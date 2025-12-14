Thói quen này có thể giúp bạn sống lâu hơn 10 năm

Viết trên The Conversation, PGS Jolanta Burke từ Trung tâm Khoa học sức khỏe tích cực thuộc Đại học Y khoa và Khoa học sức khỏe RCSI cho biết cách mà bạn nhìn nhận cuộc sống có thể tác động rất mạnh mẽ đến cơ hội sống lâu.

PGS Burke dẫn lại trường hợp được quan tâm gần đây của diễn viên hài huyền thoại người Mỹ Dick Van Dyke, người vừa tròn 100 tuổi và tiết lộ rằng bí quyết sống thọ của danh hài là thái độ sống tích cực và không bao giờ nổi giận.

PGS Burke khẳng định điều đó là đúng, dựa trên một loạt bằng chứng khoa học đáng tin cậy.

Thái độ sống tích cực hay tiêu cực có thể quyết định bạn có sống lâu hay không - Minh họa AI: Thu Anh

Một trong những công trình nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này là nghiên cứu kéo dài 6 thập kỷ dựa trên 678 nữ tu. Họ bắt đầu tham gia nghiên cứu khi mới là nữ tu tập sự, khoảng 22 tuổi.

Tất cả đều được yêu cầu viết tự truyện kể từ thời điểm đó. 6 thập kỷ sau, dựa vào những gì họ đã viết ra, các tác giả nhận thấy những người có thể hiện nhiều cảm xúc tích cực hơn khi còn trẻ (thường vui vẻ, cảm thấy biết ơn hơn là buồn, oán giận...) có thể sống lâu hơn đến 10 năm!

Một nghiên cứu gần đây của Anh cũng cho thấy những người lạc quan hơn sống lâu hơn từ 11%-15% so với những người bi quan.

Năm 2022, một nghiên cứu quy mô lớn trên 160.000 phụ nữ thuộc nhiều sắc tộc khác nhau cho thấy những người lạc quan hơn có nhiều khả năng sống đến 90 tuổi hơn so với những người bi quan.

"Một lời giải thích tiềm năng cho những kết quả này có liên quan đến tác động của sự tức giận lên trái tim chúng ta" - PGS Burke giải thích

Những người có xu hướng nhìn nhận cuộc sống tích cực hoặc lạc quan hơn dường như giỏi hơn trong việc quản lý hoặc kiểm soát cơn giận.

Điều này rất quan trọng, vì cơn giận có thể gây ra một số tác động đáng kể đến cơ thể, ví dụ kích hoạt việc giải phóng adrenaline và cortisol, hai hormone gây căng thẳng chính, gây hại cho hệ tim mạch.

Áp lực tích lũy theo thời gian lên hệ tim mạch do sự căng thẳng và giận dữ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ và tiểu đường type 2.

Ở cấp độ tế bào, sự giận dữ đã được chứng minh là làm telomere ngắn đi nhanh hơn. Telomere đóng vai trò như những chiếc mũ bảo hiểm bảo vệ nhiễm sắc thể.

Telomere ở người trẻ dài và chắc khỏe, nhưng sẽ dần ngắn và đứt gãy khi chúng ta già đi. Mặc dù vậy, tốc độ ngắn đi của cấu trúc này là khác nhau ở mỗi người.

Nói cách khác, giận dữ làm tăng tốc quá trình lão hóa.