất rất lâu mới săn lại.

Với món thịt rang cháy cạnh, nhiều đầu bếp khuyên nên cho thịt vào chảo trước khi nêm gia vị. Hãy dùng chảo chống dính hoặc chảo gang, đun ở lửa vừa để mỡ trong thịt từ từ tiết ra. Khi phần mỡ chuyển trong và các cạnh thịt bắt đầu xém vàng tự nhiên, lúc đó mới bắt đầu nêm nếm.

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Đừng cho tỏi vào ngay từ đầu

Một lỗi phổ biến khác là phi thơm tỏi rồi mới cho thịt vào rang. Tỏi rất nhanh cháy, đặc biệt khi phải rang thịt trong thời gian dài. Chỉ sau vài phút, tỏi có thể chuyển sang màu nâu sẫm, tạo vị đắng và làm món ăn mất đi mùi thơm dễ chịu.

Cách làm hợp lý là rang thịt trước đến khi gần đạt độ cháy cạnh mong muốn. Sau đó mới cho tỏi băm vào đảo nhanh khoảng 30 giây đến một phút để tỏi vừa vàng và dậy mùi.

Nước mắm nên cho ở bước cuối

Nhiều người có thói quen cho nước mắm ngay từ đầu cùng các gia vị khác. Điều này khiến hương thơm đặc trưng của nước mắm bị bay mất sau thời gian đun lâu.

Để món ăn thơm hơn, chỉ nên cho nước mắm khi thịt đã cháy cạnh và lượng mỡ trong chảo giảm bớt. Đảo nhanh tay để nước mắm bám đều lên từng miếng thịt, sau đó rắc thêm chút tiêu xay hoặc hành lá rồi tắt bếp.

Chọn đúng phần thịt cũng rất quan trọng

Thịt ba chỉ có tỷ lệ nạc và mỡ cân đối luôn là lựa chọn phù hợp nhất cho món rang cháy cạnh. Nếu chọn phần quá nạc, thịt sẽ dễ khô và cứng. Ngược lại, nếu quá nhiều mỡ, món ăn sẽ nhanh ngấy.

Khi thái thịt, nên cắt miếng dày khoảng 0,5 - 0,7cm. Miếng quá mỏng dễ khô, còn quá dày sẽ khó đạt được lớp cạnh vàng giòn trong khi bên trong vẫn mềm.

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Một vài mẹo giúp món thịt rang cháy cạnh ngon hơn

Không cho thêm nước trong quá trình rang.

Không đảo liên tục, hãy để thịt có thời gian tiếp xúc với mặt chảo để tạo lớp cháy cạnh tự nhiên.

Khi thịt đã vàng, có thể thêm một chút đường để tạo màu cánh gián đẹp, nhưng không nên cho quá sớm vì đường rất dễ cháy.

Nếu thích vị đậm đà, hãy thêm một ít nước mắm ngon ở phút cuối thay vì tăng lượng hạt nêm.

Chỉ cần thay đổi vài thao tác nhỏ, đặc biệt là không ướp thịt quá sớm và nêm nước mắm đúng thời điểm, món thịt rang cháy cạnh sẽ có lớp vỏ vàng thơm, cạnh xém hấp dẫn, phần mỡ trong veo, thịt vẫn mềm ngọt và đậm vị. Đây cũng là bí quyết được nhiều quán cơm áp dụng để tạo nên món ăn tưởng đơn giản nhưng luôn khiến thực khách muốn gọi thêm một bát cơm.