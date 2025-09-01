Không phải nồi niêu xoong chảo, đây mới là 6 món đồ nhà bếp khiến các bà nội trợ Hàn Quốc "mê mệt"

Trong cuộc sống bận rộn, căn bếp luôn cần sự cân bằng giữa hiệu quả và gọn gàng. Đó là lý do nhiều bà nội trợ Hàn Quốc tìm đến những món đồ nhỏ tiện dụng, giá thành hợp lý nhưng mang lại cảm giác “dễ thở” khi nấu nướng. Dưới đây là 6 vật dụng được họ yêu thích nhất – có lẽ bạn cũng sẽ muốn sắm ngay cho gian bếp của mình.

1. Giỏ đựng đồ kẹp gọn

Một chiếc giỏ có thể “hô biến” khoảng trống dưới kệ bếp thành nơi lưu trữ khăn, lọ gia vị hay ly tách. Điểm cộng lớn: không cần khoan đục, chỉ cần kẹp vào kệ là dùng được ngay.

Giỏ có độ sâu vừa phải, dễ nhìn thấy đồ bên trong, và có thể tháo rời để đặt ở bếp, tủ chén hoặc phòng chứa đồ. Nhờ đó, những góc nhỏ trong nhà bếp được tận dụng tối đa.

2. Rổ lưới thông thoáng

Rổ lưới bằng kim loại, tay cầm gỗ vừa đẹp vừa tiện, lại dễ di chuyển. Thiết kế rỗng giúp thông gió, cực phù hợp để cất hành, khoai tây, tỏi – những nguyên liệu cần độ thoáng.

Ngoài ra, rổ còn có thể đựng đồ khô, snack hoặc vật dụng hàng ngày. Khi không dùng, chỉ cần gập tay cầm để chồng lên nhau, tiết kiệm diện tích.

3. Đĩa xoay để gia vị

Thay vì lục tung tủ để tìm lọ dầu hay lọ muối, chỉ cần xoay nhẹ, gia vị đã ở ngay trước mắt. Đĩa xoay giúp mọi thứ luôn trong tầm tay, từ chai dầu ăn, hũ mứt cho đến lọ tiêu.

Chất liệu tre kết hợp với khung kim loại chống trượt, vừa tạo cảm giác ấm áp tự nhiên, vừa an toàn khi xoay. Đây là món đồ nhỏ nhưng khiến nhiều bà nội trợ “nghiện” vì quá tiện.

4. Thớt làm bánh kiêm dao cắt nhỏ

Chiếc thớt thép không gỉ này được nhiều người mới học làm bánh ưa chuộng vì bột không dính, dễ vệ sinh. Ngoài việc cán và cắt bột, nó còn tiện để thái rau củ nhanh gọn.

Gọn nhẹ, dễ cầm một tay, chiếc thớt này không chiếm nhiều diện tích nhưng lại có nhiều công dụng. Một món “đa-zi-năng” đúng nghĩa cho căn bếp nhỏ.

5. Máy vắt rau xà lách

Khi làm salad hoặc chuẩn bị rau ăn kèm, ai cũng ngại nhất khâu rửa và làm khô rau. Máy vắt rau xà lách chính là giải pháp: rửa xong chỉ cần xoay tay cầm vài vòng là nước thoát hết, rau khô ráo, giữ được độ giòn.

Lớp vỏ ngoài còn dùng được như bát đựng salad. Chỉ với một món, bạn vừa rút ngắn thời gian chế biến, vừa giữ được độ ngon của rau.

6. Dụng cụ mở nắp chai, lọ

Một món nhỏ nhưng cực “có võ”, đặc biệt với người có cổ tay yếu hoặc gặp khó khăn khi mở nắp lọ cứng. Dụng cụ có nhiều kích cỡ, tay cầm bọc silicone chống trượt, giúp mở nắp dễ dàng mà không cần dùng quá nhiều sức.

Dù là lọ mứt, lọ gia vị hay chai đồ khô, chỉ cần kẹp và xoay, nắp bật ra ngay. Nhiều bà nội trợ gọi đây là “cứu tinh” cho đôi tay.

Kết

Những món đồ nhỏ nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ: giỏ kẹp biến góc chết thành nơi lưu trữ, rổ lưới giữ thực phẩm luôn thoáng, đĩa xoay gia vị tiết kiệm công tìm kiếm, thớt làm bánh tiện gọn, máy vắt rau giúp salad giòn lâu và dụng cụ mở lọ “giải cứu” đôi tay.

Không cần đầu tư quá nhiều tiền, chỉ cần chọn đúng vài món thông minh, căn bếp của bạn sẽ gọn gàng hơn, nấu ăn cũng nhẹ nhàng, vui vẻ hơn mỗi ngày.