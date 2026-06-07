Đi nắng về đau đầu, hoa mắt, bẻ ngay loại rau dại này nấu tôm khô, nước đỏ hồng ngọt lịm, người nhẹ bẫng sảng khoái

Thời tiết oi bức kéo dài khiến cơ thể liên tục mất nước qua tuyến mồ hôi, kéo theo sự sụt giảm nghiêm trọng của các khoáng chất trong cơ thể. Những ai vốn có thể trạng nghèo máu, huyết áp thấp rất dễ gặp phải tình trạng hoa mắt, chóng mặt, đầu óc váng vất ngay khi vừa bước từ ngoài nắng vào nhà. Lúc này, một bát nước canh mát lành, mang sắc đỏ hồng tự nhiên từ một loại rau dại quen thuộc sẽ là giải pháp cấp cứu hệ tuần hoàn nhanh nhất, giúp ổn định huyết áp và lấy lại sự tỉnh táo tức thì.

"Nhà máy" sản xuất hồng cầu tự nhiên bên bờ rào

Ít ai biết rằng, rau dền gai – loại rau thường mọc hoang dại ở các bờ kênh, vườn hoang lại được y học cổ truyền ví như một vị thuốc quý cho hệ tuần hoàn vào mùa hè.

Bổ máu thần tốc, lưu thông khí huyết: Hàm lượng sắt và vitamin C trong rau dền gai thuộc hàng top đầu trong các loại rau bách thảo. Sắt giúp đẩy nhanh quá trình tái tạo huyết sắc tố, trong khi vitamin C từ chính loại rau này giúp tối ưu hóa khả năng hấp thụ sắt của cơ thể, dập tắt nhanh các cơn chóng mặt do thiếu máu sốc nhiệt.

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Thanh nhiệt, mát gan và trị mụn nhọt: Nhờ tính hàn và khả năng thanh lọc mạnh mẽ, rau dền gai kích thích thận bài tiết độc tố, làm mát máu từ bên trong. Ăn món này thường xuyên vào mùa hè sẽ giúp làn da mát rượi, ngăn chặn mụn nhọt hoặc tình trạng rôm sảy do nóng trong.

Quy trình 3 bước lên mâm bát canh đỏ hồng, ngọt lịm

Kết hợp rau dền gai với một nắm tôm khô sẽ tạo nên một tầng vị ngọt sâu, đậm đà mà không cần lạm dụng mì chính hay hạt nêm:

Chuẩn bị nguyên liệu: 1 mớ rau dền gai non (chọn phần ngọn và lá non, cẩn thận tránh các nốt gai già); 1 nắm tôm khô loại ngon; 1 củ hành tím băm nhỏ.

Sơ chế và giã tôm: Rau dền gai rửa sạch, ngâm nước muối loãng 5 phút rồi vớt ra để ráo, dùng tay vò nhẹ cho rau nhanh mềm khi nấu. Tôm khô đem ngâm nước ấm 10 phút cho nở, sau đó cho vào cối giã dập cùng hành tím (giã dập giúp tôm tiết hết vị ngọt cốt vào nước canh).

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Nấu canh tốc hành: Cho chút xíu dầu ăn vào nồi, trút tôm khô và hành giã dập vào phi thơm lên. Đổ lượng nước lọc vừa ăn vào đun sôi bùng. Khi nước sôi sùng sục, trút toàn bộ rau dền gai vào, nêm một chút muối và hạt nêm. Đợi nước sôi trở lại khoảng 1 phút cho rau chín mềm, chuyển màu nước sang sắc đỏ hồng dịu mắt thì tắt bếp ngay.

Rau dền gai có thớ rau dai hơn rau dền đỏ thông thường, vì vậy trước khi thả vào nồi, bạn nên dùng tay vò nhẹ lá rau. Thao tác này giúp phá vỡ các màng xơ, khiến rau nhanh chín, mềm môi khi nhai và giải phóng tối đa sắc tố đỏ bổ máu vào nước dùng.

Múc canh ra tô, làn nước canh màu đỏ hồng trong veo, điểm xuyết những sợi tôm khô vàng cam trông cực kỳ ngon mắt. Húp một muôi canh khi còn ấm nhẹ, vị ngọt lịm từ tôm khô quyện với vị thanh mát, mộc mạc của rau dại sẽ làm dịu ngay cảm giác khô khát nơi cổ họng. Miếng rau mềm mướt, nước canh ngọt sâu bùi bùi không chỉ là món đưa cơm tuyệt hảo mà còn giống như một liều thuốc bổ dưỡng, giúp mạch máu lưu thông đều đặn, trả lại cho bạn một cơ thể nhẹ bẫng và sảng khoái sau một ngày dài chống chọi với nắng gắt.