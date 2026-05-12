Giảm cân luôn là chủ đề được quan tâm, đặc biệt vào mùa hè hoặc thời điểm nhiều người muốn cải thiện vóc dáng. Tuy nhiên, không ít người rơi vào vòng luẩn quẩn: giảm cân nhanh rồi tăng cân trở lại, cơ thể mệt mỏi, da xấu và rối loạn tiêu hóa vì áp dụng các phương pháp cực đoan như detox nước ép, bỏ hoàn toàn tinh bột hay nhịn ăn kéo dài.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, giảm cân hiệu quả không đồng nghĩa với việc phải ăn thật ít. Điều quan trọng hơn là xây dựng chế độ ăn khoa học để cơ thể duy trì trao đổi chất ổn định và tự đốt năng lượng hiệu quả hơn.

Ăn sáng giúp ổn định đường huyết, cung cấp năng lượng và hỗ trợ đốt cháy calo hiệu quả hơn

Dưới đây là 6 thói quen ăn uống được đánh giá có thể giúp cơ thể “tự gầy đi” mà không cần ép cân khắc nghiệt.

1. Không bỏ bữa sáng

Nhiều người nghĩ rằng bỏ bữa sáng sẽ giúp giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Nhưng thực tế, điều này lại khiến bạn nhanh đói hơn vào buổi trưa và dễ ăn nhiều hơn bình thường.

Một bữa sáng đơn giản với trứng, sữa, yến mạch hoặc bánh mì nguyên cám có thể giúp cơ thể no lâu, ổn định đường huyết và hạn chế cảm giác thèm đồ ngọt trong ngày.

Theo BS Nguyễn Trọng Hưng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia từng chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, nhịn ăn hoặc bỏ bữa kéo dài có thể làm giảm khối cơ và khiến quá trình trao đổi chất chậm lại. Điều này khiến việc giảm cân về lâu dài trở nên khó khăn hơn.

2. Ăn nhiều rau xanh hơn mỗi ngày

Rau xanh là nhóm thực phẩm rất quan trọng trong quá trình kiểm soát cân nặng. Chúng chứa nhiều chất xơ, ít calo và giúp tạo cảm giác no lâu.

Đặc biệt, các loại rau lá xanh đậm như cải bó xôi, rau muống, bông cải xanh hay cải xoăn còn hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột và hạn chế tích mỡ bụng.

Một đĩa rau lớn trong bữa ăn không chỉ giúp giảm lượng thực phẩm giàu năng lượng mà còn hỗ trợ cơ thể hấp thụ vitamin và khoáng chất tốt hơn.

Hạn chế đồ ăn chiên rán, dầu mỡ

3. Không cắt tinh bột hoàn toàn

Tinh bột thường bị xem là “kẻ thù” của giảm cân. Tuy nhiên, điều cơ thể cần là giảm tinh bột tinh chế chứ không phải loại bỏ hoàn toàn carbohydrate.

Thay vì ăn quá nhiều cơm trắng, bánh ngọt hoặc mì ăn liền, bạn có thể chuyển sang gạo lứt, yến mạch, khoai lang hoặc bánh mì nguyên cám. Những thực phẩm này giàu chất xơ hơn, giúp no lâu và hạn chế tăng đường huyết đột ngột.

Việc cắt tinh bột quá mức trong thời gian dài còn có thể khiến cơ thể mệt mỏi, mất cơ và dễ tăng cân trở lại sau khi ăn bình thường.

4. Giảm muối, giảm đường và đồ chiên rán

Đồ ăn nhiều muối khiến cơ thể giữ nước, dễ gây cảm giác nặng nề và phù nề. Trong khi đó, đường và thực phẩm chiên rán lại chứa lượng calo rất lớn nhưng ít tạo cảm giác no.

Nước ngọt, trà sữa, bánh ngọt hay đồ ăn nhanh được xem là những “bom calo” khiến nhiều người tăng cân mà không nhận ra.

Một chế độ ăn ít dầu mỡ, ít đường và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn sẽ giúp cơ thể giảm gánh nặng chuyển hóa, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Cá thịt trắng chứa rất ít chất béo và calo, giúp giảm tổng năng lượng nạp vào mà không cần giảm khẩu phần ăn quá nhiều

5. Ưu tiên thịt trắng thay cho thịt đỏ

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích sử dụng thịt trắng như cá, thịt gà hoặc hải sản thay cho thịt đỏ nếu đang muốn giảm cân.

Nhóm thực phẩm này thường có hàm lượng chất béo thấp hơn nhưng vẫn cung cấp đủ protein để duy trì cơ bắp. Điều này đặc biệt quan trọng vì khi giảm cân, cơ thể rất dễ mất cơ nếu ăn uống thiếu khoa học.

Protein cũng giúp tạo cảm giác no lâu hơn, từ đó hạn chế việc ăn vặt hoặc ăn quá nhiều trong các bữa chính.

6. Uống đủ nước và ngủ đúng giờ

Nhiều người nhầm cảm giác khát với cảm giác đói, dẫn đến ăn nhiều hơn mức cần thiết. Vì vậy, uống đủ nước mỗi ngày là thói quen quan trọng giúp kiểm soát cân nặng.

Các chuyên gia khuyên nên uống khoảng 1,5 - 2 lít nước/ngày và hạn chế tối đa đồ uống có đường hoặc có cồn.

Ngoài ra, giấc ngủ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình giảm cân. Ngủ ít khiến hormone gây đói tăng lên, làm cơ thể dễ thèm đồ ngọt và thực phẩm giàu năng lượng.

Duy trì giấc ngủ đủ 7 - 8 tiếng mỗi đêm sẽ giúp quá trình trao đổi chất hoạt động ổn định hơn.

Thực tế, giảm cân bền vững không phải cuộc đua ép cân trong vài tuần mà là quá trình thay đổi lối sống lâu dài. Khi duy trì được những thói quen ăn uống hợp lý, cơ thể sẽ dần thích nghi và tự điều chỉnh theo hướng khỏe mạnh hơn.

Và đôi khi, bí quyết để sở hữu vóc dáng ổn định lại không nằm ở chuyện nhịn ăn khổ sở, mà ở việc ăn đúng, ngủ đủ và sống điều độ mỗi ngày.