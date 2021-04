Không phải "drama chiếc váy phù dâu", đây mới là lý do khiến Meghan Markle ghi hận với gia đình Công nương Kate

Trong cuộc phỏng vấn bom tấn với bà hoàng truyền thông Oprah, Meghan Markle đã réo tên chị dâu Kate trong drama "chiếc váy phù dâu, ai mới là người phải khóc?". Nữ công tước xứ Sussex khẳng định rằng chính cô mới là người phải rơi nước mắt và Công nương Kate đã gửi bó hoa thay cho lời xin lỗi tới mình.

Nhiều người tin rằng, đây chính là khởi đầu cho những mâu thuẫn, rạn nứt về sau của hai cặp đôi hoàng gia. Tuy nhiên, một chuyên gia mới đây đã tiết lộ thông tin gây sốc khác. Trong một bộ phim tài liệu của Channel 5 với tựa đề "Meghan & Harry: 2 năm rắc rối", chuyên gia Tom Quinn cho biết sự thù hận xuất hiện giữa Meghan với vợ chồng anh chị khi nhà Sussex chuyển đến ở Nottingham Cottage thuộc Cung điện Kensington.

Nơi ở của nhà Sussex ở Nottingham Cottage nằm khiêm tốn trong một góc của Cung điện Kensington.

Theo chuyên gia Tom Quinn, Meghan chê bai đó là một ngôi nhà nhỏ so với nơi ở của vợ chồng Hoàng tử William - Kate. Chuyên gia Tom Quinn cho biết: "Nottingham Cottage nằm trong khuôn viên của Cung điện Kensington và nó khá nhỏ so với căn hộ rộng lớn mà Kate và William có. Nó cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa hai cặp đôi. Vì nơi đó do vợ chồng Công tước xứ Cambridge nắm giữ. Không thể tránh khỏi những xích mích, mâu thuẫn. Trong thế giới của Meghan, cô ấy phải đứng số 1".

Ông Tom Quinn tuyên bố đã có một vụ xích mích xảy ra giữa 2 gia đình khi nhà Sussex sống tại Nottingham Cottage. Nhà viết tiểu sử hoàng gia cho biết ông đã nói chuyện với một nhân viên trong cung điện và người này nói rằng đã cảm thấy rất khó chịu khi Meghan gây hấn với nhân viên của Kate. Nguồn tin cho biết Nữ công tước xứ Sussex đã yêu cầu nhân viên kia làm một việc gì đó, nhưng người đó nói với cô: "Tôi thực sự xin lỗi, tôi không thể làm việc đó vì tôi còn phải làm việc cho Công nương Kate".

Ông Quinn cho rằng Meghan "cảm thấy không được tôn trọng đúng mực" và nghĩ rằng với tư cách là "vợ của hoàng tử, khi cô ấy yêu cầu nhân viên làm gì thì họ buộc phải tuân theo". Chuyên gia Quinn nói thêm: "Meghan rất nhạy cảm về việc không được tôn trọng như những gì Kate được hưởng, vì vậy cô ấy đã gay gắt phản ứng lại và không chịu bỏ qua dễ dàng".

Meghan không chấp nhận chuyện mình luôn ở vị trí số 2.

Rõ ràng có thể thấy rằng, Meghan không chấp nhận mình bị phân biệt đối xử, nếu cô ấy ở vị trí thứ 2 thì Công nương Kate không được đứng ở vị trí số 1. Nữ công tước xứ Sussex luôn muốn mình là trung tâm của mọi người. Vào cuối năm 2018, Cung điện Kensington xác nhận rằng Meghan và Harry sẽ rời ngôi nhà nhỏ để chuyển đến dinh thự Frogmore Cottage. Cũng từ đây những nghi vấn về mối bất hòa giữa hai cặp đôi đã nổ ra.

Không chỉ dời đến dinh thự rộng lớn ở Frogmore Cottage, nhà Sussex còn đòi có văn phòng và đội ngũ nhân viên riêng biệt với nhà Cambridge. Thậm chí quỹ từ thiện chung của hai cặp đôi cũng bị chia tách, vợ chồng Harry - Meghan muốn xây thương hiệu riêng cho mình. Trong cuộc phỏng vấn hôm 7/3, Meghan cũng nói mình bị phân biệt đối xử so với những thành viên khác trong gia đình hoàng gia.

Với những chia sẻ của chuyên gia ở trên, ai cũng có thể nhận ra nguyên nhân cốt lõi dẫn tới việc Meghan rời khỏi gia đình chồng và bất hòa với các thành viên khác là vì cô không chấp nhận ở vị trí thứ 2.

