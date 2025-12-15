Cô gái suýt biến dạng khuôn mặt khi nấu ăn, cảnh báo 3 thực phẩm dễ "phát nổ" cần chú ý

Tết cận kề, nhiều gia đình bắt đầu nhóm bếp, bắc chảo dầu để chiên bánh, rán mứt, làm món ăn vặt ngày lễ. Thế nhưng, nếu không hiểu rõ “tính khí” của chảo dầu nóng, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn tới tai nạn nghiêm trọng ngay trong gian bếp.

Ngày 4/12 vừa qua, tại thành phố Giới Thủ, tỉnh An Huy (Trung Quốc), một cô gái khi đang chiên bánh nếp tại nhà đã gặp sự cố nguy hiểm. Ngay khoảnh khắc vừa thả bánh xuống chảo, dầu nóng bất ngờ bắn mạnh lên mặt và tay, suýt gây bỏng nặng, thậm chí có nguy cơ hủy hoại khuôn mặt.

Sau sự việc, cô gái cho biết bánh nếp được lấy từ ngăn đông, rã đông vào buổi sáng và đến tối mới đem chiên. Cô không ngờ rằng dầu nóng lại có thể bắn dữ dội như vậy. May mắn là sau khi bị bỏng, cô đã kịp thời xối nước mát lên vùng bị thương và chườm lạnh, nên ngoài vùng trán bị nặng hơn, các khu vực khác không phồng rộp nghiêm trọng, tránh được hậu quả nặng nề.

Vì sao thực phẩm “phát nổ” khi vào chảo dầu?

Nguyên nhân cốt lõi nằm ở nước.

Thực phẩm đông lạnh hoặc còn ẩm khi gặp dầu ở nhiệt độ cao sẽ khiến nước bên trong bốc hơi cực nhanh, thể tích giãn nở đột ngột, từ đó đẩy dầu nóng văng tung tóe. Khi người nấu không có đồ che chắn, dầu nóng sẽ dễ dàng bắn trực tiếp lên da mặt, tay, cổ.

Thực tế, rất nhiều người khi chiên rán tại nhà chủ quan bỏ qua khâu xử lý thực phẩm và bảo vệ bản thân, và chính điều này lại trở thành “ngòi nổ” cho những tai nạn chảo dầu.

Những vụ việc tương tự không hề hiếm. Trước đó, tháng 1/2025, tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy (Trung Quốc), một phụ nữ chia sẻ đoạn video mẹ mình chiên bánh trôi tại nhà. Ngay khi bánh vừa vào chảo, dầu bắn khắp phòng, hiện trường bừa bộn. Cô đùa rằng đây là “loại bom mới” do mẹ sáng chế, nhưng phía sau tiếng cười là một tình huống tiềm ẩn rủi ro lớn.

Tháng 11/2022, tại thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), bà Lý khi xào mộc nhĩ cho con ăn đã cho mộc nhĩ đã ngâm nước vào chảo dầu nóng. Không ngờ mộc nhĩ bất ngờ nổ lách tách trong chảo, dầu văng khắp bếp khiến bà hoảng sợ phải lập tức khóa van gas.

Cảnh báo từ lực lượng cứu hỏa

Theo lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), những tai nạn chảo dầu khiến nhiều người “đứng tim” thực chất thường bắt nguồn từ một nguyên nhân rất đơn giản là chọn sai thực phẩm để cho vào dầu nóng.

Có những nguyên liệu trông hoàn toàn bình thường, nhưng khi gặp dầu sôi lại dễ dàng biến thành “bom dầu”.

Đáng chú ý nhất gồm:

- Thực phẩm đông lạnh hoặc còn nước. Nước bên trong gặp nhiệt độ cao sẽ hóa hơi cực nhanh, gây bắn dầu mạnh.

- Các loại đồ khô ngâm nước như mộc nhĩ, nấm hương. Sau khi ngâm, bên trong giữ nhiều nước, khi vào chảo dầu sẽ dễ “nổ”.

- Thực phẩm có vỏ hoặc cấu trúc kín như trứng còn vỏ, xúc xích nguyên cây. Hơi nước bị giữ lại bên trong, khi áp suất tăng đột ngột sẽ làm vỏ bung ra, dầu bắn dữ dội.

Ngoài nguy cơ dầu bắn gây bỏng, cháy chảo dầu cũng là một trong những tình huống nguy hiểm thường gặp nhất trong nấu ăn tại nhà. Nếu xử lý sai cách, đám cháy nhỏ có thể nhanh chóng bùng phát thành hỏa hoạn lớn, đe dọa an toàn của cả gia đình.

Vì vậy, việc hình thành thói quen nấu nướng an toàn, hiểu rõ đặc tính của thực phẩm trước khi cho vào dầu nóng, đồng thời chú ý bảo vệ cơ thể khi chiên rán, là điều không thể xem nhẹ.

Chỉ một chút cẩn thận hơn trong căn bếp, có thể giúp tránh được những tai nạn đáng tiếc ngay trước thềm năm mới.

