Không phải collagen, đây mới là loại vitamin được cho là giúp cơ thể “già chậm” - uống từ khi còn trẻ, về già càng hưởng lợi

Khi còn trẻ, nhiều người trong chúng ta thường nghĩ sức khỏe là thứ "tự có sẵn". Thức khuya vài hôm không sao, ăn uống thất thường một chút cũng chẳng hề hấn gì, mệt thì ngủ bù là xong. Chỉ đến khi bước qua một độ tuổi nhất định, nhìn cha mẹ quanh năm thuốc men, bạn bè cùng trang lứa bắt đầu nói chuyện huyết áp, xương khớp, mỡ máu, người ta mới chợt nhận ra: sự già đi không đến trong một ngày, mà là kết quả của rất nhiều thói quen được tích lũy từ lúc còn trẻ.

Xã hội hiện đại khiến con người sống nhanh hơn, làm việc nhiều hơn, nhưng lại dành ít thời gian hơn cho việc chăm sóc chính cơ thể mình. Chúng ta đầu tư cho nhà cửa, sự nghiệp, con cái, nhưng lại hay xem nhẹ những điều cơ bản như ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, vận động đều đặn hay bổ sung những vi chất cần thiết.

Đến khi sức khỏe bắt đầu "lên tiếng", cái giá phải trả thường không hề rẻ: bệnh tật kéo dài, chất lượng sống suy giảm, tuổi già trở nên nặng nề hơn đáng lẽ rất nhiều.

Ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng chăm sóc sức khỏe không phải là chuyện của tuổi già, mà là việc phải bắt đầu từ khi còn trẻ. Cơ thể khỏe mạnh ở tuổi 60-70 không phải do may mắn, mà là kết quả của những lựa chọn lặp đi lặp lại suốt nhiều năm trước đó.

Và trong bức tranh lớn ấy, những yếu tố tưởng nhỏ như dinh dưỡng, lối sống, hay việc bổ sung đúng – đủ vi chất lại đóng vai trò quan trọng hơn chúng ta vẫn nghĩ.

… Và vitamin D là một trong những mảnh ghép như vậy.

Không ồn ào như collagen, cũng không được nhắc tới nhiều như các hoạt chất "chống lão hoá" đang thịnh hành, vitamin D từ lâu vẫn bị xem là loại vitamin chỉ liên quan đến xương. Nhưng thực tế, các nghiên cứu gần đây trên Thông tin thư viện Y khoa, cho thấy vai trò của vitamin D có thể rộng hơn rất nhiều – thậm chí liên quan trực tiếp tới cách cơ thể chúng ta già đi theo thời gian.

Một nghiên cứu được công bố gần đây đã khiến giới khoa học chú ý khi chỉ ra rằng việc bổ sung vitamin D đều đặn có thể giúp làm chậm sự rút ngắn của telomere - cấu trúc nằm ở đầu các nhiễm sắc thể, thường được ví như "đồng hồ sinh học" của tế bào. Telomere càng ngắn, tế bào càng nhanh bước vào trạng thái lão hoá và mất khả năng tái tạo.

Ngược lại, việc duy trì telomere ổn định được cho là có liên quan tới nguy cơ thấp hơn của nhiều bệnh mạn tính như tim mạch, ung thư hay các bệnh thoái hoá theo tuổi tác.

Trong nghiên cứu này, những người lớn tuổi được bổ sung vitamin D mỗi ngày trong nhiều năm cho thấy tốc độ "già đi" ở cấp độ tế bào chậm hơn so với nhóm không bổ sung. Dù các nhà khoa học vẫn nhấn mạnh rằng đây chưa phải "viên thuốc chống lão hoá", phát hiện này một lần nữa cho thấy: những gì chúng ta nạp vào cơ thể từ sớm có thể để lại ảnh hưởng rất dài lâu.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện lão hoá, vitamin D còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, đồng thời hỗ trợ hấp thu canxi để duy trì hệ xương chắc khỏe.

Điều này đặc biệt quan trọng khi bước vào tuổi trung niên và cao tuổi. Đáng nói là, nhiều người Việt, đặc biệt là người trẻ sống trong môi trường văn phòng, ít tiếp xúc ánh nắng, lại đang thiếu vitamin D một cách âm thầm mà không hề hay biết.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng, không phải cứ uống càng nhiều vitamin D là càng tốt. Việc bổ sung cần dựa trên nhu cầu thực tế của cơ thể, chế độ ăn uống, mức độ tiếp xúc ánh nắng và tư vấn y tế khi cần thiết. Quan trọng hơn cả, vitamin D - cũng như bất kỳ vi chất nào khác - không thể thay thế một lối sống lành mạnh.

Ăn uống cân bằng, vận động đều đặn, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng và quan tâm tới sức khỏe từ khi còn trẻ chính là "khoản tiết kiệm" giá trị nhất cho tuổi già. Bởi đến một lúc nào đó, điều mà nhiều người mong mỏi nhất không phải là sống thật lâu, mà là già đi trong sự khoẻ mạnh, ít bệnh tật và vẫn giữ được chất lượng sống cho riêng mình.