Không khí Tết tấp nập ở những hàng giò chả, bánh chưng gia truyền trên phố Hà Nội: Có nhà ngày bán hết hàng tạ thịt, khách đông đến nỗi xếp hàng chờ mua

Giò chả, bánh chưng vốn vẫn là món ăn không thể thiếu trêm mâm cỗ Tết truyền thống. Khi xưa, nhiều gia đình thường tự mổ lợn rồi xay giò, gói bánh nhưng ngày nay do cuộc sống bận rộn, nhu cầu ăn uống lại cũng ít nên người ta có thói quen ra ngoài mua dăm ba chiếc bánh, thêm cân giò thế là xong.

Và cũng phải từ khá lâu rồi, nhiều hàng giò chả, bánh chưng gia truyền ở Hà Nội thường là nơi các bà nội trợ tìm đến vào mỗi dịp cuối năm. Đồ ăn ở những địa chỉ này rất ngon, có thể mang đi biếu cũng rất quý.

Giò chả, bánh chưng được bày bán sẵn trong các cửa hàng gia truyền ở Hà Nội.

Trong số những cái tên cửa hàng giò chả ở Hà Nội thì Quốc Hương chính là cái tên đứng đầu bảng. Nằm ở ngay đoạn gần đầu phố Hàng Bông, cửa hàng không phải quá to nhưng cứ mỗi dịp sát Tết là khách lại tới xếp hàng rất đông để đợi mua.

Cửa hàng này đã có tuổi thọ lên tới vài chục năm và luôn có đủ các mặt hàng từ giò bê, giò tai, giò bì, giò xào, giò gà, giò lụa, giò bò cho đến các loại chả như chả quế, chả lợn, chả bò, chả cốm. Ngoài ra thì ở đây cũng bán thêm cả thịt bò khô, ruốc, nem chua, chân giò xông khói, mắm tép, lạp xưởng... và tất nhiên không thể thiếu bánh chưng rồi.

Giò chả Quốc Hương, cửa hàng nổi tiếng nằm trên phố hàng Bông.

Ngay từ những ngày này, khách đã đến xếp hàng mua rất đông rồi.

Vị giò chả của nhà Quốc Hương vừa dai nhưng rất mềm, lại có hương vị của loại nước mắm hảo hạng. Chẳng bởi thế mà ngày Tết gia đình chẳng bao giờ nhận đặt hàng trước, chỉ bán trực tiếp tại cửa hàng mà cũng vẫn luôn chân luôn tay không ngớt.

Bà chủ cửa hàng liên tục gói bánh, giò cho khách đến mua.

Có thể gọi là đứng số 2 trong danh sách chính là thương hiệu giò chả Phúc Lộc. Nhãn hiệu này đã có từ thời ông bà chúng mình và cửa hàng chính gốc đầu tiên là ở trong khu chợ Giời. Về sau này, nhà Phúc Lộc đã mở ra thêm rất nhiều chi nhánh trải khắp Hà Nội nên khách hàng không phải lặn lội xa xôi để mua hàng nữa.

Một hàng giò chả Phúc Lộc năm trên phố Trần Khá Chân.

Khách đến và cũng phải đợi đến lượt mua.

Điểm qua về các loại giò của nhà Phúc Lộc thì có 5 loại là giò lụa, giò bò, giò tai, giò nấm, giò xào còn chả thì có 4 loại là chả cốm, chả bò, chả bì, chả lụa. Ông chủ có chia sẻ rằng ngày ông Công ông Táo thì bán gấp đôi gấp ba ngày thường, riêng đến những ngày cận Tết thì còn bân rộn hơn nữa.

Do năm nay giá thịt lợn tăng nên cũng làm giá giò, chả và bánh chưng cũng tăng hơn so mọi năm. Cụ thể giò có giá 250k/kg tăng hơn 50k so với năm ngoái. Bánh chưng tăng thêm 10k là 60k/chiếc.

Giá giò tăng lên do thịt lợn tăng từ trước.

Bảng giá giò chả Phúc Lộc những ngày cuối năm.

Thêm một cửa hàng nữa là giò chả Đức Minh. Nơi đây cũng là địa chỉ giò chả, bánh chưng uy tín với tuổi đời 50 năm ở Hà Nội. Theo chia sẻ của cô Sinh, chủ cửa hàng thì khoảng thời gian từ 21 đến 30 Tết, gia đình làm không nghỉ tay, mỗi ngày bán tới hàng tạ giò và hàng nghìn chiếc bánh chưng phục vụ thực khách.

Hàng giò chả nổi tiếng trên phố Trần Xuân Soạn.

Hàng lúc nào cũng tấp nập người qua lại.

Bánh chưng và giò cũng vì thế được sản xuất theo phương pháp mới nấu bằng điện với nồi áp suất nên nhanh và tiện hơn rất nhiều.

Ngoài ra, một số cửa hàng khác như giò chả Ước Lễ, bà Lũy hay trong các khu chợ cũng đều tấp nập người mua vào những ngày cuối năm như thế này.