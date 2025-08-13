Thay thế 5 món đồ bếp này đã giúp tôi giảm một nửa công việc nội trợ và tiết kiệm hơn 500.000đ mỗi tháng

1. Nồi chiên không dầu: Ít dầu mỡ, ít dọn dẹp, tiết kiệm cả gas lẫn điện

Trước đây, để chiên đùi gà hay khoai tây, tôi phải đổ cả bát dầu, đứng canh bếp, rồi dọn đống bếp chiên bắn tung tóe. Sau khi chuyển sang nồi chiên không dầu 5 lít, tôi tiết kiệm được:

- Thời gian nấu: chỉ cần ướp – cho vào nồi – bấm nút

- Dầu ăn: giảm 50–70% lượng dầu dùng mỗi tuần

- Công dọn dẹp: không còn lau bếp mỗi lần chiên

Tính sơ: mỗi tháng giảm ít nhất 2 chai dầu ăn = ~80.000đ + tiết kiệm thời gian đáng kể

2. Máy rửa chén mini – nhỏ gọn mà giải phóng được cả giờ mỗi ngày

Tôi từng nghĩ máy rửa chén chỉ dành cho nhà đông người. Nhưng với loại máy rửa chén mini 6 bộ, vừa khớp căn bếp 2m² của tôi, mọi thứ đã khác.

- Mỗi bữa rửa 1 lần – không chất đống bát đũa

- Dùng ít nước hơn rửa tay: chỉ 5–7 lít/lần

- Không phải cúi rửa bát khi mệt hay về muộn

Tiết kiệm trung bình 20–30 phút/ngày + nước: ~60.000–80.000đ/tháng

3. Thớt gập chống trượt – cắt nhanh, gọn và sạch

Chiếc thớt gập có mép cong, chống trượt và có rãnh thoát nước giúp tôi không còn cảnh: – cắt rau rơi vãi, – nước chảy lênh láng, – cầm thớt nghiêng đổ đồ vào nồi làm rơi cả bồn.

Chỉ cần gập nhẹ và đổ gọn vào nồi, tôi không còn mất thời gian dọn lại bếp sau mỗi lần sơ chế.

Dù nhỏ, nhưng mỗi tuần tiết kiệm được 2–3 giờ dọn bếp + hạn chế rơi vỡ thực phẩm

4. Túi đựng thực phẩm tái sử dụng – cất đồ tủ lạnh gọn hơn

Thay vì dùng túi nylon hoặc hộp nhựa cồng kềnh, tôi chuyển sang túi silicon tái sử dụng:

- Dựng đứng được trong tủ lạnh – tiết kiệm không gian

- Bảo quản rau, thịt, đồ thừa mà không bị ám mùi

- Tái sử dụng hơn 6 tháng, chưa hỏng cái nào

Tiết kiệm ít nhất 100.000đ tiền túi zip/hộp nhựa mỗi tháng + tủ lạnh gọn gàng hơn hẳn

5. Máy xay gia vị cầm tay – nhỏ gọn, tiết kiệm tiền gia vị đóng sẵn

Thay vì mua bột tiêu, bột ớt đóng gói sẵn (dễ bay mùi, chất lượng kém), tôi mua nguyên hạt và tự xay bằng máy xay cầm tay mini:

- Bột xay mới thơm hơn rõ rệt

- Có thể tùy chỉnh độ mịn

- Xay được nhiều loại: tiêu, muối hồng, hạt điều, đậu...

Mỗi tháng tiết kiệm ~70.000đ tiền gia vị + món ăn ngon hơn, sạch hơn

Bảng tổng kết hiệu quả sau 1 tháng sử dụng

Món đồ đã thay thế Lợi ích chính Ước tính tiết kiệm mỗi tháng Nồi chiên không dầu Giảm dầu, tiết kiệm gas ~100.000đ Máy rửa chén mini Tiết kiệm thời gian + nước ~80.000đ Thớt gập thông minh Ít rơi vãi, dễ dọn bếp ~1–2 giờ công Túi thực phẩm tái sử dụng Không mua túi zip liên tục ~100.000đ Máy xay gia vị Tự xay gia vị tươi ~70.000đ Tổng cộng ~500.000–600.000đ/tháng + thời gian + công sức

Mỗi món chưa đến 1 triệu, nhưng hiệu quả tính theo năm

Không cần nâng cấp toàn bộ bếp. Tôi chỉ chọn đúng 5 món – mỗi món dưới 1 triệu – mà thay đổi rõ rệt trải nghiệm nấu ăn và dọn dẹp mỗi ngày. Công việc nội trợ nhẹ đi. Mỗi tháng giảm ít nhất 500.000đ chi phí lặt vặt. Và quan trọng nhất: tôi không còn thấy nấu ăn là “việc cực”.

Đôi khi không phải tiêu ít hơn mới là tiết kiệm – mà là tiêu đúng thứ giúp mình sống nhẹ hơn.