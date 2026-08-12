Tưởng đau lưng do ngồi nhiều, hóa ra thận cũng có thể đang “lên tiếng”: 3 điểm giúp phân biệt đau thận hay đau lưng

Đau lưng, đau vùng hông khá phổ biến và thường liên quan đến cơ, xương, cột sống. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cảm giác đau ở vùng lưng hoặc mạn sườn lại có thể bắt nguồn từ thận. Hai tình trạng này có nhiều điểm tương đồng nên dễ bị nhầm lẫn.

Nhận biết vị trí, đặc điểm cơn đau và các triệu chứng đi kèm có thể giúp phát hiện sớm những vấn đề bất thường ở thận, đặc biệt khi cơn đau kéo dài hoặc xuất hiện cùng thay đổi về tiểu tiện.

Đau thận có thể biểu hiện như thế nào?

Thận nằm ở phía sau ổ bụng, hai bên cột sống và ngay dưới xương sườn. Đây là cơ quan đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như lọc chất thải khỏi máu, đào thải lượng nước dư thừa qua nước tiểu, cân bằng điện giải và tham gia điều hòa huyết áp.

Khi thận hoặc đường tiết niệu gặp vấn đề, người bệnh có thể xuất hiện đau vùng hông lưng. Nguyên nhân có thể liên quan đến sỏi thận, nhiễm trùng thận, nhiễm trùng đường tiết niệu, tắc nghẽn đường tiểu hoặc một số tổn thương khác.

Sỏi thận là một nguyên nhân thường gặp. Khi viên sỏi di chuyển từ thận xuống niệu quản, cơn đau có thể trở nên dữ dội và lan xuống bụng dưới hoặc vùng bẹn.

Điều đáng lưu ý là bệnh thận không phải lúc nào cũng gây đau. Nhiều bệnh lý thận, đặc biệt ở giai đoạn sớm, có thể diễn tiến âm thầm. Vì vậy, không nên chỉ dựa vào cảm giác đau để đánh giá chức năng thận.

3 điểm giúp phân biệt đau thận và đau lưng

Do thận nằm khá gần vùng lưng, nhiều người dễ nhầm đau thận với đau cơ hoặc đau cột sống. Có thể dựa vào 3 đặc điểm dưới đây để nhận biết ban đầu.

1. Vị trí đau

Đau do thận:

Cơn đau thường nằm ở vùng mạn sườn, phía dưới xương sườn và hai bên cột sống. Tùy nguyên nhân, đau có thể chỉ xuất hiện ở một bên hoặc cả hai bên.

Trong trường hợp sỏi thận, cơn đau có thể lan từ vùng hông lưng xuống bụng dưới, háng hoặc vùng bẹn.

Đau lưng:

Đau lưng có thể xuất hiện ở nhiều vị trí nhưng thường gặp nhất là vùng thắt lưng. Đau có thể liên quan đến cơ, dây chằng, cột sống hoặc các dây thần kinh.

2. Tính chất và mức độ cơn đau

Đau do bệnh lý thận:

Cơn đau do sỏi thận thường có đặc điểm dữ dội, quặn từng cơn và có thể thay đổi vị trí khi viên sỏi di chuyển trong đường tiết niệu.

Trong khi đó, nhiễm trùng thận có thể gây cảm giác đau âm ỉ ở vùng hông lưng, thường đi kèm các triệu chứng toàn thân hoặc bất thường khi đi tiểu.

Đau lưng:

Đau cơ thường có cảm giác âm ỉ, căng tức hoặc nhức mỏi. Cơn đau có thể tăng lên sau khi vận động, mang vác nặng hoặc duy trì một tư thế trong thời gian dài.

Nếu nguyên nhân liên quan đến dây thần kinh, người bệnh có thể cảm thấy đau buốt, bỏng rát hoặc tê lan xuống mông, chân.

Đau do vấn đề ở cột sống cũng có thể trở nên rõ rệt hơn khi vận động hoặc thay đổi tư thế.

3. Các triệu chứng đi kèm

Đây là một trong những điểm quan trọng giúp phân biệt đau do thận với đau cơ xương khớp.

Khi đau liên quan đến thận hoặc đường tiết niệu, người bệnh có thể xuất hiện:

Tiểu buốt, tiểu rắt hoặc đi tiểu nhiều lần. Nước tiểu có máu hoặc thay đổi màu sắc bất thường. Nước tiểu đục hoặc có mùi bất thường. Buồn nôn, nôn, đặc biệt khi có cơn đau quặn do sỏi. Sốt, rét run nếu có nhiễm trùng. Phù chân, mắt cá chân hoặc bàn chân trong một số trường hợp chức năng thận suy giảm. Mệt mỏi, chán ăn khi bệnh thận tiến triển.

Trong khi đó, đau lưng do cơ, cột sống hoặc thần kinh có thể đi kèm tình trạng cứng lưng, khó cúi hoặc xoay người, đau lan xuống chân, tê bì hoặc yếu chân.

Một số trường hợp đau lưng kèm rối loạn kiểm soát tiểu tiện hoặc đại tiện cần được đánh giá y tế sớm vì có thể liên quan đến tổn thương thần kinh nghiêm trọng.

Khi nào đau lưng cần đi khám?

Không phải cứ đau vùng thắt lưng là bệnh thận. Tuy nhiên, nếu cơn đau kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc xuất hiện cùng những dấu hiệu bất thường khi tiểu tiện, người bệnh không nên tự theo dõi tại nhà quá lâu.

Đặc biệt, cần đi khám sớm nếu đau vùng hông lưng kèm sốt, rét run, nôn nhiều, tiểu ra máu, đau dữ dội hoặc khó tiểu.

Trong trường hợp đau dữ dội xuất hiện đột ngột, kèm sốt hoặc có biểu hiện bất thường về ý thức, cần được cấp cứu hoặc đánh giá y tế ngay.

4 thói quen đơn giản giúp bảo vệ thận

Ăn nhạt hơn: Giảm các món chế biến sẵn, đồ muối và nước chấm mặn.

Uống nước phù hợp: Duy trì lượng nước theo nhu cầu của cơ thể và hướng dẫn của bác sĩ nếu đang mắc bệnh thận hoặc tim mạch.

Kiểm soát huyết áp và đường huyết: Tăng huyết áp và đái tháo đường là những nguyên nhân quan trọng dẫn đến bệnh thận mạn.

Không tự ý lạm dụng thuốc giảm đau: Một số thuốc giảm đau, đặc biệt nhóm NSAID, nếu sử dụng thường xuyên hoặc không đúng cách có thể gây tổn thương thận.

Một trong những điều dễ khiến bệnh thận bị bỏ qua là nhiều bệnh lý thận giai đoạn đầu gần như không có triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, việc kiểm soát huyết áp, đường huyết, duy trì cân nặng hợp lý, ăn uống lành mạnh và khám sức khỏe định kỳ có ý nghĩa quan trọng hơn việc tìm kiếm một loại "thực phẩm bổ thận".

Nếu xuất hiện đau vùng hông lưng kéo dài hoặc đau kèm bất thường khi đi tiểu, sốt, phù hay tiểu ra máu, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân thay vì tự điều trị.