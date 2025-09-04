Trần đời chưa từng nghĩ 7 món đồ này hóa ra vô dụng nhất nhà!

Ai cũng muốn sắm sửa thật đủ đầy cho nhà cửa để cuộc sống tiện nghi hơn. Nhưng thực tế, có những món đồ tưởng như cần thiết cho đến khi dọn về ở mới phát hiện gần như bỏ không, vừa tốn tiền, vừa chiếm chỗ. Dưới đây là 7 ví dụ điển hình.

1. Bàn trà cỡ lớn

Chiếc bàn trà to bản từng là chuẩn mực của phòng khách nhưng ngày nay lại bị đánh giá là kềnh càng và lỗi thời. Với các gia đình có trẻ nhỏ, bàn quá lớn khiến phòng khách chật chội, không còn chỗ trải thảm hay để trẻ em vận động. Ngoài ra, bàn trà thường biến thành nơi chất đống đồ lặt vặt, ít khi dùng đúng chức năng tiếp khách. Thay vào đó, những mẫu bàn nhỏ gọn, có thể di chuyển hoặc nâng hạ linh hoạt, lại tiết kiệm diện tích và tiện dụng hơn nhiều.

2. Bộ bàn ghế ăn quá nhiều ghế

Thói quen mua bàn ăn kèm đủ 4 - 6 ghế cùng lúc thực ra không cần thiết với phần lớn gia đình nhỏ. Thực tế, số ghế vượt nhu cầu chỉ khiến phòng ăn chật hơn, ghế thừa bị chất đống và bạn thì thường xuyên phải dọn dẹp xung quanh. Phương án hợp lý là chỉ cần 2 ghế chính cho sinh hoạt hằng ngày, kèm vài chiếc ghế phụ gọn nhẹ có thể lấy ra khi có khách.

3. Trồng quá nhiều cây xanh trong nhà

Không phải ai cũng có đủ thời gian và kỹ năng chăm sóc cây cảnh. Nhiều gia đình mua về với kỳ vọng tạo không gian xanh mát nhưng chỉ sau vài tháng cây đã héo úa, kết quả là đã tốn tiền mà nhà cửa lại thêm ngổn ngang, bừa bộn. Thế nên nếu bạn muốn thêm sắc xanh cho không gian sống thì chỉ cần lựa chọn vài loại cây dễ sống, không cần chăm sóc nhiều hoặc dùng cây giả chất lượng cao sẽ phù hợp hơn.

4. Sofa góc chữ L

Về vẻ ngoài, sofa góc chữ L trông sang trọng nhưng thực tế lại ngốn diện tích lớn, đặc biệt là với những căn hộ nhỏ. Đó là chưa kể phần ghế dài hiếm khi được sử dụng, nhiều gia đình biến thành chỗ chất quần áo hoặc đồ vặt - không chỉ lãng phí công năng mà còn làm phòng khách mất thẩm mỹ. Nhìn chung, sofa dáng thẳng hoặc ghế rời linh hoạt sẽ giúp không gian gọn gàng và dễ thay đổi bố cục hơn.

5. Ghế ngồi thay giày ở cửa

Ghế thay giày nghe thì hợp lý nhưng thực tế, thói quen của nhiều người là đứng thay giày cho nhanh. Ghế hiếm khi được sử dụng đúng chức năng, lâu dần trở thành chỗ vứt đồ, đặt hộp hay treo áo khoác. Nếu không gian nhỏ, bỏ qua món đồ này giúp lối vào thông thoáng và dễ dọn dẹp hơn.

6. Tủ khử trùng bát đĩa

Nhiều gia đình từng tin rằng tủ khử trùng là vật dụng cần có trong bếp, nhưng mua về mới thấy món đồ này rất ít khi được sử dụng. Lý do là máy khử trùng thường mất nhiều giờ, tiêu tốn điện, lại chiếm chỗ trong khu bếp.

Trong khi đó, với nhu cầu thông thường, bạn chỉ cần rửa sạch và để ráo là đủ. Vì vậy, thay vì dùng tủ khử trùng thì dùng ngăn kéo hoặc tủ chứa bát đĩa thông thường sẽ hợp lý hơn.

7. Tích trữ quá nhiều ly, cốc

Ly thủy tinh, cốc giữ nhiệt,… là những thứ bạn rất dễ mua theo cảm xúc dù thực tế số lượng dùng thường xuyên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn số còn lại chiếm chỗ trong tủ bếp, khó bảo quản và gây rối mắt. Giải pháp hợp lý là giữ lại số ít loại ly phù hợp với thói quen uống nước hằng ngày để không gian bếp gọn gàng và dễ vệ sinh hơn.

Nguồn: Toutiao